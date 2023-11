Israel mit Blick auf Libanon in hoher Alarmbereitschaft

Tel Aviv/Gaza - Israel ist nach Angaben eines Militärsprechers mit Blick auf seine Nordgrenze zum Libanon in "sehr, sehr hoher Alarmbereitschaft". Das Militär sei bereit, auf alle Entwicklungen zu reagieren, betonte er am Freitag. An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon war es erneut zu gegenseitigem Beschuss gekommen. In der Nacht gab es auch heftige Gefechte im Gazastreifen. Bei israelischen Einsätzen im Westjordanland starben nach palästinensischen Angaben neun Menschen.

Blinken bekräftigt Israels Recht auf Verteidigung

Washington/Tel Aviv - US-Außenminister Antony Blinken hat Israel aufgefordert, bei dem Vergeltungsfeldzug für das Hamas-Massaker vom 07. Oktober die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schonen. Die israelische Regierung habe zwar das Recht, "alles Mögliche zu tun", um eine Wiederholung des Angriffs vor vier Wochen zu verhindern, sagte Blinken am Freitag in Israel. Zugleich sei es aber wichtig, alles dafür zu tun, dass Zivilisten nicht ins Kreuzfeuer gerieten und geschützt seien.

Hastelsteiner: Benko wird sich als Signa-Lenker zurückziehen

Wien - Der Tiroler Investor Rene Benko steht vor dem Rückzug als Firmenlenker des von ihm gegründeten Immobilienkonzerns Signa. An seine Stelle soll der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz als eine Art Generalbevollmächtigter treten, sagte der Signa-Gesellschafter Hans-Peter Haselsteiner am Freitag zum "Ö1-Mittagsjournal". "Die Gesellschafter haben diesen Schritt zustimmend und auch positiv zur Kenntnis genommen." Die Signa reagierte auf APA-Anfrage nicht.

Festnahme nach Tötung von 36-Jährigem in Tirol

Itter/Innsbruck - Im Falle eines 36-Jährigen, der Dienstagabend tot in seiner Wohnung im Ortsgebiet von Itter in Tirol (Bezirk Kitzbühel) gefunden worden war, gilt ein 30-Jähriger als tatverdächtig. Der Pole wurde bereits Donnerstagvormittag festgenommen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Hansjörg Mayr, zur APA am Freitag. Mutmaßlicher Täter und Opfer hatten sich gekannt. Die beiden seien zuletzt oft in Kontakt gestanden, dabei sei es zu "Konfliktsituationen" gekommen.

Länderchefs fordern mehr Geld und schnellere Verfahren

Villach/Wien - Die Landeshauptleute der österreichischen Bundesländer haben bei ihrer Konferenz am Freitag in Villach mehr Geld für verschiedene Zwecke und schnellere Verfahren gefordert. Einhellig fiel auch die Ablehnung von Sanktionen in Zusammenhang mit dem Finanzausgleich aus. Aus Niederösterreich kam die Forderung, die KIM-Verordnung (strengere Kreditvergabereglen) entweder entscheidend abzuändern oder überhaupt aufzuheben - die Baubranche würde massiv darunter leiden.

BWB: Supermärkte machen inflationsbedingt nicht mehr Gewinn

Wien - Die stark gestiegenen Lebensmittelpreise haben laut einer aktuellen Untersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) nicht zu einem merkbaren Gewinnmargen-Plus bei Supermarktketten geführt. Die Handelsspannen seien vom 2. Halbjahr 2022 bis 2. Halbjahr 2023 "nicht systematisch" angestiegen. "Insgesamt gibt es keine Hinweise dafür, dass vor dem Hintergrund steigender und hoher Inflation versucht worden wäre im Untersuchungszeitraum die Handelsspannen zu vergrößern", so die BWB.

Russland traf kritische Infrastruktur in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Beim größten russischen Drohnenangriff seit Wochen wurde nach ukrainischen Angaben am Freitag kritische Infrastruktur im Westen und Süden der Ukraine getroffen. Im Nordosten des Landes seien zivile Ziele in der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw angegriffen worden, teilte der Gouverneur der gleichnamigen Region, Oleh Synehubow, auf Telegram mit.

Gesperrte Straßen und Stromausfälle nach Sturm in Kärnten

Klagenfurt - Die für die Nacht auf Freitag angekündigte Starkregenfront mit Sturm hat wie prognostiziert zu zahlreichen Straßensperren, Erdrutschen und Stromausfällen in Kärnten geführt. In der Früh waren noch 1.600 Haushalte ohne Strom. Bis zum Nachmittag entspannte sich die Lage allerdings zusehends. Der Hochwasserschutz blieb stellenweise sicherheitshalber aufgebaut, hieß es vom Land Kärnten.

