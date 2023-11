Vier Tote bei Absturz von Motorsegler im Lungau

St. Andrä im Lungau - Beim Absturz eines Sportflugzeugs im Salzburger Lungau sind am Donnerstagnachmittag laut Polizei vier Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine des Typs Cirrus SR-20 war kurz vor 14.00 Uhr in der kroatischen Hauptstadt Zagreb gestartet. Zielflughafen war Salzburg. Gegen 15.45 Uhr stürzte die Maschine dann am Passeggen - einem Bergrücken in der Gemeinde St. Andrä im Lungau - im unwegsamen Gelände in ein Waldstück.

Blinken besucht erneut Israel

Washington - US-Außenminister Antony Blinken will am Freitag erneut Israel besuchen. Nach Angaben des US-Außenministeriums reist Blinken sowohl nach Israel als auch nach Jordanien. Er werde unter anderem mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und anderen Vertretern der israelischen Regierung zusammenkommen, um sich über deren militärische Pläne und Ziele zu informieren. Außerdem werde es um weitere humanitäre Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen gehen.

US-Repräsentantenhaus stimmt für Milliardenhilfen für Israel

Washington - Das von den Republikanern dominierte US-Repräsentantenhaus hat am Donnerstag für neue Hilfen in Höhe von 14,3 Milliarden Dollar (13,5 Milliarden Euro) für Israel im Krieg gegen die radikalislamische Hamas gestimmt. Allerdings hat der Gesetzestext wegen darin fehlender Ukraine-Hilfen und fehlender humanitärer Hilfen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen keine Chance, den von den Demokraten von Präsident Joe Biden kontrollierten Senat zu passieren.

20.000 demonstrierten in Wien bei Lichtermeer für Geiseln

Wien - Mehr als 20.000 Menschen haben Donnerstagabend laut Mitorganisator Daniel Landau am Lichtermeer am Wiener Heldenplatz teilgenommen, um für die Freilassung der Hamas-Geiseln sowie gegen Antisemitismus, Terror, Gewalt und Hass zu demonstrieren. "Ich möchte diese Veranstaltung nicht offiziell beginnen, ohne dass der Botschafter 'meines' Israel - auch wenn ich nicht israelischer Staatsbürger bin - hier wäre", sagte Landau. Vorkommnisse gab es laut Polizei keine.

Selenskyj begrüßt US-Sanktionen gegen Russland

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das neue US-Sanktionspaket gegen Russland als "sehr kraftvoll" begrüßt. Wichtige Bereiche der Wirtschaft des Aggressors seien nun mit Strafmaßnahmen belegt. "Die Macht der Sanktionen ist die Stärke der Welt", sagte Selenskyj in seiner Donnerstagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Es müsse verhindert werden, dass Moskau die Sanktionen umgehen könne.

Krypto-Unternehmer Bankman-Fried wegen Betrugs verurteilt

New York - Der ehemalige Kryptowährungs-Unternehmer Sam Bankman-Fried ist in einem Betrugsprozess verurteilt worden. Geschworene in New York sprachen ihn in sieben Anklagepunkten schuldig, wie US-Medien am Donnerstag (Ortszeit) aus dem Gerichtssaal berichteten. Über das Strafmaß wird später entschieden. Bankman-Fried drohen Jahrzehnte in Haft - im ärgsten Fall könnten es mehr als 100 Jahre Gefängnis werden.

