Republik gedenkt der Opfer des Wien-Anschlages

Wien - Das offizielle Österreich hat am Donnerstag an die Opfer des Terror-Anschlags in der Wiener Innenstadt vor drei Jahren erinnert. Beim Gedenkstein am Desider-Friedmann-Platz gedachten unter anderem Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vize Werner Kogler (Grüne) der vier getöteten Menschen mit einer Kranzniederlegung. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es: "Gedenken heißt, sich all jener zu erinnern, die bei diesem sinnlosen Akt der Gewalt ermordet oder verletzt wurden."

Putin hebt Verbot für Atomwaffentests auf

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat per Gesetz die russische Ratifizierung für das Verbot von Atomwaffentests zurückgezogen. Der entsprechende Erlass wurde am Donnerstag in der offiziellen russischen Gesetzesdatenbank veröffentlicht. Der Schritt wurde erwartet. Putin hatte den Ausstieg aus dem Vertrag über den Stopp von Nukleartests (CTBT) zuvor damit begründet, dass Russland die gleichen Möglichkeiten haben müsse wie die zweite große Atommacht USA.

Deutsche Innenministerin verbietet Hamas und Samidoun

Berlin - Die Deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat die Hamas und das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun verboten. Das teilte sie am Donnerstag in Berlin mit. Die Hamas habe als Terrororganisation zum Ziel, den Staat Israel zu vernichten, erklärte Faeser in einer Mitteilung. "Samidoun verbreitete als internationales Netzwerk unter dem Deckmantel einer "Solidaritätsorganisation" für Gefangene in verschiedenen Ländern israel- und judenfeindliche Propaganda."

Israelisches Militär nähert sich Gaza-Stadt

Gaza/Tel Aviv - Als Vergeltung für das Massaker der Hamas vom 07. Oktober dringt das israelische Militär mit Panzern und Truppen weiter auf Gaza-Stadt vor. Dabei stießen die Soldaten am Donnerstag auf erbitterten Widerstand von Kämpfern der radikalislamischen Palästinenser-Organisation. "Wir stehen vor den Toren von Gaza-Stadt", sagte der israelische Brigadegeneral Itzik Cohen. In Gaza-Stadt hat die Hamas ihren Sitz.

Kairo: 7.000 Ausländer aus 60 Ländern wollen Gaza verlassen

Kairo/Washington - Im umkämpften Gazastreifen warten nach Angaben Ägyptens rund 7.000 ausländische Staatsangehörige aus 60 Ländern auf die Ausreise. Das teilte das Außenministerium in Kairo am Donnerstag mit. Das Ministerium lud Vertreter ausländischer Botschaften zu einem Treffen in Kairo ein, um über die benötigten Dokumente für die Ausreise sowie die Logistik zu informieren. Am Mittwoch waren 31 Österreicher aus dem Gazastreifen nach Ägypten evakuiert worden.

Orkantief zieht über Großbritannien und Frankreich

Paris/London/Brüssel - Nach heftigen Stürmen in der Nacht drohen Frankreichs Nordwesten und der englischen Südküste auch am Donnerstag Starkwind und Überflutungen. An der gesamten französischen Atlantikküste, der Nordküste sowie der östlichen Mittelmeerküste gilt laut Wetterdienst M�t�o France bis zum Abend Überschwemmungsgefahr durch Sturmwellen. Die stärksten Winde durch das Orkantief "Emir", das international als "Ciar�n" bekannt ist, dürften in Frankreich aber am Vormittag schon vorbei sein.

Arbeitslosigkeit im Oktober leicht gestiegen

Wien - Per Ende Oktober sind in Österreich 338.896 Menschen arbeitslos gewesen. 264.232 nahmen an Schulungen des Arbeitsmarktservice (AMS) teil, 74.664 machten eine Schulung. Die Quote ist mit 6,3 Prozent im Vergleich zum Oktober 2022 gestiegen, damals betrug sie 6 Prozent, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag mit. Im letzten Oktober vor der Coronakrise anno 2019 waren es 7 Prozent gewesen. Das AMS hat für Oktober aktuell 101.067 offene Stellen erhoben.

ÖGB erteilte Metallern Streikfreigabe

Wien - Heute, Donnerstagmittag, startet die vierte Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag (KV) 2024 der Metalltechnischen Industrie. Sollte es heute zu keiner Einigung kommen, werde ab 6. November - also bereits ab nächsten Montag - gestreikt, hieß es in einer Aussendung der Gewerkschaft PRO-GE. Der Gewerkschaftsbund (ÖGB) habe die Streikfreigabe bereits erteilt.

