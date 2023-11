Israelische Armee "im Zentrum der Stadt Gaza"

Tel Aviv - Israelische Soldaten sind laut Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant ins Zentrum von Gaza eingerückt. "Wir sind im Herzen der Stadt Gaza", sagte Gallant am Dienstag einen Monat nach Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen. Die Stadt sei "der größte je errichtete Terroristen-Stützpunkt der Welt". Der Chef der Hamas im Gazastreifen, Jahja Sinwar, sei in seinem Bunker isoliert, erklärt er weiter.

G7 sprechen sich für mehr humanitäre Hilfe in Gaza aus

Tokio - Die G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien hält einen Ausbau der humanitären Hilfe für die notleidende palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen für dringend geboten. Darüber habe in der Gruppe der G7-Außenministerinnen und -minister bei ihren Beratungen über den Gaza-Krieg am Vorabend in Tokio "große Einigkeit" bestanden, hieß es am Mittwoch aus deutschen Delegationskreisen. Zudem waren humanitäre Feuerpausen ein Thema.

Rotes Kreuz: Hilfskonvoi in Stadt Gaza beschossen

Gaza - Ein Konvoi des Roten Kreuzes mit medizinischen Hilfsgütern ist nach Angaben der Organisation in der Stadt Gaza unter Beschuss geraten. Wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) mitteilte, wurden am Dienstag zwei der fünf Lastwagen beschädigt und ein Fahrer leicht verletzt. Der Transport sei unter anderem zum Al-Quds-Krankenhaus des Palästinensischen Roten Halbmondes unterwegs gewesen.

Frau tot vor Haus in Steiermark entdeckt, Mann festgenommen

Pöls-Oberkurzheim - Eine 57-jährige Frau ist Dienstagnachmittag vor einem Mehrparteienhaus im obersteirischen Pöls-Oberkurzheim (Bezirk Murtal) tot aufgefunden worden. Eine Polizeistreife war nach einem Notruf eines Angehörigen zur Adresse gefahren, weil es offenbar einen Streit zwischen einem Ehepaar gegeben hatte. Als die Polizisten eintrafen, war die Frau bereits tot. Ein 61-jähriger Mann wurde noch am Tatort widerstandslos festgenommen, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Zweiter Prozess gegen jungen IS-Anhänger im heurigen Jahr

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht für Strafsachen gegen einen 17-jährigen IS-Anhänger eine Anklage wegen terroristischer Vereinigung und versuchter schwerer Körperverletzung eingebracht. Ab 27. November wird gegen ihn verhandelt. Dabei war der Bursch erst Ende Jänner 2023 vom selben Gericht zu 21 Monaten teilbedingter Haft verurteilt worden. Er hatte sich als Propagandist für die radikal-islamistische Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) betätigt.

EU legt Empfehlungen zu Beitrittsverhandlungen vor

Brüssel - Die EU-Kommission legt am Mittwoch ihren Erweiterungsbericht zu den Kandidatenländern vor. Sie dürfte den Start von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine sowie Moldau empfehlen - unter Bedingungen. Einige Staaten - darunter Österreich - verlangen auch ein klares Signal an die Westbalkan-Staaten, von denen einige schon über zehn Jahre auf der EU-Wartebank sitzen. Die Debatte um die Erweiterung ist auch untrennbar mit der Debatte um eine Reform der EU verknüpft.

Wärmster Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen

Reading - Noch nie seit Messbeginn war es im Oktober auf der Erde so warm wie in diesem Jahr. 2023 sei mit Abstand der wärmste Oktober seit Beginn der Messreihe im Jahr 1940 gewesen, teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus am Mittwoch mit. Das bisherige Kalenderjahr von Jänner bis Oktober war demnach um 0,10 Grad wärmer als der Zehnmonatsdurchschnitt für 2016, dem bisher wärmsten Kalenderjahr.

Babler sieht vor Parteitag noch "Luft nach oben"

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler sieht seine Partei trotz zuletzt eher stagnierender Umfrage-Werte und einem deutlichen Rückstand zur FPÖ auf "gutem Kurs". Gleichzeitig konstatierte er am Dienstagabend in der ORF-Sendung "Report", dass es noch "Luft nach oben" gebe. Nicht festlegen wollte sich Babler auf die Frage nach einem Wunsch-Ergebnis für die Abstimmung bei seiner Wahl durch die Delegierten beim am Wochenende stattfindenden SPÖ-Bundesparteitag in Graz.

