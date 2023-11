Israel: Terroristen in Klinik-Nähe in Gaza angegriffen

Tel Aviv - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Terroristen in der Nähe eines Krankenhauses in der Stadt Gaza angegriffen. Die Gruppe habe aus einem Gebäude neben der Klinik heraus eine Attacke auf die Streitkräfte geplant, teilte die Armee am Dienstag auf Telegram mit. Die Terroristen hätten sich in dem Gebäude verschanzt gehabt. Bei dem Luftangriff in der Nacht auf Dienstag gab es nach Darstellung des israelischen Militärs auch eine massive weitere Explosion.

UNO: 70 Prozent der Bevölkerung im Gazastreifen vertrieben

Gaza - Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen sind dort nach UNO-Angaben 70 Prozent der Bevölkerung vertrieben worden. Das teilte das UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA am Dienstag mit. Notunterkünfte seien teils mit dem Vierfachen ihrer Kapazität überbelegt. In etwa 240 UNO-Einrichtungen sind demnach mehr als 1,2 Millionen Menschen untergekommen. Die Zustände seien unmenschlich und würden sich mit jedem Tag weiter verschlechtern.

Jean-Baptiste Andrea erhält Prix Goncourt

Paris - Der prestigereiche französische Literaturpreis Prix Goncourt geht heuer an den 1971 in der Nähe von Paris geborenen Filmregisseur, Drehbuchautor und Schriftsteller Jean-Baptiste Andrea für seinen Roman "Veiller sur elle" (dt. Pass auf sie auf), in dem er sich in umgekehrter Reihenfolge dem Lebensweg des Bildhauers Michelangelo Vitaliani vor dem Hintergrund der Weltkriege und des faschistischen Italien widmet.

Großbritannien will künftige Generationen rauchfrei machen

London - Mit strikten Anti-Tabak-Gesetzen will Großbritannien künftige Generationen "rauchfrei" machen. Bei der traditionellen Parlamentseröffnung in London kündigte König Charles III. am Dienstag im Namen von Premier Rishi Sunak an, die Regierung werde "Gesetzgebung einführen, um eine rauchfreie Generation zu schaffen". Die Pläne sollen sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche, die heuer 14 werden, nie legal Zigaretten erwerben dürfen. Vorbild sind ähnliche Regeln in Neuseeland.

Österreich erneut im Spitzenfeld bei Alkoholkonsum

Paris/Wien - Die Österreicherinnen und Österreicher sind ein trinkfreudiges Volk: Das zeigt der aktuelle umfassende OECD-Gesundheitsbericht "Health at a Glance". Dort befindet sich Österreich (ex aequo mit Estland) mit einem Pro-Kopf-Konsum von 11,1 Litern reinem Alkohol pro Jahr unter den sechs Ländern mit dem größten Konsum. Nur in Bulgarien, Tschechien, Litauen und Lettland wurde mehr getrunken.

Erste konkrete Hinweise auf Anschlagspläne auf Pride-Parade

Wien - Neue Erkenntnisse zu jenen drei jungen Männern, die im Verdacht stehen, einen Anschlag auf die Wiener "Pride" am 17. Juni geplant zu haben, kommen einmal mehr aus dem europäischen Ausland. Bei einem mutmaßlichen Jihadisten konnten die dortigen Behörden ein Handy sicherstellen, auf dem die Ermittler Chatverläufe mit den Beschuldigten gefunden haben. Einer von ihnen soll über einen geplanten Anschlag in Wien bei einer "gay parade" kommuniziert haben.

Starker Anstieg bei Strom- und Gasanbieterwechsel

Wien - Günstigere Angebote haben die Österreicherinnen und Österreicher in den ersten neun Monaten dazu bewegt, ihren Strom- oder Gaslieferanten deutlich häufiger zu wechseln als vor einem Jahr. Von Jänner bis September wechselten 281.900 Haushalte und Unternehmen ihren Anbieter, im Vergleichszeitraum davor waren es nur 165.918, teilte die E-Control am Dienstag mit. Nach den letztjährigen Turbulenzen floriere der Wettbewerb wieder und ein Wechsel zahle sich aus.

