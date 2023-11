Hastelsteiner: Benko zieht sich als Signa-Beiratschef zurück

Wien - Der Tiroler Investor Rene Benko steht vor dem Rückzug als Beiratsvorsitzender der Signa-Holding. An seine Stelle soll der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz als Generalbevollmächtigter treten, sagte der Signa-Gesellschafter Hans-Peter Haselsteiner am Freitag gegenüber dem "Ö1-Mittagsjournal". "Die Gesellschafter haben diesen Schritt zustimmend und auch positiv zur Kenntnis genommen." Die Signa war für eine Stellungnahme auf APA-Anfrage kurzfristig nicht erreichbar.

Israel mit Blick auf Libanon in hoher Alarmbereitschaft

Tel Aviv/Gaza - Israel ist nach Angaben eines Militärsprechers mit Blick auf seine Nordgrenze zum Libanon in "sehr, sehr hoher Alarmbereitschaft". Das Militär sei bereit, auf alle Entwicklungen zu reagieren, betonte er. Der Anführer der radikalislamischen Hisbollah, die vom Iran unterstützt aus dem Libanon heraus operiert, Hassan Nasrallah, will sich am Freitag erstmals öffentlich zum Gaza-Krieg äußern. Bei Einsätzen im Westjordanland starben nach palästinensischen Angaben acht Menschen.

BWB: Supermärkte machen inflationsbedingt nicht mehr Gewinn

Wien - Die stark gestiegenen Lebensmittelpreise haben laut einer aktuellen Untersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) nicht zu einem merkbaren Gewinnmargen-Plus bei Supermarktketten geführt. Die Handelsspannen seien vom 2. Halbjahr 2022 bis 2. Halbjahr 2023 "nicht systematisch" angestiegen. "Insgesamt gibt es keine Hinweise dafür, dass vor dem Hintergrund steigender und hoher Inflation versucht worden wäre im Untersuchungszeitraum die Handelsspannen zu vergrößern", so die BWB.

Russland traf kritische Infrastruktur in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Beim größten russischen Drohnenangriff seit Wochen wurde nach ukrainischen Angaben am Freitag kritische Infrastruktur im Westen und Süden der Ukraine getroffen. Im Nordosten des Landes seien zivile Ziele in der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw angegriffen worden, teilte der Gouverneur der gleichnamigen Region, Oleh Synehubow, auf Telegram mit.

Gesperrte Straßen und Stromausfälle nach Sturm in Kärnten

Klagenfurt - Die für die Nacht auf Freitag angekündigte Starkregenfront mit Sturm hat wie prognostiziert zu zahlreichen Straßensperren, Erdrutschen und Stromausfällen in Kärnten geführt. In der Früh waren noch 1.600 Haushalte ohne Strom, hieß es von der Kärnten Netz GmbH auf APA-Anfrage. In Berg im Drautal wurde ein Wohnhaus von einem Erdrutsch getroffen und im Feistritz im Rosental (Klagenfurt-Land) wurden fünf Autos beschädigt, als vom Sturm umgeknickte Bäume auf einen Parkplatz fielen.

Rainer Wintersteiger offiziell zu Chef von EKO Cobra ernannt

Wiener Neustadt - Rainer Wintersteiger ist am Freitag im Rahmen eines Festakts in Wiener Neustadt durch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zum neuen Operativen Leiter des Einsatzkommando (EKO) Cobra ernannt und in den Rang eines Generalmajors befördert worden. Bernhard Treibenreif, Chef der Direktion für Spezialeinheiten (DSE) würdigte Wintersteigers bisherigen Werdegang als beispielhaft. "Er hat alles durchlaufen und war in Funktionen, die man nicht jedem zutraut", sagte Treibenreif.

Mehr Studienanfänger im Lehramtsstudium

Wien - Die Zahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger im Lehramtsstudium steigt nach Rückgängen in den vergangenen Jahren wieder an. Heuer haben insgesamt um 16,5 Prozent mehr eine solche Ausbildung an Universitäten bzw. Pädagogischen Hochschulen begonnen als im Vorjahr, so Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag. Besonders hoch war der Zuwachs bei der Ausbildung für die Volksschule (35 Prozent), für die AHS/MS/BMHS betrug er elf Prozent.

Schmid sagte für Kurz-Prozess am 17. November ab

Wien - Die mit Spannung erwartete Aussage von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli wegen Falschaussage im U-Ausschuss verschiebt sich. Schmid, der für den 17. November geladen war, ließ sich entschuldigen, wie eine Gerichtssprecherin der APA einen entsprechenden Bericht des "Kurier" bestätigte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red