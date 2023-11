Novemberpogrome - Gedenken mit Marsch und Kranzniederlegung

Wien - Mit einer Kranzniederlegung haben die Regierung, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Vertreter der Parlamentsfraktionen am Donnerstag das Gedenken an die Novemberpogrome der Nazis vor 85 Jahren begangen. Die Erinnerung an die gewalttätigen Übergriffe auf Jüdinnen und Juden in der Nacht auf den 10. November 1938 prägen auch den weiteren Tag: Um 17 Uhr gibt es eine Gedenkveranstaltung im Parlament, auf dem Heldenplatz startet danach der Gedenkmarsch "Light of Hope".

Handelsexperte hält bei Signa Insolvenz für wahrscheinlich

Wien - Der deutsche Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein hält eine Insolvenz bei Ren� Benkos Firmengruppe Signa für wahrscheinlich, während Sanierer Arndt Geiwitz bis Ende November klarmachen will, wie er sich die Restrukturierung vorstellt. Indes zeigt ein "News"-Bericht große Anstrengungen der Signa, eine Konsolidierungspflicht des Gesamtkonzerns zu vermeiden.

Madrid: Rechtspopulistischer Vox-Politiker niedergeschossen

Madrid - Der spanische Politiker und Mitbegründer der rechtspopulistischen Vox, Alejo Vidal-Quadras, ist Medienberichten zufolge in Madrid auf offener Straße niedergeschossen worden. Ein Unbekannter habe dem 78-Jährigen am Donnerstag durch das Kiefer geschossen, berichteten spanische Medien unter Berufung auf Polizeiquellen. Sein Leben sei nicht in Gefahr.

Lebenslang für 75-Jährigen nach Messerangriff auf Exfreundin

Wien - Ein 75-Jähriger ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Freundin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch der Geschworenen fiel einstimmig im Sinn der Anklage aus. Angesichts des "massiv getrübten Vorlebens" des Mannes sei "nur lebenslang tat-, schuld- und unrechtsangemessen", sagte Richter Ulrich Nachtlberger in der Urteilsbegründung. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

Israel laut USA zu täglichen Feuerpausen bereit

Doha/Kairo - Israel hat sich nach Angaben der USA zu täglichen Feuerpausen bereit erklärt. Diese würden ab diesem Donnerstag jeweils für vier Stunden im nördlichen Gazastreifen gelten und drei Stunden im Voraus angekündigt, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Donnerstag. Zudem sollten täglich nicht weniger als 150 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gelangen.

Metaller-KV - 5. Verhandlungsrunde dauert an

Wien - Seit heute 11:00 Uhr läuft die fünfte Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag (KV) 2024 in der Metalltechnischen Industrie. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer betonten am frühen Donnerstagabend, dass es konstruktive Gespräche seien. Dem Vernehmen nach soll es aber noch zu keiner entscheidenden Annäherung gekommen sein. Beide Verhandlungsseiten stellen sich auf eine längere Nacht ein, nachdem zuletzt eher kurz gesprochen wurde.

Jugendlicher stirbt nach Schüssen in deutscher Schule

Offenburg - Nach dem Schusswaffenangriff eines Jugendlichen auf einen Mitschüler in der süddeutschen Stadt Offenburg ist das Opfer gestorben. Der Minderjährige sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der baden-württembergischen Stadt am Donnerstag mit. Der gleichaltrige mutmaßliche Täter war nach dem Angriff in einem Klassenzimmer festgenommen worden - die Ermittler gehen von einem "persönlichen Motiv" für die Tat aus.

Ukraine garantiert Durchleitung von russischem Gas

Wien - Nachdem ukrainische Regierungsvertreter wiederholt erklärt hatten, dass man den Gas-Transitvertrag mit dem russischen Gazprom-Konzern nicht über 2024 hinaus verlängern werde, hat die ukrainische Vizepremierministerin Olha Stefanischyna Österreich nun im ORF-Interview versichert, dass die Ukraine weiterhin die Durchleitung von russischem Gas ermöglichen werden. "Wir sind ein verlässlicher Partner", sagte die Politikerin am Donnerstag im Ö1-"Frühjournal".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red