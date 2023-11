Brutaler Überfall auf 92-jährige Wienerin geklärt

Wien/Linz - Nach dem brutalen Überfall und der Vergewaltigung einer 92-jährigen Frau am 11. Oktober in einem Pensionistenheim in Wien-Wieden hat die Polizei einen Tatverdächtigen ausgeforscht. Die Pressestelle bestätigte einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung", dass ein 25-jähriger Algerier dingfest gemacht wurde. Laut Polizei hat der Mann am Tatort DNA-Spuren hinterlassen. Da der 25-Jährige bereits in Linz wegen Eigentumsdelikten in Haft sitzt, gab es nun einen Treffer.

G7 sprechen sich für mehr humanitäre Hilfe in Gaza aus

Tokio - Die G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien hält einen Ausbau der humanitären Hilfe für die notleidende palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen für dringend geboten. Darüber habe in der Gruppe der G7-Außenministerinnen und -minister bei ihren Beratungen über den Gaza-Krieg am Vorabend in Tokio "große Einigkeit" bestanden, hieß es am Mittwoch aus deutschen Delegationskreisen. Zudem waren humanitäre Feuerpausen ein Thema.

voestalpine im ersten Halbjahr 2023/24 mit Gewinneinbruch

Wien/Linz - Die konjunkturelle Abkühlung hat der börsennotierte Stahlkonzern voestalpine im ersten Halbjahr 2023/24 (per Ende September) massiv zu spüren bekommen. Der Gewinn nach Steuern hat sich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres von 715 auf 333 Mio. Euro mehr als halbiert, wie das Unternehmen Mittwochfrüh bekanntgab. Der Gewinn je Aktie (EPS) sank von 3,80, auf 1,58 Euro. Der Umsatz ging um 8,4 Prozent von 9,3 auf 8,5 Mrd. Euro zurück.

Millionen Australier von Netzausfall betroffen

Sydney - Mehr als zehn Millionen Australier blieben am Mittwoch für Stunden ohne Telefon- oder Internetverbindung. Grund dafür ist ein landesweiter Ausfall beim zweitgrößten Telekomanbieter Optus. Dadurch wurden Zahlungssysteme und der Online-Betrieb lahmgelegt. Auch gab es Chaos im morgendlichen Berufsverkehr, da Zugnetze und Mitfahrdienste in einigen Städten kurzzeitig ausfielen.

Wärmster Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen

Reading - Noch nie seit Messbeginn war es im Oktober auf der Erde so warm wie in diesem Jahr. 2023 sei mit Abstand der wärmste Oktober seit Beginn der Messreihe im Jahr 1940 gewesen, teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus am Mittwoch mit. Das bisherige Kalenderjahr von Jänner bis Oktober war demnach um 0,10 Grad wärmer als der Zehnmonatsdurchschnitt für 2016, dem bisher wärmsten Kalenderjahr.

Zweiter Prozess gegen jungen IS-Anhänger im heurigen Jahr

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht für Strafsachen gegen einen 17-jährigen IS-Anhänger eine Anklage wegen terroristischer Vereinigung und versuchter schwerer Körperverletzung eingebracht. Ab 27. November wird gegen ihn verhandelt. Dabei war der Bursch erst Ende Jänner 2023 vom selben Gericht zu 21 Monaten teilbedingter Haft verurteilt worden. Er hatte sich als Propagandist für die radikal-islamistische Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) betätigt.

EU legt Empfehlungen zu Beitrittsverhandlungen vor

Brüssel - Die EU-Kommission legt am Mittwoch ihren Erweiterungsbericht zu den Kandidatenländern vor. Sie dürfte den Start von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine sowie Moldau empfehlen - unter Bedingungen. Einige Staaten - darunter Österreich - verlangen auch ein klares Signal an die Westbalkan-Staaten, von denen einige schon über zehn Jahre auf der EU-Wartebank sitzen. Die Debatte um die Erweiterung ist auch untrennbar mit der Debatte um eine Reform der EU verknüpft.

Schriftsteller Luis Mateo D�ez erhält Cervantes-Preis 2023

Madrid - Der spanische Schriftsteller Luis Mateo D�ez erhält den diesjährigen Cervantes-Preis. Dies gab der spanische Kulturminister Miquel Iceta am Dienstag in Madrid bekannt. Der Cervantes-Preis ist mit 125.000 Euro dotiert und gilt als die wichtigste literarische Auszeichnung in der spanischsprachigen Welt.

