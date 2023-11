Israel kündigt Angriffe auf Hamas-Kämpfer in Tunneln an

New York - Trotz Aufrufen zu einer humanitären Waffenruhe verstärkt Israel seine Angriffe auf den von der Terrororganisation Hamas beherrschten Gazastreifen. Es werde die nächste Stufe der Offensive zur geplanten Vernichtung der radikal-islamischen Hamas gestartet, kündigte Militärsprecher Richard Hecht am Montag an. Die Streitkräfte seien bereit, Hamas-Kämpfer in ihren unterirdischen Tunneln und Bunkern im nördlichen Gazastreifen anzugreifen.

Nehammer telefonierte mit palästinensischem Präsidenten

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat den palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas um Unterstützung bei der Freilassung der von der Terrormiliz Hamas verschleppten Geiseln gebeten. "Ich danke dem Präsidenten Abbas für seinen Einsatz, damit die Geiseln frei kommen", sagte Nehammer am Montag nach einem Telefonat mit Abbas. Der Kanzler hatte bei seinem Israel-Besuch am 25. Oktober mit Abbas telefonieren wollen, doch hatte dieser kurzfristig alle Termine abgesagt.

Regierung traf Religionsvertreter zu Nahost-Konflikt

Wien - Die Regierung hat am Montag Vertreter der in Österreich anerkannten Glaubensgemeinschaften getroffen, um über die Auswirkungen des Nahost-Konflikts zu sprechen. Beim Treffen im Kanzleramt nahmen neben Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Kultusministerin Susanne Raab (ÖVP) die Spitzen der größeren christlichen Kirchen, der Islamischen Glaubensgemeinschaft sowie der Israelitischen Kultusgemeinde teil.

Wiener IS-Teen mit Anschlagsplänen kannte Wien-Attentäter

Wien - Brisante Erkenntnisse haben die Ermittlungen gegen den 16-jährigen mutmaßlichen Anhänger der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) zutage gefördert, der am 11. September am Wiener Hauptbahnhof mit einem Kampfmesser einen Terror-Anschlag verüben wollte. Er kannte seinen Angaben zufolge den Attentäter von Wien persönlich und betrachtete diesen als "Vorbild". Er wollte in Verfolgung seiner Terror-Pläne auch eine Pistole kaufen, bekam aber in einem Waffengeschäft in Wien keine.

Putin tritt laut Insider 2024 bei Präsidentenwahl an

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin tritt Insidern zufolge auch bei der Präsidentenwahl im März kommenden Jahres an. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von sechs Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind. "Die Entscheidung ist gefallen, er tritt an", sagte einer der Insider. Bei einer Wiederwahl könnte der heute 71-Jährige bis mindestens 2030 an der Spitze des Staates bleiben.

Entmachtungsängste der Ärztekammer durch Gesundheitsreform

Wien - Im Zuge des Finanzausgleichs fließen nicht nur zusätzliche Mittel in das Gesundheitswesen, es sind auch beträchtliche Reformen vorgesehen. Die Ärztekammer scheint dadurch ihre Entmachtung in vielen Bereichen zu befürchten. Ein - vorerst unbestätigtes - internes Schreiben, das der "Dossier"-Journalist Ashwien Sankholkar am Montag auf X (vormals Twitter) veröffentlichte, untermauert dies. Die entsprechende Regierungsvorlage soll im November im Parlament eingebracht werden.

Mattle offen für Asyl-Maßnahmen wie "Vorarlberg Kodex"

Innsbruck/Wien - Nachdem die Vorarlberger ÖVP vergangene Woche einen "Vorarlberg Kodex" präsentiert hatte, den Migranten und Flüchtlinge unterschreiben müssten und der sie unter anderem zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet, denkt man offenbar auch in Tirol in diese Richtung. Er sei "offen für den Vorstoß" aus Vorarlberg, erklärte Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) gegenüber der APA am Montag. Schließlich seien "Sprache und Beschäftigung der Schlüssel für eine gelungene Integration."

Wiener Börse tendiert im Verlauf gut behauptet

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am frühen Montagnachmittag leicht um 0,15 Prozent auf 3.191,27 Zähler. Das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn hingegen etwas schwächer. Marktbeobachter verwiesen auf die anhaltenden Sorgen um die Lage in Nahost. Hoffnung auf baldige US-Zinssenkungen rückten daher in den Hintergrund, hieß es von einem Marktbeobachter. Gut gesucht zeigten sich europaweit Ölwerte.

