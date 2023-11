Rauch hält trotz Ärzte-Drohungen an Gesundheitsreform fest

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hält trotz der zunehmenden Drohgebärden der Ärztekammer an seinen Plänen für seine - wie er sie nennt - "größte Strukturreform der vergangenen Jahrzehnte" fest. Er sei optimistisch, dass diese in den nächsten zwei Wochen finalisiert werden könne, betonte der Minister am Freitag in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Ärztekammervertreter planen indes weiter Protestmaßnahmen.

Hamas: 13 Tote nach Angriff auf größtes Krankenhausgelände

Ramallah - Bei einem Angriff auf das größte Krankenhausgelände im Gazastreifen sind nach Angaben der radikalislamischen Hamas 13 Menschen getötet worden. Zudem seien bei dem "israelischen Angriff auf das Gelände des Al-Shifa-Krankenhauses" im Zentrum der Stadt Gaza dutzende Menschen verletzt worden, erklärte ein Hamas-Sprecher am Freitag. In das Krankenhaus sind nach Angaben seines Direktors "nach dem Beschuss einer Schule etwa 50 Tote" gebracht worden.

Coronademo-Organisator wegen Holocaustleugnung verurteilt

Linz - Ein prominenter Vertreter der oberösterreichischen Coronamaßnahmengegner-Szene und Demo-Organisator ist am Freitag in Linz von einem Geschworenengericht nicht rechtskräftig wegen Holocaustleugnung zu drei Monaten bedingt verurteilt worden. Aus Sicht der Anklage hatte er auf Social Media Ausgangsbeschränkungen und Impfpflicht mit der Judenverfolgung verglichen. Er selbst fühlte sich missverstanden, er habe nur warnen wollen.

Offenburg - Waffe des Verdächtigen aus dessen Umfeld

Offenburg - Die Handfeuerwaffe des mutmaßlichen Todesschützen von Offenburg dürfte aus dessen persönlichen Umfeld stammen. Das betreffe auch die Munition, teilte die Polizei am Freitag in Offenburg mit. Der Jugendliche kam wohl zu Hause an die Waffe. Der 15-Jährige soll am Donnerstag in einer sonderpädagogischen Schule auf einen gleichaltrigen Mitschüler geschossen haben, der kurz darauf seinen Verletzungen erlag.

Mindestens 29 Tote nach schwerem Regen in Somalia

Mogadischu - In Somalia sind nach Angaben der Hilfsorganisation Care aufgrund schwerer Regenfälle mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 334.000 weitere Menschen seien obdachlos geworden, teilte die Organisation am Freitag mit. Da Sturzfluten viele Straßen und Brücken weggeschwemmt hätten, gäbe es an vielen Orten kaum Zugang zu sauberem Wasser, Nahrungsmitteln und Gesundheitsversorgung. Rund 1,2 Millionen Menschen seien insgesamt von den Überschwemmungen betroffen, hieß es.

Sandoz eröffnete in Kundl 150 Mio. Euro-Penicillin-Anlage

Kundl/Basel - Der Generika-Hersteller Sandoz hat am Freitag an seinem Standort im Tiroler Kundl (Bezirk Kufstein) mit Polit-Prominenz eine 150 Mio. Euro teure Produktionsanlage feierlich eröffnet. Mit der neuen Anlage, die Anfang 2024 in den kommerziellen Betrieb gehen und eine Verbesserung in der Penicillin-Herstellung bringen soll, möchte der Generika-Konzern nachhaltiger und konkurrenzfähiger werden, hieß es am Freitag bei einer Pressekonferenz.

Österreicher nach Schlag in Düsseldorf in Lebensgefahr

Düsseldorf - Ein 56-jähriger Österreicher ist in der Nacht auf Freitag in der Düsseldorfer Altstadt lebensgefährlich verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Freitagnachmittag auf APA-Anfrage mitteilte, war der Mann vor einer Diskothek mit einem Unbekannten in Streit geraten. Im Zug der Auseinandersetzung versetzte ihm dieser einen Schlag, der 56-Jährige stürzte rücklings und schlug mit dem Kopf auf dem Pflaster auf, wobei er schwere Kopfverletzungen erlitt. Er wurde notoperiert.

Teuerung: Untere Mittelschicht macht "große Schritte zurück"

Wien - Für Menschen aus dem unteren Einkommensdrittel führt die Teuerung zu einem Verlust an Lebensqualität. Das zeigt eine neue Studie der Armutskonferenz im Auftrag des Sozialministeriums. Während Armutsbetroffene weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt würden, würden nun auch Personen aus der unteren Mittelschicht zurückstecken und Zukunftspläne aufgeben. Armutskonferenz-Sozialexperte Martin Schenk drängt, die Teuerung auszugleichen, Armut zu bekämpfen und Preise zu dämpfen.

