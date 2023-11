Dutzende Tote nach israelischem Angriff auf Flüchtlingslager

Gaza - Die israelische Armee hat ihren Militäreinsatz gegen die militante Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen fortgesetzt. Das von der Hamas geleitete Gesundheitsministerium meldete in der Nacht zum Sonntag mindestens 30 Tote bei einem von der israelischen Armee zunächst nicht bestätigten Angriff auf ein Flüchtlingslager. Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant sprach von "schweren Kämpfen", Truppen seien in Wohngebiete eingedrungen.

Demonstranten in Israel fordern Rücktritt Netanyahus

Jerusalem - In Israel haben einem Medienbericht zufolge Hunderte Menschen vor einem Haus von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu protestiert und seinen Rücktritt gefordert. Dabei kam es am Samstagabend in Jerusalem der Zeitung "The Times of Israel" zufolge zu Zusammenstößen mit der Polizei, als Demonstranten versuchten, durch die Absperrungen zu drängen. Drei Personen seien festgenommen worden, hieß es.

Erneut schwere Unwetter in der Toskana

Rom - Die mittelitalienische Region Toskana ist erneut von schweren Unwettern heimgesucht worden. Heftige Niederschläge wurden den vierten Tag infolge aus den Provinzen Massa Carrara, Lucca, Pisa, Pistoia, Firenze (Florenz), Livorno und Arezzo gemeldet. Weil zwei Bäche über die Ufer zu treten drohten, mussten 1.200 Personen in den Gemeinden Montemurlo, Montale und Prato ihre Häuser verlassen, teilte der Präsident der Region Toskana, Eugenio Giani, am Samstagabend mit.

Hamburger Flughafen wegen Geiselnahme weiter geschlossen

Hamburg/Berlin/Wien - Wegen einer Geiselnahme bleibt der Flughafen Hamburg auch am Sonntag zunächst weiter geschlossen. Der Betrieb sei auf unbestimmte Zeit eingestellt, sagte einer Flughafensprecherin am Morgen. Die Polizei teilte mit, sie sei weiter mit dem 35-jährigen Mann in Verhandlungen, der den Angaben zufolge am Samstagabend mit einem Auto und seinem vierjährigen Kind auf das Rollfeld des Flughafens vorgedrungen war. Sie gehe von einer "Geisellage" rund um einen Sorgerechtsstreit aus.

Russische Rakete soll 20 ukrainische Soldaten getötet haben

Kiew (Kyjiw)/Saporischschja - Nach Berichten über einen russischen Raketenangriff auf eine Zeremonie zur Verleihung militärischer Orden, bei dem mehr als 20 Soldaten in der südlichen Frontregion Saporischschja getötet worden sein sollen, hat das ukrainische Verteidigungsministerium eine Untersuchung zu dem Vorfall eingeleitet. Dies teilte Verteidigungsminister Rustem Umerow am Samstag in einer Erklärung in den Sozialen Medien mit.

Hagelversicherungschef kritisiert Austro-"Raumunordung"

Wien - Der Chef der Hagelversicherung, Kurt Weinberger, nennt es ein "Märchen", dass Österreich Selbstversorger mit heimischen Nahrungsmitteln sei. Mitschuld daran sei die rasante Verbauung, eine herrschende "Raumunordnung", sagt der Manager dem Agrarbranchenblatt "Blick ins Land". Komme es hart auf hart, würde jeder Nationalstaat schauen, die eigene Bevölkerung ausreichend zu versorgen. "Die besten Agrarflächen müssen unter einen absoluten Verbauungsstopp gestellt werden."

Nestroy-Preise werden zum 24. Mal verliehen

Wien - Im Wiener Volkstheater werden am Sonntagabend die Nestroy-Preise verliehen. Zum 24. Mal werden herausragende Bühnenproduktionen sowie Künstlerinnen und Künstler der vergangenen Theatersaison in Österreich sowie die beste Aufführung im deutschsprachigen Raum gekürt. ORF III überträgt die von Nadja Bernhard und Peter Fässlacher moderierte Gala ab 21.05 Uhr zeitversetzt.

UN: Opiumanbau in Afghanistan um 95 Prozent zurückgegangen

Kabul/New York - Die in Afghanistan herrschenden Taliban haben nach Angaben der Vereinten Nationen große Fortschritte im Kampf gegen die Opiumgewinnung gemacht. Laut einem UN-Bericht von Sonntag ging der Anbau von Opium seit einem entsprechenden Verbot seitens der Islamisten im vergangenen Jahr um 95 Prozent zurück. In der Vergangenheit stammten etwa 90 Prozent des weltweit angebauten Schlafmohns, der Basis für Opium und Heroin ist, aus Afghanistan.

