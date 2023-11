Israelische Armee "im Zentrum der Stadt Gaza"

Tel Aviv - Israelische Soldaten sind laut Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant ins Zentrum von Gaza eingerückt. "Wir sind im Herzen der Stadt Gaza", sagte Gallant am Dienstag einen Monat nach Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen. Die Stadt sei "der größte je errichtete Terroristen-Stützpunkt der Welt". Der Chef der Hamas im Gazastreifen, Jahja Sinwar, sei in seinem Bunker isoliert, erklärt er weiter.

Erste Thronrede von Charles III. als König im Parlament

London - Der britische König Charles III. hat am Dienstag seine erste Thronrede als Staatsoberhaupt gehalten. Bei der Zeremonie zur Eröffnung der neuen Sitzungsperiode des britischen Parlaments verlas der 74-Jährige vor den versammelten Abgeordneten des Ober- und Unterhauses das Regierungsprogramm des konservativen Premierministers Rishi Sunak. Auf einem goldenen Thron neben ihm saß Königin Camilla.

Tschechien erachtet Erweiterung als wichtig für Sicherheit

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und sein tschechischer Amtskollege Jan Lipavsk� haben sich beim ersten bilateralen Besuch Lipavsk�s in Wien in weltpolitischen Fragen einig gezeigt: Beide äußerten in einer Pressekonferenz Dienstag ihre Unterstützung für die Selbstverteidigung Israels nach dem Großangriff der Hamas, für die EU-Erweiterung um die Ukraine, Moldau und den Westbalkan sowie bei der Forderung nach Einbeziehung der Ukraine in spätere Friedensverhandlungen.

Erste konkrete Hinweise auf Anschlagspläne auf Pride-Parade

Wien - Neue Erkenntnisse zu jenen drei jungen Männern, die im Verdacht stehen, einen Anschlag auf die Wiener "Pride" am 17. Juni geplant zu haben, kommen einmal mehr aus dem europäischen Ausland. Bei einem mutmaßlichen Jihadisten konnten die dortigen Behörden ein Handy sicherstellen, auf dem die Ermittler Chatverläufe mit den Beschuldigten gefunden haben. Einer von ihnen soll über einen geplanten Anschlag in Wien bei einer "gay parade" kommuniziert haben.

Portugals Ministerpräsident Costa zurückgetreten

Lissabon - Der portugiesische Regierungschef Ant�nio Costa ist überraschend zurückgetreten. Er begründete seinen Schritt am Dienstag in einer kurzen Erklärung mit Ermittlungen der Justiz wegen des Verdachts der Korruption in seiner Regierung. Costa betonte, Präsident Marcelo Rebelo de Sousa habe sein Rücktrittsgesuch angenommen. Das Amt des Regierungschefs sei mit den erhobenen Vorwürfen nicht vereinbar, sagte der Sozialist. Sein Gewissen sei aber rein.

Regierung einigte sich auf Anreize für längeres Arbeiten

Wien - Um Anreize für längeres Arbeiten zu schaffen, sollen Personen, die nach dem Regelpensionsalter neben der Pension weiterarbeiten, künftig bis zu einer gewissen Verdienstgrenze keine Pensionsversicherungsbeiträge mehr zahlen. Darauf habe man sich mit dem Grünen Koalitionspartner geeinigt, kündigte ÖVP-Klubobmann August Wöginger gemeinsam mit ÖVP-Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec am Dienstag bei einer Pressekonferenz an.

Erste Bilder der europäischen Sonde "Euclid" zu sehen

Sevilla/Darmstadt - Erste Bilder der europäischen Sonde "Euclid" gewähren einen detailreichen Einblick in den Weltraum. "Noch nie zuvor konnte ein Teleskop solche gestochen scharfen astronomischen Bilder über so einen großen Teil des Himmels aufnehmen und so weit in das ferne Universum blicken", teilte die europäische Raumfahrtagentur ESA am Dienstag mit. Im europäischen Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt und auf dem Weltraumgipfel in Sevilla zeigte sie erste Bilder der Sonde.

Karner offen für "Vorarlberg-Kodex", Ministerium prüft

Brenner/Innsbruck/Gries am Brenner - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat sich am Dienstag offen für den geplanten "Vorarlberg-Kodex" und ähnliche Initiativen der Bundesländer gezeigt. "Alles, was Asylberechtigte in den Arbeitsmarkt und nicht ins Sozialsystem bringt, ist unterstützenswert und hilft". Ebenso gelte: "Alles, was Asylwerber dazu bringt, dass sie etwas zurückgeben, halte ich für sinnvoll und richtig", bekannte Karner am Rande der Eröffnung eines Grenzmanagementzentrums am Brenner zur APA.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red