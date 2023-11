Metaller-KV - 5. Runde unterbrochen - Auf Montag vertagt

Wien - Das Tauziehen um den Kollektivvertrag 2024 für die Metalltechnische Industrie geht in die sechste Runde. Auch heute konnten sich die Sozialpartner nach gut sechs Stunden nicht einigen, am kommenden Montag wird nun weiter verhandelt. Die Arbeitgeber waren nach der Unterbrechung bemüht, die konstruktive Gesprächsbasis zu betonen, man sei sich näher gekommen, Details wurden keine genannt.

Jugendlicher stirbt nach Schüssen in deutscher Schule

Offenburg - Nach dem Schusswaffenangriff eines Jugendlichen auf einen Mitschüler in der süddeutschen Stadt Offenburg ist das Opfer gestorben. Der Minderjährige sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der baden-württembergischen Stadt am Donnerstag mit. Der gleichaltrige mutmaßliche Täter war nach dem Angriff in einem Klassenzimmer festgenommen worden - die Ermittler gehen von einem "persönlichen Motiv" für die Tat aus.

Handelsexperte hält bei Signa Insolvenz für wahrscheinlich

Wien - Der deutsche Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein hält eine Insolvenz bei Ren� Benkos Firmengruppe Signa für wahrscheinlich, während Sanierer Arndt Geiwitz bis Ende November klarmachen will, wie er sich die Restrukturierung vorstellt. Indes zeigt ein "News"-Bericht große Anstrengungen der Signa, eine Konsolidierungspflicht des Gesamtkonzerns zu vermeiden.

Wien erhöht Index-Mieten im Gemeindebau vorübergehend nicht

Wien - Wien wird die für die nächsten zwei Jahre die indexierten Mietpreisanpassungen in den Wiener Gemeindebauten aussetzen. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag via X (vormals Twitter) verkündet. "Wir wollen damit beweisen, dass wir in Wien einen anderen Weg gehen, einen anderen Weg als die Bundesregierung", hielt er fest.

KV-Verhandlungsrunde im Handel endete ohne Fortschritte

Wien - Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 430.000 Angestellten im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel sind am Donnerstag in der zweiten Runde ohne Fortschritte zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Gehälter um 11 Prozent, mehr Urlaub und eine Diskussion über eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Die Arbeitgeber verwiesen auf rückläufige Verkaufszahlen im Handel und lehnten es am Donnerstag ab, ein Angebot vorzulegen.

Lebenslang für 75-Jährigen nach Messerangriff auf Exfreundin

Wien - Ein 75-Jähriger ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Freundin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch der Geschworenen fiel einstimmig im Sinn der Anklage aus. Angesichts des "massiv getrübten Vorlebens" des Mannes sei "nur lebenslang tat-, schuld- und unrechtsangemessen", sagte Richter Ulrich Nachtlberger in der Urteilsbegründung. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

Israel laut USA zu täglichen Feuerpausen bereit

Doha/Kairo - Israel hat sich nach Angaben der USA zu täglichen Feuerpausen bereit erklärt. Diese würden ab diesem Donnerstag jeweils für vier Stunden im nördlichen Gazastreifen gelten und drei Stunden im Voraus angekündigt, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Donnerstag. Zudem sollten täglich nicht weniger als 150 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gelangen.

Zahlreiche neue Vergiftungs-Verdachtsfälle in Kroatien

Zagreb - In Kroatien sind am Donnerstag weitere Verdachtsfälle von Vergiftungen durch den Konsum von Erfrischungsgetränken bekanntgeworden. Über 40 Personen aus verschiedenen Teilen des Landes suchten wegen Symptomen medizinische Einrichtungen auf. Die abgeschlossene forensische Untersuchung der eigentlichen Flaschen, aus denen zwei Betroffene getrunken haben, soll unterdessen eine breitere Kontaminierung der in Verdacht geratenen Produkte von Coca-Cola ausgeschlossen haben.

Wiener Börse schließt klar im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag sehr fest geschlossen. Der ATX weitete im Verlauf die Gewinne merklich aus und verbuchte zum Sitzungsende einen Zuwachs von 1,23 Prozent auf 3.202 Punkte. An den europäischen Leitbörsen herrschte ebenfalls eine positive Anlegerstimmung vor. Am heimischen Aktienmarkt stand in der laufenden Berichtssaison Wienerberger mit präsentierten Geschäftszahlen im Blickfeld und die Aktie des Baustoffkonzerns gewann 3,5 Prozent.

