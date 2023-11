Madrid: Rechtspopulistischer Vox-Politiker niedergeschossen

Madrid - Der spanische Politiker und Mitbegründer der rechtspopulistischen Partei Vox, Alejo Vidal-Quadras, ist am Donnerstag in Madrid auf offener Straße niedergeschossen worden. Der 78-Jährige wurde bei Bewusstsein ins Spital eingeliefert und schwebt laut Vox-Chef Santiago Abascal nicht in Lebensgefahr. Der frühere EU-Abgeordnete sei im Gesicht getroffen worden, teilte die Polizei mit. Sie fahndete nach zwei Männern, die auf einem schwarzen Yamaha-Motorrad unterwegs waren.

Metaller-KV - 5. Runde unterbrochen - Auf Montag vertagt

Wien - Das Tauziehen um den Kollektivvertrag 2024 für die Metalltechnische Industrie geht in die sechste Runde. Auch heute konnten sich die Sozialpartner nach gut sechs Stunden nicht einigen, am kommenden Montag wird nun weiter verhandelt. Die Arbeitgeber waren nach der Unterbrechung bemüht, die konstruktive Gesprächsbasis zu betonen, man sei sich näher gekommen, Details wurden keine genannt.

Jugendlicher stirbt nach Schüssen in deutscher Schule

Offenburg - Nach dem Schusswaffenangriff eines Jugendlichen auf einen Mitschüler in der süddeutschen Stadt Offenburg ist das Opfer gestorben. Der Minderjährige sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der baden-württembergischen Stadt am Donnerstag mit. Der gleichaltrige mutmaßliche Täter war nach dem Angriff in einem Klassenzimmer festgenommen worden - die Ermittler gehen von einem "persönlichen Motiv" für die Tat aus.

Wien erhöht Index-Mieten im Gemeindebau vorübergehend nicht

Wien - Wien wird die für die nächsten zwei Jahre die indexierten Mietpreisanpassungen in den Wiener Gemeindebauten aussetzen. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag via X (vormals Twitter) verkündet. "Wir wollen damit beweisen, dass wir in Wien einen anderen Weg gehen, einen anderen Weg als die Bundesregierung", hielt er fest.

Unklarheit über Feuerpausen im Gazastreifen

Doha/Kairo - Unklarheit über von vielen Seiten geforderte Feuerpausen im Gazastreifen: Nachdem am Donnerstag zunächst aus den USA zu hören war, Israel habe sich zu täglichen Feuerpausen bereit erklärt, kam kurz darauf eine Relativierung aus Tel Aviv: "Die Kämpfe gehen weiter und es wird keine Feuerpause ohne die Freilassung unserer Geiseln geben", hieß es in einer Mitteilung des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu.

KV-Verhandlungsrunde im Handel endete ohne Fortschritte

Wien - Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 430.000 Angestellten im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel sind am Donnerstag in der zweiten Runde ohne Fortschritte zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Gehälter um 11 Prozent, mehr Urlaub und eine Diskussion über eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Die Arbeitgeber verwiesen auf rückläufige Verkaufszahlen im Handel und lehnten es am Donnerstag ab, ein Angebot vorzulegen.

Lebenslang für 75-Jährigen nach Messerangriff auf Exfreundin

Wien - Ein 75-Jähriger ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Freundin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch der Geschworenen fiel einstimmig im Sinn der Anklage aus. Angesichts des "massiv getrübten Vorlebens" des Mannes sei "nur lebenslang tat-, schuld- und unrechtsangemessen", sagte Richter Ulrich Nachtlberger in der Urteilsbegründung. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

Zahlreiche neue Vergiftungs-Verdachtsfälle in Kroatien

Zagreb - In Kroatien sind am Donnerstag weitere Verdachtsfälle von Vergiftungen durch den Konsum von Erfrischungsgetränken bekanntgeworden. Über 40 Personen aus verschiedenen Teilen des Landes suchten wegen Symptomen medizinische Einrichtungen auf. Die abgeschlossene forensische Untersuchung der eigentlichen Flaschen, aus denen zwei Betroffene getrunken haben, soll unterdessen eine breitere Kontaminierung der in Verdacht geratenen Produkte von Coca-Cola ausgeschlossen haben.

