Novemberpogrome - Gedenken mit Marsch und Kranzniederlegung

Wien - Mit einer Kranzniederlegung durch die Regierungsspitze und Alexander Van der Bellen beginnt am Donnerstag das Gedenken an die Novemberpogrome der Nazis vor 85 Jahren. Die Erinnerung an die gewalttätigen Übergriffe auf Jüdinnen und Juden in der Nacht auf den 10. November 1938 prägen auch den weiteren Tag: Um 17 Uhr gibt es eine Gedenkveranstaltung im Parlament, auf dem Heldenplatz startet danach der Gedenkmarsch "Light of Hope".

Israels Armee nahm Hamas-Stützpunkt in Gaza ein

Tel Aviv/Gaza - Israelische Bodentruppen haben nach Darstellung der Armee nach heftigen Kämpfen im nördlichen Gazastreifen einen Stützpunkt der islamistischen Hamas eingenommen. Dieser liege im Flüchtlingsviertel Jabalia, teilte das Militär am Donnerstag mit. An dem zehn Stunden langen Kampf seien neben Hamas auch der Islamische Jihad als weitere militante Palästinenser-Organisation beteiligt gewesen, hieß es.

Israel-Fahne am Grazer Rathaus beschädigt

Graz - Zwei junge Männer haben in der Nacht auf Donnerstag die auf einem Flaggenmast vor dem Grazer Rathaus aufgezogene Israel-Fahne mit einem Messer beschädigt. Die beiden waren offenbar auf ein Gerüst geklettert, um an die Fahne heranzukommen. Polizisten schritten ein, sie verfolgten die beiden. Einer entkam, der andere - ein in Graz lebender Syrer (17) - wurde in der an den Hauptplatz angrenzenden Schmidgasse festgenommen. Er gestand die Tat nicht, wie ein Polizist der APA sagte.

Hollywood-Stars und Studios erzielen "vorläufige Einigung"

Hollywood - Beim Streik der Schauspielstars in Hollywood zeichnet sich ein Ende ab: Demnach gibt es eine "vorläufige Einigung" mit den Studios, wie die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Die knapp 160.000 Mitglieder waren im Juli in den Streik getreten, um für bessere Arbeitsbedingungen, Entlohnung und Regelungen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu kämpfen.

Metaller-KV - Nach Warnstreiks fünfter Anlauf für Einigung

Wien - Heute Mittag beginnt die fünfte Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag (KV) 2024 in der Metalltechnischen Industrie. In den vergangenen vier Verhandlungsrunden sind sich die Sozialpartner bisher kaum näher gekommen. Nach den Warnstreiks in der Metallindustrie zu Wochenbeginn soll nun eine Einigung erzielt werden - oder die Streiks werden ausgeweitet, wie die Gewerkschaften bereits angekündigt haben.

Reimon will doch nicht mehr für Grüne bei EU-Wahl antreten

Wien - Bei den Grünen holpert es weiter, was die Erstellung einer Kandidatenliste für die EU-Wahl betrifft: Nachdem der Bundeskongress von Dezember auf Februar verschoben wurde, springt nun auch der Grüne Nationalratsabgeordnete Michel Reimon als Kandidat ab. Er ist mit der Begründung, den Parteitag wegen des Nahost-Krieges zu verschieben, nicht einverstanden: "Unter der neuen strategischen Vorgabe bin ich einfach kein geeigneter Kandidat", schrieb er am Donnerstag auf Facebook.

Wiener Schule nach Bombendrohung evakuiert

Wien - In sieben Wiener Schulen sind am Mittwoch Bombendrohungen eingegangen. Die Berufsschule in der Mollardgasse hat an diesem Tag ebenfalls ein Droh-Mail erhalten, dieses wurde allerdings erst am Donnerstag gesehen. Die Schule wurde deshalb in der Früh evakuiert. "Es wurde Feueralarm ausgelöst und die Schule geräumt", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA. Das Gebäude soll im Anschluss durchsucht werden.

Prozess nach tödlichem Crash in Wiener Innenstadt

Wien - Nach einem von ihm verursachten tödlichen Verkehrsunfall in der Wiener Innenstadt muss sich am Donnerstag ein 26-Jähriger am Landesgericht verantworten. Als am Abend des 13. September 2022 eine 48-Jährige mit ihrem Pkw vorschriftsmäßig von der Wipplingerstraße die Ringstraße übersetzen wollte, krachte ihr der Mann mit seinem Mercedes ins Fahrzeug. Der 26-Jährige hatte die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h deutlich überschritten.

