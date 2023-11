"Man weiß noch nicht wie schlimm" es bei der Signa ist

Wien - Beim Immobilienriesen Signa haben sich die Ereignisse zuletzt überschlagen. Das ursprüngliche Firmen-Mastermind Rene Benko muss auf Druck seiner milliardenschweren Investoren das Ruder an Sanierer Arndt Geiwitz übergeben. "Wie schlimm es ist, weiß man noch nicht", hielt Signa-Investor Hans-Peter Haselsteiner am Wochenende in der "Tiroler Tageszeitung" fest. Ohne neues Geld aller Mitinvestoren werde es nichts. Doch erste Investoren wollen sich angeblich auszahlen lassen.

Dutzende Tote nach israelischem Angriff auf Flüchtlingslager

Gaza - Die israelische Armee hat ihren Militäreinsatz gegen die militante Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen fortgesetzt. Medienberichten zufolge wurde ein Haus im Flüchtlingsviertel Al-Maghazi im Zentrum des Gazastreifens bombardiert. Ein Sprecher der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sagte am Sonntag, dabei seien am Vorabend mindestens 33 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 100 Menschen seien verletzt worden.

Landeshauptmann Drexler für strengere Einbürgerungsregeln

Graz - Der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) fordert strengere Regeln für Einbürgerungen. So soll die Option, die Staatsbürgerschaft schon nach sechs statt nach zehn Jahren zu erhalten, wieder fallen. Ein Sprecher Drexlers bestätigte am Sonntag auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Wie der Landeshauptmann weiter sagte, müsse man bei künftigen Staatsbürgern auf die "Akzeptanz unserer Werte" drängen.

Hamburger Flughafen wegen Geiselnahme weiterhin geschlossen

Hamburg/Berlin/Wien - Dramatische Szenen am Hamburger Flughafen: Ein Mann hat nach Angaben der deutschen Bundespolizei am Samstag gegen 20.00 Uhr mit einem Auto ein Tor durchbrochen, ist auf das Vorfeld des Airports gefahren und hat in die Luft geschossen sowie mit "einer Art Molotowcocktails" geworfen. Der Mann hat seine vierjährige Tochter mit im Auto - vorausgegangen war laut Polizei wohl ein Sorgerechtsstreit mit der Mutter. Der Flughafen ist geschlossen, Dutzende Flüge wurden gestrichen.

Rettungseinsätze nach Erdbeben in Nepal eingestellt

Kathmandu - Nach dem schweren Erdbeben in Nepal mit mindestens 157 Toten ist die Suche nach Überlebenden am Sonntag eingestellt worden. 36 Stunden nach den Erdstößen in dem Himalaya-Staat wurden die Such- und Rettungseinsätze beendet, wie die Behörden mitteilten. Die Hilfe konzentriert sich nun auf die Unterstützung für die Überlebenden, die auf Lebensmittel und Unterkünfte angewiesen sind.

Erneut schwere Unwetter in der Toskana

Rom - Die mittelitalienische Region Toskana ist erneut von schweren Unwettern heimgesucht worden. Heftige Niederschläge wurden den vierten Tag infolge aus den Provinzen Massa Carrara, Lucca, Pisa, Pistoia, Firenze (Florenz), Livorno und Arezzo gemeldet. Weil zwei Bäche über die Ufer zu treten drohten, mussten 1.200 Personen in den Gemeinden Montemurlo, Montale und Prato ihre Häuser verlassen, teilte der Präsident der Region Toskana, Eugenio Giani, am Samstagabend mit.

Russische Rakete soll 20 ukrainische Soldaten getötet haben

Kiew (Kyjiw)/Saporischschja - Nach Berichten über einen russischen Raketenangriff auf eine Zeremonie zur Verleihung militärischer Orden, bei dem mehr als 20 Soldaten in der südlichen Frontregion Saporischschja getötet worden sein sollen, hat das ukrainische Verteidigungsministerium eine Untersuchung zu dem Vorfall eingeleitet. Dies teilte Verteidigungsminister Rustem Umerow am Samstag in einer Erklärung in den Sozialen Medien mit.

Hagelversicherungschef kritisiert Austro-"Raumunordung"

Wien - Der Chef der Hagelversicherung, Kurt Weinberger, nennt es ein "Märchen", dass Österreich Selbstversorger mit heimischen Nahrungsmitteln sei. Mitschuld daran sei die rasante Verbauung, eine herrschende "Raumunordnung", sagt der Manager dem Agrarbranchenblatt "Blick ins Land". Komme es hart auf hart, würde jeder Nationalstaat schauen, die eigene Bevölkerung ausreichend zu versorgen. "Die besten Agrarflächen müssen unter einen absoluten Verbauungsstopp gestellt werden."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red