Republik gedenkt der Opfer des Wien-Anschlages

Wien - Die Regierungsspitze gedenkt am Donnerstag der Opfer des Terror-Anschlags in der Wiener Innenstadt vor drei Jahren am 2. November 2020. Ab 10 Uhr werden Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) beim Gedenkstein am Desider-Friedmann-Platz Kränze niederlegen. Anwesend sein werden auch Innenminister Gerhard Karner, Bildungsminister Martin Polaschek (beide ÖVP) und die grüne Justizministerin Alma Zadić.

Arbeitslosigkeit im Oktober leicht gestiegen

Wien - Per Ende Oktober sind in Österreich 338.896 Menschen arbeitslos gewesen. 264.232 nahmen an Schulungen des Arbeitsmarktservice (AMS) teil, 74.664 machten eine Schulung. Die Quote ist mit 6,3 Prozent im Vergleich zum Oktober 2022 gestiegen, damals betrug sie 6 Prozent, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag mit. Im letzten Oktober vor der Coronakrise anno 2019 waren es 7 Prozent gewesen. Das AMS hat für Oktober aktuell 101.067 offene Stellen erhoben.

ÖGB erteilte Metallern Streikfreigabe

Wien - Heute, Donnerstagmittag, startet die vierte Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag (KV) 2024 der Metalltechnischen Industrie. Sollte es heute zu keiner Einigung kommen, werde ab 6. November - also bereits ab nächsten Montag - gestreikt, hieß es in einer Aussendung der Gewerkschaft PRO-GE. Der Gewerkschaftsbund (ÖGB) habe die Streikfreigabe bereits erteilt.

Orkantief zieht über Großbritannien und Frankreich

Paris/London/Brüssel - Nach heftigen Stürmen in der Nacht drohen Frankreichs Nordwesten und der englischen Südküste auch am Donnerstag Starkwind und Überflutungen. An der gesamten französischen Atlantikküste, der Nordküste sowie der östlichen Mittelmeerküste gilt laut Wetterdienst M�t�o France bis zum Abend Überschwemmungsgefahr durch Sturmwellen. Die stärksten Winde durch das Orkantief "Emir", das international als "Ciar�n" bekannt ist, dürften in Frankreich aber am Vormittag schon vorbei sein.

Heftige Kämpfe zwischen Soldaten und Hamas in Gaza

Gaza/Tel Aviv - Im Norden des Gazastreifens ist es in der Nacht auf Donnerstag zu heftigen Gefechten zwischen israelischen Soldaten und Kämpfern der Hamas gekommen. Der bewaffnete Arm der im Gazastreifen herrschenden Islamistenorganisation, die Qassam-Brigaden, berichteten von Konfrontationen im Nordwesten des Küstenstreifens. Die Qassam-Brigaden hätten Soldaten dort und südöstlich von der Stadt Gaza mit Panzerabwehrgranaten angegriffen.

Kairo: 7.000 Ausländer aus 60 Ländern wollen Gaza verlassen

Kairo/Washington - Im umkämpften Gazastreifen warten nach Angaben Ägyptens rund 7.000 ausländische Staatsangehörige aus 60 Ländern auf die Ausreise. Das teilte das Außenministerium in Kairo am Donnerstag mit. Das Ministerium lud Vertreter ausländischer Botschaften zu einem Treffen in Kairo ein, um über die benötigten Dokumente für die Ausreise sowie die Logistik zu informieren. Am Mittwoch waren 31 Österreicher aus dem Gazastreifen nach Ägypten evakuiert worden.

Klimaticket wird ab 27. November digital

Wien - Aktuell 262.000 Nutzer und Nutzerinnen des Klimatickets können österreichweit alle Öffis nutzen. Nun bekommen diese einen per Umfrage geäußerten Wunsch erfüllt: Ab 27. November gibt es das Ticket auch digital. "Mit dem digitalen Klimaticket ist der öffentliche Verkehr noch bequemer und komfortabler zu erleben", meinte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag.

