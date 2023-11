Rauch hält trotz Ärzte-Drohungen an Gesundheitsreform fest

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hält trotz der zunehmenden Drohgebärden der Ärztekammer an seinen Plänen für seine - wie er sie nennt - "größte Strukturreform der vergangenen Jahrzehnte" fest. Er sei optimistisch, dass diese in den nächsten zwei Wochen finalisiert werden könne, betonte der Minister am Freitag in einer Stellungnahme gegenüber der APA. "Von den Drohungen lasse ich mich sicher nicht beirren."

Opposition in Polen einigt sich auf Koalitionsvertrag

Warschau - Die pro-europäische Opposition in Polen hat einen Koalitionsvertrag unterzeichnet und ist zur Regierungsübernahme bereit. "Ab jetzt sind wir bereit, Verantwortung für unser Land und für die kommenden Jahre zu übernehmen". sagte Oppositionsführer Donald Tusk am Freitag in Warschau. Die Opposition hat bisher allerdings noch keinen Auftrag zur Regierungsbildung von Präsident Andrzej Duda erhalten.

Rechnungshof kritisiert Zustand der Panzer

Wien - Der Rechnungshof (RH) übt in einem Bericht Kritik am Zustand der 4. Panzergrenadierbrigade. Das Kontrollorgan nahm die sogenannte "Schwere Brigade", in der die mechanisierten Kräfte des Bundesheeres zusammengefasst sind, vor allem in den Jahren 2013 bis 2021 unter die Lupe. In der Zeit von 2018 bis Juli 2022 seien demnach durchschnittlich bis zu 64 Prozent der Fahrzeuge "nicht feldverwendbar" gewesen. Kritik gab es auch an der Unterbringung in teils "abbruchreifen Garagen".

Coronademo-Organisator wegen Holocaustleugnung vor Gericht

Linz - Ein prominenter Vertreter der oö. Coronamaßnahmengegner-Szene und Demo-Organisator hat sich am Freitag in Linz vor einem Geschworenengericht verantworten müssen. Die Anklage wirft ihm Holocaustleugnung vor, denn er soll auf Internetplattformen Ausgangsbeschränkungen und Impfpflicht mit der Judenverfolgung verglichen haben. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig und fühlt sich missverstanden: "Es war eine Warnung davor, dass so etwas nie wieder geschehen darf."

Deutscher Todesschütze soll Molotowcocktail besessen haben

Offenburg - Der mutmaßliche Todesschütze von Offenburg hat nach Informationen aus Sicherheitskreisen auch einen Molotowcocktail dabei gehabt. Es sei ein Brandsatz gefunden worden, hieß es am Freitag. Ein 15-Jähriger soll am Donnerstag in einer sonderpädagogischen Schule in Deutschland auf einen gleichaltrigen Mitschüler geschossen haben, der kurz darauf seinen Verletzungen erlag. Eine Sonderkommission ermittelt nun.

Metaller-KV - Nun droht Gewerkschaft mit "massiven Streiks"

Wien - Am 25. September haben die Gewerkschaften PRO-GE und GPA ihre Forderungen für den Kollektivvertrag an die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie überreicht, fünf Verhandlungsrunden später ist weiter keine Lösung in Sicht. Am Montag findet die sechste Runde statt, sollte diese scheitern, drohen die Arbeitnehmer mit "massiven Streiks". Es gibt weiter kein konkretes neues Angebot von Arbeitgeberseite, die Streikvorbereitungen laufen "auf Hochtouren", hieß es zur APA.

Zehntausende wegen Kämpfen in Myanmar auf der Flucht

Naypyidaw/Genf - Im Osten von Myanmar sind angesichts andauernder Kämpfe zwischen dem herrschenden Militär und bewaffneten Gruppen nach UNO-Angaben fast 50.000 Menschen auf der Flucht. Viele hätten in religiösen Einrichtungen Zuflucht vor Artilleriebeschuss und Luftangriffen gesucht, teilte das UNO-Nothilfebüro OCHA am Freitag mit. Andere versuchten, über die Grenze nach China zu gelangen.

Österreicher nach Schlag in Düsseldorf in Lebensgefahr

Düsseldorf - Ein 56-jähriger Österreicher ist in der Düsseldorfer Altstadt lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei in der westdeutschen Stadt von einem Unbekannten geschlagen worden, rückwärts gestürzt und mit dem Kopf auf dem Straßenpflaster aufgeschlagen, berichtete eine Polizeisprecherin am Freitag. Dabei habe er schwerste Kopfverletzungen erlitten. Er wurde notoperiert.

