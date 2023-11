Israel will künftig Sicherheitskontrolle über Gazastreifen

Tel Aviv - Israel will nach Ende des Krieges mit der islamistischen Hamas die Verantwortung für die Sicherheit im Gazastreifen übernehmen. "Wir haben gesehen, was passiert, wenn wir sie nicht haben", sagte Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu in einem Interview dem US-Sender ABC. "Denn wenn wir die Kontrolle über die Sicherheit nicht haben, wird der Terror der Hamas in einem Ausmaß ausbrechen, das wir uns nicht vorstellen können." In Gaza-Stadt spitzte sich die Lage am Dienstag zu.

Erste Thronrede von Charles III. als König im Parlament

London - Der britische König Charles III. hat am Dienstag seine erste Thronrede als Staatsoberhaupt gehalten. Bei der Zeremonie zur Eröffnung der neuen Sitzungsperiode des britischen Parlaments verlas der 74-Jährige vor den versammelten Abgeordneten des Ober- und Unterhauses das Regierungsprogramm des konservativen Premierministers Rishi Sunak. Auf einem goldenen Thron neben ihm saß Königin Camilla.

Tschechien erachtet Erweiterung als wichtig für Sicherheit

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und sein tschechischer Amtskollege Jan Lipavsk� haben sich beim ersten bilateralen Besuch Lipavsk�s in Wien in weltpolitischen Fragen einig gezeigt: Beide äußerten in einer Pressekonferenz Dienstag ihre Unterstützung für die Selbstverteidigung Israels nach dem Großangriff der Hamas, für die EU-Erweiterung um die Ukraine, Moldau und den Westbalkan sowie bei der Forderung nach Einbeziehung der Ukraine in spätere Friedensverhandlungen.

Portugals Ministerpräsident Costa zurückgetreten

Lissabon - Der portugiesische Regierungschef Ant�nio Costa ist überraschend zurückgetreten. Er begründete seinen Schritt am Dienstag in einer kurzen Erklärung mit Ermittlungen der Justiz wegen des Verdachts der Korruption in seiner Regierung. Costa betonte, Präsident Marcelo Rebelo de Sousa habe sein Rücktrittsgesuch angenommen. Das Amt des Regierungschefs sei mit den erhobenen Vorwürfen nicht vereinbar, sagte der Sozialist. Sein Gewissen sei aber rein.

Karner offen für "Vorarlberg-Kodex", Ministerium prüft

Brenner/Innsbruck/Gries am Brenner - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat sich am Dienstag offen für den geplanten "Vorarlberg-Kodex" und ähnliche Initiativen der Bundesländer gezeigt. "Alles, was Asylberechtigte in den Arbeitsmarkt und nicht ins Sozialsystem bringt, ist unterstützenswert und hilft". Ebenso gelte: "Alles, was Asylwerber dazu bringt, dass sie etwas zurückgeben, halte ich für sinnvoll und richtig", bekannte Karner am Rande der Eröffnung eines Grenzmanagementzentrums am Brenner zur APA.

Wiener Börse schließt mit Verlusten, der ATX verliert 1,5 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um 1,2 Prozent und 3.161,22 Punkten. Belastet wurde der Index von den Kursverlusten einiger schwer gewichteter Bluechips. So büßten Lenzing-Aktien 5,0 Prozent ein. Verbund fielen um 2,8 Prozent. Abgaben gab es nach deutlichen Rohölpreisrückgängen auch in den Ölwerten OMV (minus 3,5 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (-3,7 Prozent). Gesucht waren hingegen AT&S (plus 1,5 Prozent).

