Israelisches Militär nähert sich Gaza-Stadt

Gaza/Tel Aviv - Als Vergeltung für das Massaker der Hamas vom 07. Oktober dringt das israelische Militär mit Panzern und Truppen weiter auf Gaza-Stadt vor. Dabei stießen die Soldaten am Donnerstag auf erbitterten Widerstand von Kämpfern der radikalislamischen Palästinenser-Organisation. Bewohner berichteten, das Gebiet von Gaza-Stadt sei die gesamte Nacht über mit Mörsergranaten beschossen worden. Israelische Panzer und Bulldozer seien dabei, immer weiter vorzudringen.

Deutsche Innenministerin verbietet Hamas und Samidoun

Berlin - Die Deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat die Hamas und das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun verboten. Das teilte sie am Donnerstag in Berlin mit. Die Hamas habe als Terrororganisation zum Ziel, den Staat Israel zu vernichten, erklärte Faeser in einer Mitteilung. "Samidoun verbreitete als internationales Netzwerk unter dem Deckmantel einer "Solidaritätsorganisation" für Gefangene in verschiedenen Ländern israel- und judenfeindliche Propaganda."

Republik gedenkt der Opfer des Wien-Anschlages

Wien - Das offizielle Österreich hat am Donnerstag an die Opfer des Terror-Anschlags in der Wiener Innenstadt vor drei Jahren erinnert. Beim Gedenkstein am Desider-Friedmann-Platz gedachten unter anderem Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vize Werner Kogler (Grüne) der vier getöteten Menschen mit einer Kranzniederlegung. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es: "Gedenken heißt, sich all jener zu erinnern, die bei diesem sinnlosen Akt der Gewalt ermordet oder verletzt wurden."

Orkantief zieht über Großbritannien und Frankreich

Paris/London/Brüssel - Das Orkantief "Ciar�n" hat in der Nacht auf Donnerstag den Nordwesten Frankreichs sowie den Südwesten Englands und die Kanalinseln getroffen. In Frankreich gab es einen Toten und vier Verletzte. Etwa 1,2 Millionen Haushalte waren ohne Strom, umgestürzte Bäume blockierten Straßen und Bahnstrecken. Es habe erhebliche Sachschäden unter anderem an Dächern gegeben, teilte Innenminister G�rald Darmanin mit. Mehr als 1.300 Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Arbeitgeber stellen Metallern besseres Angebot in Aussicht

Wien - Heute Mittag hat die vierte Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag (KV) 2024 der Metalltechnischen Industrie begonnen. Im Vorfeld stellte Arbeitgebervertreter Christian Knill ein besseres Angebot in Aussicht: "Wir werden heute das Angebot verbessern", so Knill. "Wir erwarten aber auch, dass die Gewerkschaft ihr Forderungspaket deutlich reduziert." Wie das Angebot konkret aussehen wird, ließ er vorerst noch offen.

Nach Brandanschlag am Zentralfriedhof Spurenträger gefunden

Wien - Nach dem Brandanschlag auf den jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs in der Nacht auf Allerheiligen laufen die Ermittlungen "auf Hochtouren". Im ausgebrannten Vorraum der Zeremonienhalle wurden Spurenträger sichergestellt, die nun kriminaltechnisch untersucht werden, gab die Polizei am Donnerstag bekannt. IKG-Präsident Oskar Deutsch und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zeigten sich in einer gemeinsamen Stellungnahme "bestürzt" über den Vorfall.

Red-Bull-Erbe ließ sich fast 600 Mio. Euro auszahlen

Wien/Fuschl - Der oftmals schon als reichster Millennial (Generation Y) Europas bezeichnete Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz hat sich seinen Anteil der Unternehmensdividende fürs Jahr 2022 überweisen lassen. Auf das Konto des 31-Jährigen flossen 582 Mio. Euro, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Laut Aktionärsbeschluss wurde wie berichtet die Hälfte des Vorjahresgewinns von 1,56 Mrd. Euro ausgeschüttet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red