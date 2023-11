Rauch hält trotz Ärzte-Drohungen an Gesundheitsreform fest

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hält trotz der zunehmenden Drohgebärden der Ärztekammer an seinen Plänen für seine - wie er sie nennt - "größte Strukturreform der vergangenen Jahrzehnte" fest. Er sei optimistisch, dass diese in den nächsten zwei Wochen finalisiert werden könne, betonte der Minister am Freitag in einer Stellungnahme gegenüber der APA. "Von den Drohungen lasse ich mich sicher nicht beirren."

Sandoz eröffnete in Kundl 150 Mio. Euro-Penicillin-Anlage

Kundl/Basel - Der Generika-Hersteller Sandoz hat am Freitag an seinem Standort im Tiroler Kundl (Bezirk Kufstein) mit Polit-Prominenz eine 150 Mio. Euro teure Produktionsanlage feierlich eröffnet. Mit der neuen Anlage, die Anfang 2024 in den kommerziellen Betrieb gehen und eine Verbesserung in der Penicillin-Herstellung bringen soll, möchte der Generika-Konzern nachhaltiger und konkurrenzfähiger werden, hieß es am Freitag bei einer Pressekonferenz.

Hamas: 13 Tote nach Angriff auf größtes Krankenhausgelände

Ramallah - Bei einem Angriff auf das größte Krankenhausgelände im Gazastreifen sind nach Angaben der radikalislamischen Hamas 13 Menschen getötet worden. Zudem seien bei dem "israelischen Angriff auf das Gelände des Al-Shifa-Krankenhauses" im Zentrum der Stadt Gaza dutzende Menschen verletzt worden, erklärte ein Sprecher der im Gazastreifen herrschende Palästinenserorganisation am Freitag.

Opposition in Polen einigt sich auf Koalitionsvertrag

Warschau - Die pro-europäische Opposition in Polen hat einen Koalitionsvertrag unterzeichnet und ist zur Regierungsübernahme bereit. "Ab jetzt sind wir bereit, Verantwortung für unser Land und für die kommenden Jahre zu übernehmen". sagte Oppositionsführer Donald Tusk am Freitag in Warschau. Die Opposition hat bisher allerdings noch keinen Auftrag zur Regierungsbildung von Präsident Andrzej Duda erhalten.

Deutscher Todesschütze soll Molotowcocktail besessen haben

Offenburg - Der mutmaßliche Todesschütze von Offenburg hat nach Informationen aus Sicherheitskreisen auch einen Molotowcocktail dabei gehabt. Es sei ein Brandsatz gefunden worden, hieß es am Freitag. Ein 15-Jähriger soll am Donnerstag in einer sonderpädagogischen Schule in Deutschland auf einen gleichaltrigen Mitschüler geschossen haben, der kurz darauf seinen Verletzungen erlag. Eine Sonderkommission ermittelt nun.

Rechnungshof kritisiert Zustand der Panzer

Wien - Der Rechnungshof (RH) übt in einem Bericht Kritik am Zustand der 4. Panzergrenadierbrigade. Das Kontrollorgan nahm die sogenannte "Schwere Brigade", in der die mechanisierten Kräfte des Bundesheeres zusammengefasst sind, vor allem in den Jahren 2013 bis 2021 unter die Lupe. In der Zeit von 2018 bis Juli 2022 seien demnach durchschnittlich bis zu 64 Prozent der Fahrzeuge "nicht feldverwendbar" gewesen. Kritik gab es auch an der Unterbringung in teils "abbruchreifen Garagen".

Österreicher nach Schlag in Düsseldorf in Lebensgefahr

Düsseldorf - Ein 56-jähriger Österreicher ist in der Nacht auf Freitag in der Düsseldorfer Altstadt lebensgefährlich verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Freitagnachmittag auf APA-Anfrage mitteilte, war der Mann vor einer Diskothek mit einem Unbekannten in Streit geraten. Im Zug der Auseinandersetzung versetzte ihm dieser einen Schlag, der 56-Jährige stürzte rücklings und schlug mit dem Kopf auf dem Pflaster auf, wobei er schwere Kopfverletzungen erlitt. Er wurde notoperiert.

Mindestens 29 Tote nach schwerem Regen in Somalia

Mogadischu - In Somalia sind nach Angaben der Hilfsorganisation Care aufgrund schwerer Regenfälle mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 334.000 weitere Menschen seien obdachlos geworden, teilte die Organisation am Freitag mit. Da Sturzfluten viele Straßen und Brücken weggeschwemmt hätten, gäbe es an vielen Orten kaum Zugang zu sauberem Wasser, Nahrungsmitteln und Gesundheitsversorgung. Rund 1,2 Millionen Menschen seien insgesamt von den Überschwemmungen betroffen, hieß es.

