BWB: Supermärkte machen inflationsbedingt nicht mehr Gewinn

Wien - Die stark gestiegenen Lebensmittelpreise haben laut einer aktuellen Untersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) nicht zu einem merkbaren Gewinnmargen-Plus bei Supermarktketten geführt. Die Handelsspannen seien vom 2. Halbjahr 2022 bis 2. Halbjahr 2023 "nicht systematisch" angestiegen. "Insgesamt gibt es keine Hinweise dafür, dass vor dem Hintergrund steigender und hoher Inflation versucht worden wäre im Untersuchungszeitraum die Handelsspannen zu vergrößern", so die BWB.

Vier Tote bei Absturz von Motorsegler im Lungau

St. Andrä im Lungau - Beim Absturz eines Sportflugzeugs im Salzburger Lungau sind am Donnerstagnachmittag laut Polizei vier Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine des Typs Cirrus SR-20 war kurz vor 14.00 Uhr in der kroatischen Hauptstadt Zagreb gestartet. Zielflughafen war Salzburg. Gegen 15.45 Uhr stürzte die Maschine dann am Passeggen - einem Bergrücken in der Gemeinde St. Andrä im Lungau - im unwegsamen Gelände in ein Waldstück.

Israel mit Blick auf Libanon in hoher Alarmbereitschaft

Tel Aviv/Gaza - Israel ist nach den Worten eines Militärsprechers im Hinblick auf seine Nordgrenze zum Libanon in "sehr, sehr hoher Alarmbereitschaft". Das Militär sei bereit, auf alle Entwicklungen zu reagieren, betonte er am Freitag. Der Anführer der radikalislamischen Hisbollah, die vom Iran unterstützt aus dem Libanon heraus operiert, Hassan Nasrallah, will sich am Freitag erstmals öffentlich zum Gaza-Krieg äußern. Die UNO schlägt indes in Bezug auf Palästinenser-Gebiete Alarm.

Blinken besucht erneut Israel

Washington/Tel Aviv - US-Außenminister Antony Blinken ist am Freitag in Tel Aviv gelandet. Er will sich für eine Feuerpause einsetzen, damit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen besser geholfen werden kann. Es ist die zweite Israel-Reise des amerikanischen Chef-Diplomaten. Vorgesehen ist unter anderem ein Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und anderen Regierungsvertretern. Nach Angaben des US-Außenministeriums reist Blinken auch nach Jordanien.

Rainer Wintersteiger offiziell zu Chef von EKO Cobra ernannt

Wiener Neustadt - Der neue Leiter des Einsatzkommando (EKO) Cobra, Rainer Wintersteiger, ist am Freitag im Rahmen eines Festakts in Wiener Neustadt ernannt und zum Generalmajor befördert worden. Bernhard Treibenreif, Chef der Direktion für Spezialeinheiten (DSE) würdigte Wintersteigers bisherigen Werdegang in der Cobra als beispielhaft. "Er hat alles durchlaufen und war in Funktionen, die man nicht jedem zutraut", sagte Treibenreif beim Festakt im Hauptquartier der Antiterroreinheit.

Tote nach schweren Unwettern in der Toskana

Florenz - Bei schweren Unwettern in der Toskana sind in der Nacht auf Freitag fünf Personen ums Leben gekommen, zwei weitere Menschen werden vermisst. Der Fluss Bisenzio trat über die Ufer und überschwemmte mehrere Gemeinden. Besonders betroffen waren die Städte Prato, Empoli und Pontedera, deren Krankenhäuser überschwemmt wurden, wie der Präsident der Region Toskana, Eugenio Giani, berichtete.

Russland traf kritische Infrastruktur in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Beim größten russischen Drohnenangriff seit Wochen wurde nach ukrainischen Angaben am Freitag kritische Infrastruktur im Westen und Süden der Ukraine getroffen. Im Nordosten des Landes seien zivile Ziele in der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw angegriffen worden, teilte der Gouverneur der gleichnamigen Region, Oleh Synehubow, auf Telegram mit.

Afghanische Rückkehrer aus Pakistan strömen über Grenze

Islamabad/Kabul - Angesichts einer drohenden Massenabschiebung aus Pakistan hält der Strom afghanischer Flüchtlinge in Richtung Heimatland an. Wie pakistanische Behörden der Grenzregion der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mitteilten, haben am Donnerstag rund 24.000 Afghanen Pakistan verlassen. Auch am Freitag wartete demnach erneut eine lange Schlange von Männern, Frauen, Kindern und Lastwagen am Torkham-Grenzübergang, der wichtigsten Kontrollstelle zwischen beiden Ländern.

