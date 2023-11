Israels Armee nahm Hamas-Stützpunkt in Gaza ein

Tel Aviv/Gaza - Israelische Bodentruppen haben nach Darstellung der Armee nach heftigen Kämpfen im nördlichen Gazastreifen einen Stützpunkt der islamistischen Hamas eingenommen. Dieser liege im Flüchtlingsviertel Jabalia, teilte das Militär am Donnerstag mit. An dem zehn Stunden langen Kampf seien neben Hamas auch der Islamische Jihad als weitere militante Palästinenser-Organisation beteiligt gewesen, hieß es.

UNO-Hochkommissar: Kriegsverbrechen der Hamas und Israels

Genf/Rafah/Gaza - Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, der Österreicher Volker Türk, hat sowohl der militanten Palästinenser-Organisation Hamas als auch Israel in Gaza-Krieg Kriegsverbrechen vorgeworfen. Er äußerte sich nach einem Besuch am Grenzübergang Rafah vom Gazastreifen nach Ägypten am Mittwoch. Es dürfe bei der Beschreibung der Situation keine doppelten Standards geben, sagte Türk.

Gespräche zu Gaza-Feuerpause und Geiselfreilassung bestätigt

Doha/Kairo - Im neuen Nahost-Krieg gibt es Verhandlungen über die Freilassung von etwa einem Dutzend Geiseln in Gewalt der Hamas im Gazastreifen sowie eine zwei bis drei Tage lange Feuerpause. Das bestätigte ein Insider der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Die Verhandlungen darüber liefen unter Vermittlung Katars und in Absprache mit den USA, hieß es. Es gehe um die "Freilassung von zehn bis 15 Geiseln im Gegenzug für eine 48 bis 72 Stunden lange humanitäre Kampfpause.

Novemberpogrome - Gedenken mit Marsch und Kranzniederlegung

Wien - Mit einer Kranzniederlegung haben die Regierung, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Vertreter der Parlamentsfraktionen am Donnerstag das Gedenken an die Novemberpogrome der Nazis vor 85 Jahren begangen. Die Erinnerung an die gewalttätigen Übergriffe auf Jüdinnen und Juden in der Nacht auf den 10. November 1938 prägen auch den weiteren Tag: Um 17 Uhr gibt es eine Gedenkveranstaltung im Parlament, auf dem Heldenplatz startet danach der Gedenkmarsch "Light of Hope".

Drei tödliche Verkehrsunfälle in Niederösterreich

Wolfsbach/Gramatneusiedl/Vösendorf - In Niederösterreich sind am Mittwoch binnen weniger Stunden drei Personen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Auf der Westautobahn (A1) bei Wolfsbach (Bezirk Amstetten) durchbrach ein Kleintransporter laut Polizei eine Baustellenabsicherung und stürzte in eine Grube. Die 64-jährige Beifahrerin starb. In Gramatneusiedl (Bezirk Bruck a. d. Leitha) wurde ein 75-jähriger Radfahrer von einem Auto erfasst und getötet. Auf der Südautobahn (A2) starb eine 32-jährige Lenkerin.

KV-Verhandlungen im Handel gehen in die 2. Runde

Wien - Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 430.000 Angestellten im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel sind am Donnerstag in die zweite Runde gegangen. Die Gewerkschaft forderte beim ersten Zusammentreffen der Verhandler eine Erhöhung der Gehälter um 11 Prozent, mehr Urlaub und eine Diskussion über eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Die Arbeitgeber verwiesen auf rückläufige Verkaufszahlen im Handel, ein konkretes Angebot haben sie aber noch nicht vorgelegt.

Metaller-KV - Nach Warnstreiks fünfter Anlauf für Einigung

Wien - Heute Mittag beginnt die fünfte Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag (KV) 2024 in der Metalltechnischen Industrie. In den vergangenen vier Verhandlungsrunden sind sich die Sozialpartner bisher kaum näher gekommen. Nach den Warnstreiks in der Metallindustrie zu Wochenbeginn soll nun eine Einigung erzielt werden - oder die Streiks werden ausgeweitet, wie die Gewerkschaften bereits angekündigt haben.

Ärztekammer droht mit vertragslosem Zustand

Wien - Die Ärztekammer verschärft die Drohungen im Konflikt um die geplante Gesundheitsreform im Zuge des Finanzausgleichs. Man wolle die Bevölkerung informieren, dass die Patientenversorgung dadurch deutlich verschlechtert würde, sagte Vizepräsident Edgar Wutscher am Donnerstag zur APA. Zudem droht die Ärztekammer - wie schon öfters - mit einem vertragslosen Zustand. Aus der ÖVP hieß es, dass die Gespräche mit den Grünen zu dem Gesetz noch lange nicht abgeschlossen seien.

