Israel kündigt Angriffe auf Hamas-Kämpfer in Tunneln an

New York - Trotz Aufrufen zu einer Waffenruhe verstärkt Israel seine Angriffe auf den von der Terrororganisation Hamas beherrschten Gazastreifen. Es werde die nächste Stufe der Offensive zur geplanten Vernichtung der radikal-islamischen Hamas gestartet, kündigte Militärsprecher Richard Hecht am Montag an. Die Streitkräfte seien bereit, Hamas-Kämpfer in ihren unterirdischen Tunneln und Bunkern im nördlichen Gazastreifen anzugreifen. Das Gebiet sei mittlerweile in zwei Hälften geteilt.

Regierung traf Religionsvertreter zu Nahost-Konflikt

Wien - Die Regierung hat am Montag Vertreter der in Österreich anerkannten Glaubensgemeinschaften getroffen, um über die Auswirkungen des Nahost-Konflikts zu sprechen. Beim Treffen im Kanzleramt nahmen neben Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Kultusministerin Susanne Raab (ÖVP) die Spitzen der größeren christlichen Kirchen, der Islamischen Glaubensgemeinschaft sowie der Israelitischen Kultusgemeinde teil.

OeNB-Chef Holzmann schließt weitere Zinserhöhung nicht aus

Frankfurt - Der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, erteilt Börsenspekulationen auf rasche Zinssenkungen eine Absage. Mit einer baldigen Senkung der Zinsen sei nicht zu rechnen, so das Mitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Montag am Rande einer Konferenz in Wien. "Irgendwann wird das geschehen, aber im Moment sehe ich das nicht." Die EZB müsse die Inflationsentwicklung genau beobachten und bereit sein, die Zinsen nötigenfalls erneut anzuheben.

Hamburger Geiselnehmer in Untersuchungshaft

Hamburg - Nach dem unblutigen Ende der Geiselnahme am Hamburger Flughafen ist der Verdächtige am Montag in Untersuchungshaft genommen worden. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft der Hansestadt werden dem 35-Jährigen unter anderem Geiselnahme sowie Entziehung Minderjähriger vorgeworfen. Der Mann war am Samstagabend mit seiner von ihm entführten vierjährigen Tochter in einem Auto auf das Flughafengelände gefahren und hatte erst nach rund 18 Stunden aufgegeben.

Trump räumt in Prozess ungenaue Vermögensschätzungen ein

New York - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat in einem Gerichtsverfahren in New York wegen Betrugs bei der Bewertung von Immobilien ungenaue Vermögensschätzungen eingeräumt. Im Zeugenstand unter Eid erklärte Trump am Montag, seine Firma habe unter anderem sein Anwesen in Mar-a-Lago und den Golfplatz Doral in Florida unterbewertet und seine Wohnung im Trump Tower überbewertet. Der Ex-Präsident versuchte dabei, die Bedeutung der Schätzungen herunterzuspielen.

Vermieter bei Wohnungsübergabe mit Messer niedergestochen

Salzburg - Bei der geplanten Übergabe einer Wohnung in der Stadt Salzburg ist es am Montagvormittag zu einer Bluttat gekommen. Ein 35-Jähriger Mann aus dem Jemen attackierte mit einem Messer den 61-jährigen Vermieter, der die Wohnung heute wieder übernehmen wollte, weil der Mietvertrag ausgelaufen war. Der Salzburger erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Am Nachmittag bestand keine Lebensgefahr mehr, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter wurde kurz nach der Tat festgenommen.

Mattle offen für Asyl-Maßnahmen wie "Vorarlberg Kodex"

Innsbruck/Wien - Nachdem die Vorarlberger ÖVP vergangene Woche einen "Vorarlberg Kodex" präsentiert hatte, den Migranten und Flüchtlinge unterschreiben müssten und der sie unter anderem zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet, denkt man offenbar auch in Tirol in diese Richtung. Er sei "offen für den Vorstoß" aus Vorarlberg, erklärte Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) gegenüber der APA am Montag. Schließlich seien "Sprache und Beschäftigung der Schlüssel für eine gelungene Integration."

Wiener Börse schließt mit Kursgewinnen

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am Montag um 0,42 Prozent und schloss bei 3.199,74 Zähler. Das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn hingegen etwas schwächer. Marktbeobachter verwiesen auf die anhaltenden Sorgen um die Lage in Nahost. Hoffnung auf baldige US-Zinssenkungen rückten daher in den Hintergrund, hieß es von einem Marktbeobachter. Gut gesucht zeigten sich europaweit Ölwerte. In Wien zogen OMV um 4,8 Prozent an.

