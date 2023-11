Israel: Terroristen in Klinik-Nähe in Gaza angegriffen

Tel Aviv - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Terroristen in der Nähe eines Krankenhauses in der Stadt Gaza angegriffen. Die Gruppe habe aus einem Gebäude neben der Klinik heraus eine Attacke auf die Streitkräfte geplant, teilte die Armee am Dienstag auf Telegram mit. Die Terroristen hätten sich in dem Gebäude verschanzt gehabt. Bei dem Luftangriff in der Nacht auf Dienstag gab es nach Darstellung des israelischen Militärs auch eine massive weitere Explosion.

UNO: 70 Prozent der Bevölkerung im Gazastreifen vertrieben

Gaza - Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen sind dort nach UNO-Angaben 70 Prozent der Bevölkerung vertrieben worden. Das teilte das UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA am Dienstag mit. Notunterkünfte seien teils mit dem Vierfachen ihrer Kapazität überbelegt. In etwa 240 UNO-Einrichtungen sind demnach mehr als 1,2 Millionen Menschen untergekommen. Die Zustände seien unmenschlich und würden sich mit jedem Tag weiter verschlechtern.

Erste konkrete Hinweise auf Anschlagspläne auf Pride-Parade

Wien - Neue Erkenntnisse zu jenen drei jungen Männern, die im Verdacht stehen, einen Anschlag auf die Wiener "Pride" am 17. Juni geplant zu haben, kommen einmal mehr aus dem europäischen Ausland. Bei einem mutmaßlichen Jihadisten konnten die dortigen Behörden ein Handy sicherstellen, auf dem die Ermittler Chatverläufe mit den Beschuldigten gefunden haben. Einer von ihnen soll über einen geplanten Anschlag in Wien bei einer "gay parade" kommuniziert haben.

Starker Anstieg bei Strom- und Gasanbieterwechsel

Wien - Günstigere Angebote haben die Österreicherinnen und Österreicher in den ersten neun Monaten dazu bewegt, ihren Strom- oder Gaslieferanten deutlich häufiger zu wechseln als vor einem Jahr. Von Jänner bis September wechselten 281.900 Haushalte und Unternehmen ihren Anbieter, im Vergleichszeitraum davor waren es nur 165.918, teilte die E-Control am Dienstag mit. Nach den letztjährigen Turbulenzen floriere der Wettbewerb wieder und ein Wechsel zahle sich aus.

Österreich erneut im Spitzenfeld bei Alkoholkonsum

Paris/Wien - Die Österreicherinnen und Österreicher sind ein trinkfreudiges Volk: Das zeigt der aktuelle umfassende OECD-Gesundheitsbericht "Health at a Glance". Dort befindet sich Österreich (ex aequo mit Estland) mit einem Pro-Kopf-Konsum von 11,1 Litern reinem Alkohol pro Jahr unter den sechs Ländern mit dem größten Konsum. Nur in Bulgarien, Tschechien, Litauen und Lettland wurde mehr getrunken.

Prozess in Wels wegen Sexualdelikten an zahlreichen Kindern

Wels - Ein 37-Jähriger muss sich seit Dienstag in Wels wegen unzähliger schwerer Sexualdelikte an Kindern vor Gericht verantworten. Er soll sich an vier Mädchen in Oberösterreich vergangen haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, seit 2017 Tausende Kindesmissbrauchsdarstellungen gesammelt und in Live-Chats selbst Missbrauch in Südostasien beauftragt und angesehen zu haben. Er ist nur teilweise geständig.

Bildungsministerium will Lesekompetenz steigern

Wien - Die Lesekompetenzen von Österreichs Schülerinnen und Schülern liegen im Europavergleich nur im Mittelfeld. Jeder fünfte Volksschüler kann laut Studien höchstens einfache Leseaufgaben lösen, bei den 15-Jährigen ist ein Viertel besonders leseschwach. Mit Maßnahmen wie Vorlese-Initiativen, einer Stärkung der Lesekultur in allen Fächern und Jahrgängen und einer Kooperation zum "Österreichischen Vorlesetag" will Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) die Lesekompetenzen steigern.

72 Prozent der Pkw in Tempo-30-Zonen zu schnell unterwegs

Wien - Neben den offiziellen Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei prüft auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV), ob die Tempolimits eingehalten werden. 23 Millionen derartige Messungen mittels Seitenradargeräten sind es pro Jahr, hieß am Dienstag in einer Aussendung. Dabei wurde festgestellt, dass 72 Prozent der Pkw in Tempo-30-Zonen zu schnell fahren. Jedoch tritt das Kuratorium für eine Tempo-30-Regelung im Ortsgebiet ein, 50 km/h solle nur noch Ausnahme sein.

