Israel: Terroristen in Klinik-Nähe in Gaza angegriffen

Tel Aviv - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Terroristen in der Nähe eines Krankenhauses in der Stadt Gaza angegriffen. Die Gruppe habe aus einem Gebäude neben der Klinik heraus eine Attacke auf die Streitkräfte geplant, teilte die Armee am Dienstag auf Telegram mit. Die Terroristen hätten sich in dem Gebäude verschanzt gehabt. Bei dem Luftangriff in der Nacht auf Dienstag gab es nach Darstellung des israelischen Militärs auch eine massive weitere Explosion.

Doskozil: Falsche Migrationspolitik verstärkt Antisemitismus

Wien - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hält die aktuell vor allem von ÖVP-regierten Bundesländern geführte Diskussion über einen Wertekodex für Asylwerber für "angebracht", sagte er Montagabend bei einer Veranstaltung. Der Anstieg antisemitischer Straftaten nach der Eskalation in Nahost sei zum Gutteil "Ausfluss einer falschen Migrationspolitik und einer falschen Integrationspolitik." Bei der Integration sieht Doskozil Bund, aber auch Länder in der Pflicht.

Netanyahu: Werden Gaza auf unbestimmte Zeit kontrollieren

Washington/Jerusalem - Israel wird nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu für unbestimmte Zeit die Verantwortung für die Sicherheit im Gazastreifen behalten. "Wir haben gesehen, was passiert, wenn wir sie nicht haben", sagte Netanyahu in einem Interview mit dem US-Sender ABC auf die Frage, wer nach dem Ende des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der palästinensischen Hamas-Organisation in dem Gebiet regieren sollte.

Deutschland hält weiter an Grenzkontrollen fest

Berlin - Deutschland wird die Kontrollen an mehreren Landesgrenzen, darunter jener zu Österreich, fortführen. Auch die Grenzen zur Schweiz, Tschechien und Polen werden kontrolliert. "Diese Binnengrenzkontrollen werden aufrechterhalten", heißt es im am Dienstag veröffentlichten Beschlusspapier der Ministerpräsidentenkonferenz. "Die betroffenen deutschen Länder und die Bundespolizei arbeiten eng zusammen bei der Bekämpfung der Schleusungskriminalität und der irregulären Einwanderung."

Bundesländer-Kritik an Facharzt für Allgemeinmedizin

Wien - Die Bundesregierung will einen neuen Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin einführen und damit den Beruf der Allgemeinmedizinerin bzw. des Allgemeinmediziners attraktivieren. Einige Bundesländer - konkret Vorarlberg, das Burgenland, Tirol, die Steiermark und Wien - befürchten allerdings, dass die Gesetzesänderung zu einer Verschärfung des Ärztemangels führen könnte. Denn die Ausbildungszeit soll auf fünf Jahre verlängert werden.

72 Prozent der Pkw in Tempo-30-Zonen zu schnell unterwegs

Wien - Neben den offiziellen Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei prüft auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV), ob die Tempolimits eingehalten werden. 23 Millionen derartige Messungen mittels Seitenradargeräten sind es pro Jahr, hieß am Dienstag in einer Aussendung. Dabei wurde festgestellt, dass 72 Prozent der Pkw in Tempo-30-Zonen zu schnell fahren. Jedoch tritt das Kuratorium für eine Tempo-30-Regelung im Ortsgebiet ein, 50 km/h solle nur noch Ausnahme sein.

red