Wiener IS-Teen mit Anschlagsplänen kannte Wien-Attentäter

Wien - Brisante Erkenntnisse haben die Ermittlungen gegen den 16-jährigen mutmaßlichen Anhänger der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) zutage gefördert, der am 11. September am Wiener Hauptbahnhof mit einem Kampfmesser einen Terror-Anschlag verüben wollte. Er kannte seinen Angaben zufolge den Attentäter von Wien persönlich und betrachtete diesen als "Vorbild". Er wollte in Verfolgung seiner Terror-Pläne auch eine Pistole kaufen, bekam aber in einem Waffengeschäft in Wien keine.

Entmachtungsängste der Ärztekammer durch Gesundheitsreform

Wien - Im Zuge des Finanzausgleichs fließen nicht nur zusätzliche Mittel in das Gesundheitswesen, es sind auch beträchtliche Reformen vorgesehen. Die Ärztekammer scheint dadurch ihre Entmachtung in vielen Bereichen zu befürchten. Ein - vorerst unbestätigtes - internes Schreiben, das der "Dossier"-Journalist Ashwien Sankholkar am Montag auf X (vormals Twitter) veröffentlichte, untermauert dies. Die entsprechende Regierungsvorlage soll im November im Parlament eingebracht werden.

Hamburger Geiselnehmer soll Haftrichter vorgeführt werden

Hamburg - Der Geiselnehmer vom Flughafen Hamburg soll im Lauf des Montags dem Haftrichter vorgeführt werden. "Noch gibt es keinen Haftbefehl, es hat noch keine Vorführung beim Haftrichter stattgefunden", sagte Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering am Montag in Hamburg. Der 35-Jährige war nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einem Untersuchungsgefängnis untergebracht worden, wie die Polizei mitteilte.

Putin tritt laut Insider 2024 bei Präsidentenwahl an

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin tritt Insidern zufolge auch bei der Präsidentenwahl im März kommenden Jahres an. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von sechs Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind. "Die Entscheidung ist gefallen, er tritt an", sagte einer der Insider. Bei einer Wiederwahl könnte der heute 71-Jährige bis mindestens 2030 an der Spitze des Staates bleiben.

Mann in Salzburg mit Messer lebensgefährlich verletzt

Salzburg - In der Stadt Salzburg hat am Montag kurz vor 9.00 Uhr ein 35-jähriger Mann aus dem Jemen einen 61-jährigen Salzburger in einer Wohnung mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Ein Zeuge bekam die Tat mit und alarmierte die Exekutive. "Wir haben mehrere Streifen zum Tatort geschickt. Fünf Minuten nach dem Notruf wurde der Verdächtigen beim Verlassen des Gebäudes festgenommen. Die Tatwaffe hatte er zu diesem Zeitpunkt in der Hand", sagte eine Polizeisprecherin zur APA.

OMV und Wien Energie arbeiten an klimaneutraler Fernwärme

Wien - Die OMV und die Wien Energie haben das Gemeinschaftsunternehmen deeep gegründet und treiben damit die Wärmewende voran. Vorerst werden 20 Mio. Euro investiert, um in der Tiefengeothermie voranzukommen. In weiterer Folge sind Anlagen mit einer Leistung bis zu 200 Megawatt geplant, so könnten bis zu 200.000 Haushalte mit dekarbonisierter, also klimaneutraler Fernwärme versorgt werden, hieß es am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Regierung traf Religionsvertreter zu Nahost-Konflikt

Wien - Die Regierung hat am Montag Vertreter der in Österreich anerkannten Glaubensgemeinschaften getroffen, um über die Auswirkungen des Nahost-Konflikts zu sprechen. Beim Treffen im Kanzleramt nahmen neben Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Kultusministerin Susanne Raab (ÖVP) die Spitzen der größeren christlichen Kirchen, der Islamischen Glaubensgemeinschaft sowie der Israelitischen Kultusgemeinde teil.

Südkorea will eigenen Spionagesatelliten ins All bringen

Seoul/Pjöngjang - Südkoreas Militär will Ende dieses Monats seinen ersten eigenen Aufklärungssatelliten zur Überwachung des abgeschotteten Nachbarn Nordkorea in die Erdumlaufbahn bringen. Eine "Falcon-9"-Rakete der privaten Raumfahrtfirma SpaceX soll mit dem Satelliten vom Militärstützpunkt Vandenberg im US-Bundesstaat Kalifornien starten, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul am Montag mitteilte. Als geplanter Termin wurde der 30. November genannt.

