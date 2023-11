Netanyahu: "Befinden uns auf dem Höhepunkt der Schlacht"

Gaza/Tel Aviv - Die israelischen Truppen haben in ihrem Vergeltungsfeldzug für das Massaker der Hamas am 7. Oktober nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Gaza-Stadt erreicht. "Wir befinden uns auf dem Höhepunkt der Schlacht", ließ Netanyahu am Donnerstag durch sein Büro erklären. "Wir haben beeindruckende Erfolge erzielt und sind über die Außenbezirke von Gaza-Stadt hinausgekommen. Wir sind auf dem Vormarsch." In Gaza-Stadt hat die radikalislamische Hamas ihren Sitz.

Aus Gazastreifen evakuierte Österreicher in Kairo angekommen

Kairo/Wien - Die 31 Österreicherinnen und Österreicher - die meisten davon Doppel-Staatsbürger -, die am Mittwoch aus dem Gazastreifen evakuiert wurden, sind Begleitung eines rot-weiß-roten Krisenteams nach einer langen Busfahrt in der Nacht auf Donnerstag in Kairo angekommen. "Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut, sie sind jedoch außerordentlich erschöpft", teilte eine Sprecherin des Außenministeriums Donnerstagnachmittag auf APA-Anfrage mit.

Mehrere Tote in Westeuropa durch Herbststurm "Ciaran"

Paris/London/Brüssel - Mit extremen Sturmböen und Wellen ist das Orkantief "Ciaran" in der Nacht auf Donnerstag über den Nordwesten Frankreichs und den Südwesten Englands hereingebrochen, ehe der Herbststurm die Niederlande und Deutschland erfasste. Mindestens sieben Menschen kamen ums Leben und etliche wurden verletzt, wie Behörden mitteilten. Vor den Augen ihrer Familie wurde im Harz eine Frau aus Bayern von einem umstürzenden Baum erschlagen.

Republik gedenkt der Opfer des Wien-Anschlages

Wien - Das offizielle Österreich hat am Donnerstag an die Opfer des Terror-Anschlags in der Wiener Innenstadt vor drei Jahren erinnert. Beim Gedenkstein am Desider-Friedmann-Platz gedachten unter anderem Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vize Werner Kogler (Grüne) der vier getöteten Menschen mit einer Kranzniederlegung. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es: "Gedenken heißt, sich all jener zu erinnern, die bei diesem sinnlosen Akt der Gewalt ermordet oder verletzt wurden."

Neue und letzte Single der Beatles veröffentlicht

London - Paul McCartney kann es selbst kaum glauben. "Dass ich im Jahr 2023 immer noch an Beatles-Musik arbeite, wow!" Mehr als fünf Jahrzehnte nach der Trennung der Beatles ist am Donnerstag eine neue Single der legendären britischen Band erschienen. "Es ist eine echte Beatles-Aufnahme", betont die 81 Jahre alte Musiklegende in einer kurzen Dokumentation, die am Vorabend der Premiere von "Now And Then" auf Youtube veröffentlicht wurde.

Arbeitgeber stellen Metallern besseres Angebot in Aussicht

Wien - Heute Mittag hat die vierte Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag (KV) 2024 der Metalltechnischen Industrie begonnen. Im Vorfeld stellte Arbeitgebervertreter Christian Knill ein besseres Angebot in Aussicht: "Wir werden heute das Angebot verbessern", so Knill. "Wir erwarten aber auch, dass die Gewerkschaft ihr Forderungspaket deutlich reduziert." Wie das Angebot konkret aussehen wird, ließ er vorerst noch offen.

Braverman und Karner vereinbaren verstärkte Kooperation

Wien - Die britische Innenministerin Suella Braverman und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) haben am Donnerstag in Wien ein Kooperationsabkommen unterzeichnet, mit dem die bilaterale polizeiliche Zusammenarbeit "auf den neuesten Stand der Technik" gebracht werde, wie Karner im Anschluss bei einer Pressekonferenz mit seiner Amtskollegin sagte. Er nannte vor allem den Bereich Cybercrime. Weitere Schwerpunkte des Treffens waren der Kampf gegen Terrorismus und die Migrationspolitik.

Familie bei Kohlenmonoxidaustritt in Wohnung verletzt

Wiener Neustadt - Bei einem Kohlenmonoxidaustritt aus einer Therme in einer Wohnung in Wiener Neustadt ist Donnerstagmittag eine vierköpfige Familie verletzt worden. Der 17-jährige Sohn brach nach Feuerwehrangaben bewusstlos zusammen und musste unter Atemschutz gerettet werden. Bereits im Stiegenhaus des Mehrparteienobjekts hatte der mitgeführte CO-Warner mit gefährlich erhöhten Werten angeschlagen.

Wiener Börse schließt deutlich höher

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag inmitten einer starken internationalen Anlegerstimmung ebenfalls deutlich im Plus gezeigt. Der ATX schloss mit einem Zuwachs von zwei Prozent auf 3.135 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street ging es klar nach oben. Mit Zahlenvorlagen standen AT&S, Andritz und Verbund im Blickfeld. Die Aktien von AT&S und Andritz reagierten auf die Ergebnisse mit Kursgewinnen von jeweils mehr als sechs Prozent.

