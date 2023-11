Novemberpogrome - Gedenken mit Marsch und Kranzniederlegung

Wien - Mit einer Kranzniederlegung haben die Regierung, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Vertreter der Parlamentsfraktionen am Donnerstag das Gedenken an die Novemberpogrome der Nazis vor 85 Jahren begangen. Die Erinnerung an die gewalttätigen Übergriffe auf Jüdinnen und Juden in der Nacht auf den 10. November 1938 prägen auch den weiteren Tag: Um 17 Uhr gibt es eine Gedenkveranstaltung im Parlament, auf dem Heldenplatz startet danach der Gedenkmarsch "Light of Hope".

Israels Armee nahm Hamas-Stützpunkt in Gaza ein

Tel Aviv/Gaza - Israelische Bodentruppen haben nach Darstellung der Armee nach heftigen Kämpfen im nördlichen Gazastreifen einen Stützpunkt der islamistischen Hamas eingenommen. Dieser liege im Flüchtlingsviertel Jabalia, teilte das Militär am Donnerstag mit. An dem zehn Stunden langen Kampf seien neben Hamas auch der Islamische Jihad als weitere militante Palästinenser-Organisation beteiligt gewesen, hieß es.

Handelsexperte hält bei Signa Insolvenz für wahrscheinlich

Wien - Der deutsche Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein hält eine Insolvenz bei Ren� Benkos Firmengruppe Signa für wahrscheinlich. Alle Signale würden darauf hindeuten, "dass es nicht nur Zahlungsschwierigkeiten gibt, sondern das Unternehmen kurz vor einer Insolvenz unter Umständen steht", sagte Heinemann am Donnerstag im Ö1-"Mittagsjournal". Sanierer Arndt Geiwitz will bis Ende November klarmachen, wie er sich die Restrukturierung vorstellt.

Ukrainischer Außenminister: Keine Verhandlungen mit Russland

Kiew (Kyjiw) - Vor dem Hintergrund des Kriegsverlaufs hat der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba alle Forderungen nach Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland eine Absage erteilt. "Diejenigen, die behaupten, dass die Ukraine jetzt mit Russland verhandeln sollte, sind entweder schlecht informiert oder werden in die Irre geführt", erklärte Kuleba am Donnerstag im Onlinenetzwerk X (Twitter).

Mitschüler in deutscher Schule angeschossen

Offenburg - In einer Schule in der süddeutschen Stadt Offenburg soll ein Jugendlicher einen Mitschüler mit einer Schusswaffe schwer verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag im Rahmen eines Großeinsatzes festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der Verletzte wurde von Rettungskräften erstversorgt. Derzeit gehen die Beamten von einem Täter und einer verletzten Person aus. "Eine weitere Gefahr besteht derzeit nicht". Die Schule war weiträumig abgesperrt.

Toter nach Rauferei im Burgenland: Teilbedingte Haftstrafen

Eisenstadt - Am Landesgericht Eisenstadt sind am Donnerstag im Fall eines Toten nach einer Rauferei in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) zwei Jugendliche zu jeweils 15 Monaten Haft, davon 14 bedingt, verurteilt worden. Sie sollen in der Nacht auf den 18. Dezember 2022 nach einem Streit vor einer Disco einen 42-Jährigen geschlagen haben, der später im Spital an einer Hirnblutung starb. Die Blutung konnte aber nicht mit der nötigen Sicherheit auf die Schläge zurückgeführt werden.

Ukraine garantiert Durchleitung von russischem Gas

Wien - Nachdem ukrainische Regierungsvertreter wiederholt erklärt hatten, dass man den Gas-Transitvertrag mit dem russischen Gazprom-Konzern nicht über 2024 hinaus verlängern werde, hat die ukrainische Vizepremierministerin Olha Stefanischyna Österreich nun im ORF-Interview versichert, dass die Ukraine weiterhin die Durchleitung von russischem Gas ermöglichen werden. "Wir sind ein verlässlicher Partner", sagte die Politikerin am Donnerstag im Ö1-"Frühjournal".

Zahlreiche neue Vergiftungs-Verdachtsfälle in Kroatien

Zagreb - In Kroatien sind weitere Verdachtsfälle von Vergiftungen durch den Konsum von Erfrischungsgetränken bekanntgeworden. Insgesamt 34 Personen aus verschiedenen Teilen des Landes suchten bisher wegen Symptomen medizinische Einrichtungen auf, berichteten kroatische Medien am Donnerstag. Die meisten hatten leichte Symptome, nur bei wenigen Betroffenen wurden Gewebeverletzungen festgestellt. Erste Analysen der Getränkeproben ergaben indes keine Unregelmäßigkeiten.

Wiener Börse im Verlauf befestigt

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag klar im Plus präsentiert. Der ATX steigerte sich um 0,65 Prozent auf 3.184 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschte nach einem zögerlichen Beginn mittlerweile eine positive Anlegerstimmung vor. Am heimischen Aktienmarkt stand in der laufenden Berichtssaison Wienerberger mit präsentierten Geschäftszahlen im Blickfeld der Akteure. Die Aktie des Baustoffkonzerns reagierte auf die Zahlenvorlage mit plus 2,5 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red