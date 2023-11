Israels Armee: Gazastreifen in Nord- und Südhälfte geteilt

Gaza - Israels Armee hat den Gazastreifen bei ihrem Bodeneinsatz nach eigenen Angaben in zwei Teile gespalten, während "entscheidende" Angriffe im Krieg gegen die radikalislamische Hamas fortgesetzt würden. Die israelischen Streitkräfte hätten "Gaza-Stadt von der Südküste aus eingekreist", so Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntag. "Jetzt gibt es einen südlichen Gazastreifen und einen nördlichen Gazastreifen." Die Hamas feuerte indes am Sonntagabend erneut Raketen auf Israel ab.

Wiener IS-Teen mit Anschlagsplänen kannte Wien-Attentäter

Wien - Brisante Erkenntnisse haben die Ermittlungen gegen den 16-jährigen mutmaßlichen Anhänger der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) zutage gefördert, der am 11. September am Wiener Hauptbahnhof mit einem Kampfmesser einen Terror-Anschlag verüben wollte. Er kannte seinen Angaben zufolge den Attentäter von Wien persönlich und betrachtete diesen als "Vorbild". Er wollte in Verfolgung seiner Terror-Pläne auch eine Pistole kaufen, bekam aber in einem Waffengeschäft in Wien keine.

Mann in Salzburg mit Messer lebensgefährlich verletzt

Salzburg - In der Stadt Salzburg hat am Montag kurz vor 9.00 Uhr ein 35-jähriger Mann aus dem Jemen einen 61-jährigen Salzburger in einer Wohnung mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Ein Zeuge bekam die Tat mit und alarmierte die Exekutive. "Wir haben mehrere Streifen zum Tatort geschickt. Fünf Minuten nach dem Notruf wurde der Verdächtigen beim Verlassen des Gebäudes festgenommen. Die Tatwaffe hatte er zu diesem Zeitpunkt in der Hand", sagte eine Polizeisprecherin zur APA.

Putin tritt laut Insider 2024 bei Präsidentenwahl an

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin tritt Insidern zufolge auch bei der Präsidentenwahl im März kommenden Jahres an. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von sechs verschiedenen Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind. "Die Entscheidung ist gefallen, er tritt an", sagte einer der Insider.

Höhere Löhne laut WIFO bisher keine Preistreiber

Wien - "Die Tariflohnsteigerungen bewirkten bislang keine zusätzlichen Preisanstiege, sondern ergaben sich aus diesen", so das Fazit des WIFO in seinem aktuellen "Research Brief" zur laufenden Herbstlohnrunde. "Während eine Kompensation von Reallohnverlusten demnach keine '"Lohn-Preis-Spirale'" auslösen wird, wird sie die Verschlechterung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit, die sich aus der Überinflation in Österreich ergibt, verstärken", warnt WIFO-Ökonom Stefan Schiman-Vukan.

Mattle offen für Asyl-Maßnahmen wie "Vorarlberg Kodex"

Innsbruck/Wien - Nachdem die Vorarlberger ÖVP vergangene Woche einen "Vorarlberg Kodex" präsentiert hatte, den Migranten und Flüchtlinge unterschreiben müssten und der sie unter anderem zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet, denkt man offenbar auch in Tirol in diese Richtung. Er sei "offen für den Vorstoß" aus Vorarlberg, erklärte Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) gegenüber der APA am Montag. Schließlich seien "Sprache und Beschäftigung der Schlüssel für eine gelungene Integration."

Südkorea will eigenen Spionagesatelliten ins All bringen

Seoul/Pjöngjang - Südkoreas Militär will Ende dieses Monats seinen ersten eigenen Aufklärungssatelliten zur Überwachung des abgeschotteten Nachbarn Nordkorea in die Erdumlaufbahn bringen. Eine "Falcon-9"-Rakete der privaten Raumfahrtfirma SpaceX soll mit dem Satelliten vom Militärstützpunkt Vandenberg im US-Bundesstaat Kalifornien starten, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul am Montag mitteilte. Als geplanter Termin wurde der 30. November genannt.

Hamburger Geiselnehmer soll Haftrichter vorgeführt werden

Hamburg - Der Geiselnehmer vom Flughafen Hamburg soll im Lauf des Montags dem Haftrichter vorgeführt werden. "Noch gibt es keinen Haftbefehl, es hat noch keine Vorführung beim Haftrichter stattgefunden", sagte Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering am Montag in Hamburg. Der 35-Jährige war nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einem Untersuchungsgefängnis untergebracht worden, wie die Polizei mitteilte.

