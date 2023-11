Novemberpogrome - Gedenken mit Marsch und Kranzniederlegung

Wien - Mit einer Kranzniederlegung, einem Gedenkmarsch und einer Gedenkveranstaltung im Parlament erinnert Österreich am Donnerstag an die Novemberpogrome. Zum 85. Mal jährt sich die Nacht auf den 10. November 1938, als Synagogen in Österreich in Brand gesteckt, jüdische Geschäfte geplündert und Juden und Jüdinnen misshandelt wurden.

Metaller-KV - Nach Warnstreiks fünfter Anlauf für Einigung

Wien - Vier Verhandlungsrunden für den Kollektivvertrag 2024 der Metalltechnischen Industrie hat es bereits gegeben, bisher sind sich die Sozialpartner aber nur wenig näher gekommen. Nach Warnstreiks in der Metallindustrie zu Wochenbeginn soll nun am Donnerstag eine Einigung erzielt werden - oder die Streiks werden ausgeweitet, wie die Gewerkschaften bereits angekündigt haben. Die Verhandlungen starten Donnerstagmittag.

KV-Verhandlungen im Handel gehen in die 2. Runde

Wien - Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 430.000 Angestellten im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel gehen am Donnerstag in die zweite Runde. Die Gewerkschaft forderte beim ersten Zusammentreffen der Verhandler eine Erhöhung der Gehälter um 11 Prozent, mehr Urlaub und eine Diskussion über eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Die Arbeitgeber verwiesen auf rückläufige Verkaufszahlen im Handel, ein konkretes Angebot haben sie aber noch nicht vorgelegt.

Prozess im Fall des Wiener Doppelmordes ab Montag

Wien - Ab kommendem Montag muss sich ein 50-jähriger Mann wegen zweifachen Mordes vor dem Wiener Straflandesgericht verantworten, nachdem er im Jänner einen Apotheker und eine junge Mutter brutal getötet haben soll. Der unterstandslose Pole gilt laut einem psychiatrischen Gutachten als zurechnungsfähig, er soll aber infolge einer schweren Persönlichkeitsstörung hochgefährlich sein. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt.

Hollywood-Stars und Studios erzielen "vorläufige Einigung"

Hollywood - Beim Streik der Schauspielstars in Hollywood zeichnet sich ein Ende ab: Demnach gibt es eine "vorläufige Einigung" mit den Studios, wie die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Die knapp 160.000 Mitglieder waren im Juli in den Streik getreten, um für bessere Arbeitsbedingungen, Entlohnung und Regelungen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu kämpfen.

Israels Armee will Fluchtkorridor nach Süd-Gaza offen halten

Tel Aviv - Israels Armee will nach Darstellung eines Sprechers auch am Donnerstag Zivilisten aus dem nördlichen Gazastreifen die Flucht in den Süden ermöglichen. "Wir werden diesen humanitären Korridor in den Süden weiterhin aufrechterhalten", sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Mittwoch. Dies gelte auch für Donnerstag. Demnach hätten am Mittwoch schätzungsweise 50.000 Menschen den Evakuierungskorridor genutzt.

