Israels Armee: Gazastreifen in Nord- und Südhälfte geteilt

Gaza - Israels Armee hat den Gazastreifen bei ihrem Bodeneinsatz nach eigenen Angaben in zwei Teile gespalten, während "entscheidende" Angriffe im Krieg gegen die radikalislamische Hamas fortgesetzt würden. Die israelischen Streitkräfte hätten "Gaza-Stadt von der Südküste aus eingekreist", so Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntag. "Jetzt gibt es einen südlichen Gazastreifen und einen nördlichen Gazastreifen." Die Hamas feuerte indes am Sonntagabend erneut Raketen auf Israel ab.

UN-Organisationen fordern "sofortige humanitäre Waffenruhe"

New York - Die Leiter von großen UN-Organisationen haben in einer seltenen gemeinsamen Erklärung eine "sofortige humanitäre Waffenruhe" im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas gefordert. "Seit fast einem Monat beobachtet die Welt die Entwicklung der Situation in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten mit Schock und Entsetzen über die steigende Zahl verlorener und auseinandergerissener Menschenleben", hieß es in der am Sonntag veröffentlichten Erklärung.

Warnstreiks zum Metaller-KV von Montag bis Mittwoch

Wien - Von Montagfrüh bis Mittwoch wird es in der überwiegenden Zahl der Betriebe der Metalltechnischen Industrie zu stundenweisen Warnstreiks kommen. Den Auftakt machen die Aufzugsmonteure in Wien im Beisein von ÖGB-Chef Wolfgang Katzian und AK-Präsidentin Renate Anderl. Am Donnerstag treffen sich die Sozialpartner dann wieder am Verhandlungstisch, um in der dann fünften Gesprächsrunde eine Einigungsversuch für den Kollektivvertrag 2024 zu starten.

Russland meldet Ende der ukrainischen Gegenoffensive

Saporischschja - Russland hat das Ende der ukrainischen Gegenoffensive gemeldet. "Der Feind wurde gestoppt und seine Gegenoffensive, um die so viel Aufhebens gemacht wurde, wurde vollständig gestoppt", teilte Jewgeni Balizkij, der von Moskau eingesetzte Spitzenbeamte der Region Saporischschja, in einer Stellungnahme mit. Es gebe noch ein paar kleinere Gefechte in der Nähe des Dorfes Robotyne und in der Nähe des Dorfes Schtscherbaky. Aus der Ukraine gab es widersprüchliche Berichte.

Trump-Aussage unter Eid in Betrugsprozess erwartet

New York/Washington - Im Betrugsprozess gegen Donald Trump soll der frühere US-Präsident am Montag in New York persönlich aussagen. Bei der umfangreichen Befragung durch die Staatsanwaltschaft wird Trump unter Eid stehen. Die erstmalige große Aussage Trumps in einem der zahlreichen Prozesse gegen ihn wird mit Spannung erwartet. Es geht um die Zukunft des Firmenimperiums des 77-Jährigen.

Österreichischer Buchpreis wird vergeben

Wien - Am Montagabend wird im Wiener Kasino am Schwarzenbergplatz zum achten Mal der Österreichische Buchpreis vergeben. Chancen auf die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung haben Milena Michiko Flašar ("Oben Erde, unten Himmel"), Maja Haderlap ("Nachtfrauen"), Wolf Haas ("Eigentum"), Clemens J. Setz ("Monde vor der Landung") und Teresa Präauer. Sie hat mit ihrem Buch "Kochen im falschen Jahrhundert" bereits einen Tag später beim Bayerischen Buchpreis die nächste Preischance.

Infrastrukturreport: 5G-Ausbau als Produktivitätsbooster

Wien - 447 Milliarden Euro betrug Österreichs Wirtschaftsleistung im Jahr 2022 - bei optimal ausgebauter Infrastruktur könnte sie um ein Fünftel höher sein, wie eine Modellrechnung des Österreichischen Infrastrukturreports 2024 zeigt, der heute (Montag) im Rahmen des "21. Future Business Austria - Standort- und Infrastruktursymposiums" präsentiert wird. Gemeint ist damit vor allem der Ausbau von Breitband-Internet und 5G, von dem vor allem der ländliche Raum profitieren würde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red