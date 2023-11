Wiener IS-Teen mit Anschlagsplänen kannte Wien-Attentäter

Wien - Brisante Erkenntnisse haben die Ermittlungen gegen den 16-jährigen mutmaßlichen Anhänger der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) zutage gefördert, der am 11. September am Wiener Hauptbahnhof mit einem Kampfmesser einen Terror-Anschlag verüben wollte. Er kannte seinen Angaben zufolge den Attentäter von Wien persönlich und betrachtete diesen als "Vorbild". Er wollte in Verfolgung seiner Terror-Pläne auch eine Pistole kaufen, bekam aber in einem Waffengeschäft in Wien keine.

Warnstreiks in Metalltechnischer Industrie gestartet

Wien - Die von Montag bis Mittwoch angesetzten Warnstreiks in der Metalltechnischen Industrie sind gestartet. Den Auftakt machen die Aufzugsmonteure in Wien im Beisein von ÖGB-Chef Wolfgang Katzian und AK-Präsidentin Renate Anderl mit einer öffentlichen Betriebsversammlung auf der Triester Straße zwischen 07.00 und 10.30 Uhr. Laut ÖAMTC kommt es zu Staus. Am Montag sollen Firmen wie Pewag, Knorr Heid, voestalpine, Bosch, Blum, Otis und Kone für jeweils drei Stunden bestreikt werden.

Lohnrunde - Wifo: Höhere Löhne bisher keine Preistreiber

Wien - "Die Tariflohnsteigerungen bewirkten bislang keine zusätzlichen Preisanstiege, sondern ergaben sich aus diesen", so das Fazit des WIFO in seinem aktuellen "Research Brief" zur laufenden Herbstlohnrunde. "Während eine Kompensation von Reallohnverlusten demnach keine '"Lohn-Preis-Spirale'" auslösen wird, wird sie die Verschlechterung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit, die sich aus der Überinflation in Österreich ergibt, verstärken", warnt WIFO-Ökonom Stefan Schiman-Vukan.

Israels Armee: Gazastreifen in Nord- und Südhälfte geteilt

Gaza - Israels Armee hat den Gazastreifen bei ihrem Bodeneinsatz nach eigenen Angaben in zwei Teile gespalten, während "entscheidende" Angriffe im Krieg gegen die radikalislamische Hamas fortgesetzt würden. Die israelischen Streitkräfte hätten "Gaza-Stadt von der Südküste aus eingekreist", so Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntag. "Jetzt gibt es einen südlichen Gazastreifen und einen nördlichen Gazastreifen." Die Hamas feuerte indes am Sonntagabend erneut Raketen auf Israel ab.

UNO-Organisationen fordern "sofortige humanitäre Waffenruhe"

New York - Angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer und der kritischen Versorgungslage im Gazastreifen haben mehrere UNO-Organisationen eine sofortige Feuerpause gefordert. "Es sind jetzt 30 Tage. Genug ist genug. Es muss jetzt enden", teilten sie in der Nacht auf Montag mit. Die israelische Luftwaffe griff indes nach eigenen Angaben erneut Hunderte Ziele im Gazastreifen an. Bei einem mutmaßlichen Anschlag nahe der Altstadt in Jerusalem sind laut Sanitätern zwei Menschen verletzt worden.

Russland meldet Ende der ukrainischen Gegenoffensive

Saporischschja - Russland hat das Ende der ukrainischen Gegenoffensive gemeldet. "Der Feind wurde gestoppt und seine Gegenoffensive, um die so viel Aufhebens gemacht wurde, wurde vollständig gestoppt", teilte Jewgeni Balizkij, der von Moskau eingesetzte Spitzenbeamte der Region Saporischschja, in einer Stellungnahme mit. Es gebe noch ein paar kleinere Gefechte in der Nähe des Dorfes Robotyne und in der Nähe des Dorfes Schtscherbaky. Aus der Ukraine gab es widersprüchliche Berichte.

Trump-Aussage unter Eid in Betrugsprozess erwartet

New York/Washington - Im Betrugsprozess gegen Donald Trump soll der frühere US-Präsident am Montag in New York persönlich aussagen. Bei der umfangreichen Befragung durch die Staatsanwaltschaft wird Trump unter Eid stehen. Die erstmalige große Aussage Trumps in einem der zahlreichen Prozesse gegen ihn wird mit Spannung erwartet. Es geht um die Zukunft des Firmenimperiums des 77-Jährigen.

Österreichischer Buchpreis wird vergeben

Wien - Am Montagabend wird im Wiener Kasino am Schwarzenbergplatz zum achten Mal der Österreichische Buchpreis vergeben. Chancen auf die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung haben Milena Michiko Flašar ("Oben Erde, unten Himmel"), Maja Haderlap ("Nachtfrauen"), Wolf Haas ("Eigentum"), Clemens J. Setz ("Monde vor der Landung") und Teresa Präauer. Sie hat mit ihrem Buch "Kochen im falschen Jahrhundert" bereits einen Tag später beim Bayerischen Buchpreis die nächste Preischance.

