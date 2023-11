Israelisches Militär nähert sich Gaza-Stadt

Gaza/Tel Aviv - Als Vergeltung für das Massaker der Hamas vom 07. Oktober dringt das israelische Militär mit Panzern und Truppen weiter auf Gaza-Stadt vor. Dabei stießen die Soldaten am Donnerstag auf erbitterten Widerstand von Kämpfern der radikalislamischen Palästinenser-Organisation. Bewohner berichteten, das Gebiet von Gaza-Stadt sei die gesamte Nacht über mit Mörsergranaten beschossen worden. Israelische Panzer und Bulldozer seien dabei, immer weiter vorzudringen.

Weitere Ausländer können den Gazastreifen verlassen

Kairo/Washington - Am zweiten Tag in Folge haben Ausländer den Gazastreifen in Richtung Ägypten verlassen können. In zwei Bussen seien zunächst "hundert Reisende mit ausländischer Staatsangehörigkeit" über den Grenzübergang nach Ägypten gelangt, sagte der palästinensische Grenzsprecher Wael Abu Mohsen am Donnerstag. Bis Ende des Tages sollten ägyptischen Angaben zufolge bis zu 400 Menschen mit ausländischem Pass sowie 60 Verletzte die Grenze passieren.

Republik gedenkt der Opfer des Wien-Anschlages

Wien - Das offizielle Österreich hat am Donnerstag an die Opfer des Terror-Anschlags in der Wiener Innenstadt vor drei Jahren erinnert. Beim Gedenkstein am Desider-Friedmann-Platz gedachten unter anderem Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vize Werner Kogler (Grüne) der vier getöteten Menschen mit einer Kranzniederlegung. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es: "Gedenken heißt, sich all jener zu erinnern, die bei diesem sinnlosen Akt der Gewalt ermordet oder verletzt wurden."

Orkantief zieht über Großbritannien und Frankreich

Paris/London/Brüssel - Das Orkantief "Ciar�n" hat in der Nacht auf Donnerstag den Nordwesten Frankreichs sowie den Südwesten Englands und die Kanalinseln getroffen. In Frankreich gab es einen Toten und vier Verletzte. Etwa 1,2 Millionen Haushalte waren ohne Strom, umgestürzte Bäume blockierten Straßen und Bahnstrecken. Es habe erhebliche Sachschäden unter anderem an Dächern gegeben, teilte Innenminister G�rald Darmanin mit. Mehr als 1.300 Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Arbeitgeber stellen Metallern besseres Angebot in Aussicht

Wien - Heute Mittag hat die vierte Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag (KV) 2024 der Metalltechnischen Industrie begonnen. Im Vorfeld stellte Arbeitgebervertreter Christian Knill ein besseres Angebot in Aussicht: "Wir werden heute das Angebot verbessern", so Knill. "Wir erwarten aber auch, dass die Gewerkschaft ihr Forderungspaket deutlich reduziert." Wie das Angebot konkret aussehen wird, ließ er vorerst noch offen.

Putin hebt Verbot für Atomwaffentests auf

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat per Gesetz die russische Ratifizierung für das Verbot von Atomwaffentests zurückgezogen. Der entsprechende Erlass wurde am Donnerstag in der offiziellen russischen Gesetzesdatenbank veröffentlicht. Der Schritt wurde erwartet. Putin hatte den Ausstieg aus dem Vertrag über den Stopp von Nukleartests (CTBT) zuvor damit begründet, dass Russland die gleichen Möglichkeiten haben müsse wie die zweite große Atommacht USA.

Kärnten bereitet sich auf Starkregen vor

Klagenfurt - In Kärnten laufen die Vorbereitungen auf den für die Nacht auf Freitag prognostizierten Starkregen. Während im Westen des Landes starker Niederschlag erwartet wird, werden für den Osten eine Kombination aus Regen und Sturm vorhergesagt. Am Donnerstagvormittag wurde mit dem Aufbau des mobilen Hochwasserschutzes in der Gemeinde Maria Saal nördlich von Klagenfurt begonnen, teilten die Verantwortlichen nach einer Sitzung des Landeskrisenstabes mit.

Nach Brandanschlag am Zentralfriedhof Spurenträger gefunden

Wien - Nach dem Brandanschlag auf den jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs in der Nacht auf Allerheiligen laufen die Ermittlungen "auf Hochtouren". Im ausgebrannten Vorraum der Zeremonienhalle wurden Spurenträger sichergestellt, die nun kriminaltechnisch untersucht werden, gab die Polizei am Donnerstag bekannt. IKG-Präsident Oskar Deutsch und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zeigten sich in einer gemeinsamen Stellungnahme "bestürzt" über den Vorfall.

Wiener Börse notiert deutlich höher

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag sehr fest präsentiert. Der ATX gewann 1,65 Prozent auf 3.124 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es klar nach oben. Die Aussicht, dass in den USA möglicherweise die Leitzinsen ihren Höchststand erreicht haben, unterstützt international. Mit Zahlenvorlagen standen AT&S, Andritz und Verbund im Blickfeld. Hier zog vor allem die AT&S-Aktie mit einem Kurssprung von mehr als 11 Prozent die Aufmerksamkeit auf sich.

