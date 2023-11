Israels Armee: Erhöhen Druck "tief in der Stadt Gaza"

New York - Die israelischen Bodentruppen sind nach Militärangaben bereits "tief in der Stadt Gaza" im Einsatz. Man erhöhe dort den Druck, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Montagabend. Am Sonntag hatte der Sprecher gesagt, die Stadt Gaza sei vollständig eingekreist. Man habe den Gazastreifen in zwei Hälften geteilt. Unterdessen wurde der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten am Montag wieder für die Ausreise von Ausländern und Verletzte geöffnet.

Schallenberg empfängt tschechischen Außenminister Lipavsky

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) empfängt am Dienstag seinen tschechischen Amtskollegen Jan Lipavsky zu einem Arbeitsbesuch in Wien. Nach Angaben des Außenministeriums werden neben den bilateralen Beziehungen auch der Terror der Hamas auf Israel, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie vor dem Hintergrund der "Freunde des Westbalkans"-Initiative die EU-Erweiterung um die Westbalkan-Staaten im Fokus stehen.

Morawiecki in Polen erneut mit Regierungsbildung beauftragt

Warschau - Gut drei Wochen nach dem Erfolg eines Dreier-Oppositionsbündnisses bei der Parlamentswahl in Polen hat Präsident Andrzej Duda mit einer umstrittenen Entscheidung den Machtwechsel weiter hinausgezögert. Das Staatsoberhaupt erteilte am Montag dem bisherigen Premier Mateusz Morawiecki von der nationalkonservativen PiS den Auftrag zur Regierungsbildung.

Deutschland hält weiter an Grenzkontrollen fest

Berlin - Deutschland wird die Kontrollen an mehreren Landesgrenzen, darunter jener zu Österreich, fortführen. Auch die Grenzen zur Schweiz, Tschechien und Polen werden kontrolliert. "Diese Binnengrenzkontrollen werden aufrechterhalten", heißt es im am Dienstag veröffentlichten Beschlusspapier der Ministerpräsidentenkonferenz. "Die betroffenen deutschen Länder und die Bundespolizei arbeiten eng zusammen bei der Bekämpfung der Schleusungskriminalität und der irregulären Einwanderung."

Charles III. hält erste Thronrede als König im Parlament

London - Charles III. hält am Dienstag seine erste Thronrede als König zur Eröffnung der neuen Sitzungsperiode des britischen Parlaments in London. Bei der Zeremonie verliest der 74-jährige Monarch vor den versammelten Abgeordneten des Ober- und Unterhauses das Regierungsprogramm des konservativen Premierministers Rishi Sunak. Darin verkündet die Regierung traditionell ihre wichtigsten Vorhaben für das kommende Jahr.

Van der Bellen betont Verantwortung gegenüber Israel

Wels/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bei der Kundgebung der Welser Initiative gegen Faschismus (Antifa) im Gedenken an die Novemberpogrome die "immerwährende Verantwortung" Österreichs eingemahnt. "Angesichts der schrecklichen, barbarischen Taten, die auf unserem Boden an Jüdinnen und Juden verübt wurden", sei es die Pflicht der Republik und ihrer Vertreterinnen und Vertreter, "entschieden und aus tiefster Überzeugung gegen jede Form von Antisemitismus aufzutreten".

