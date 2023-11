Israel kündigt Angriffe auf Hamas-Kämpfer in Tunneln an

New York - Trotz Aufrufen zu einer Waffenruhe verstärkt Israel seine Angriffe auf den von der Terrororganisation Hamas beherrschten Gazastreifen. Es werde die nächste Stufe der Offensive zur geplanten Vernichtung der radikal-islamischen Hamas gestartet, kündigte Militärsprecher Richard Hecht am Montag an. Die Streitkräfte seien bereit, Hamas-Kämpfer in ihren unterirdischen Tunneln und Bunkern im nördlichen Gazastreifen anzugreifen. Das Gebiet sei mittlerweile in zwei Hälften geteilt.

Nehammer telefonierte mit palästinensischem Präsidenten

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat den palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas um Unterstützung bei der Freilassung der von der Terrormiliz Hamas verschleppten Geiseln gebeten. "Ich danke dem Präsidenten Abbas für seinen Einsatz, damit die Geiseln frei kommen", sagte Nehammer am Montag nach einem Telefonat mit Abbas. Der Kanzler hatte bei seinem Israel-Besuch am 25. Oktober mit Abbas telefonieren wollen, doch hatte dieser kurzfristig alle Termine abgesagt.

Regierung traf Religionsvertreter zu Nahost-Konflikt

Wien - Die Regierung hat am Montag Vertreter der in Österreich anerkannten Glaubensgemeinschaften getroffen, um über die Auswirkungen des Nahost-Konflikts zu sprechen. Beim Treffen im Kanzleramt nahmen neben Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Kultusministerin Susanne Raab (ÖVP) die Spitzen der größeren christlichen Kirchen, der Islamischen Glaubensgemeinschaft sowie der Israelitischen Kultusgemeinde teil.

Wiener IS-Teen mit Anschlagsplänen kannte Wien-Attentäter

Wien - Brisante Erkenntnisse haben die Ermittlungen gegen den 16-jährigen mutmaßlichen Anhänger der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) zutage gefördert, der am 11. September am Wiener Hauptbahnhof mit einem Kampfmesser einen Terror-Anschlag verüben wollte. Er kannte seinen Angaben zufolge den Attentäter von Wien persönlich und betrachtete diesen als "Vorbild". Er wollte in Verfolgung seiner Terror-Pläne auch eine Pistole kaufen, bekam aber in einem Waffengeschäft in Wien keine.

Hamburger Geiselnehmer soll Haftrichter vorgeführt werden

Hamburg - Der Geiselnehmer vom Flughafen Hamburg soll im Lauf des Montags dem Haftrichter vorgeführt werden. "Noch gibt es keinen Haftbefehl, es hat noch keine Vorführung beim Haftrichter stattgefunden", sagte Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering am Montag in Hamburg. Der 35-Jährige war nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einem Untersuchungsgefängnis untergebracht worden, wie die Polizei mitteilte.

Putin tritt laut Insider 2024 bei Präsidentenwahl an

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin tritt Insidern zufolge auch bei der Präsidentenwahl im März kommenden Jahres an. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von sechs Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind. "Die Entscheidung ist gefallen, er tritt an", sagte einer der Insider. Bei einer Wiederwahl könnte der heute 71-Jährige bis mindestens 2030 an der Spitze des Staates bleiben.

Trump-Aussage unter Eid in New Yorker Betrugsprozess

New York - Im Betrugsprozess gegen Donald Trump in New York ist der frühere US-Präsident persönlich zu einer Aussage unter Eid erschienen. Schon vor seiner Aussage sprach Trump am Montag vor Journalisten von einer "unfairen Situation". Generalstaatsanwältin Letitia James sagte vor Beginn des Gerichtstermins, sie erwarte, dass Trump sich wieder daneben benehmen werde. "Aber letztendlich sind die Fakten und die Zahlen alles, was zählt."

Vermieter bei Wohnungsübergabe mit Messer niedergestochen

Salzburg - Bei der geplanten Übergabe einer Wohnung in der Stadt Salzburg ist es am Montagvormittag zu einer Bluttat gekommen. Ein 35-Jähriger Mann aus dem Jemen attackierte mit einem Messer den 61-jährigen Vermieter, der die Wohnung heute wieder übernehmen wollte, weil der Mietvertrag ausgelaufen war. Der Salzburger erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Am Nachmittag bestand keine Lebensgefahr mehr, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter wurde kurz nach der Tat festgenommen.

