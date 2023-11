Rauch hält trotz Ärzte-Drohungen an Gesundheitsreform fest

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hält trotz der zunehmenden Drohgebärden der Ärztekammer an seinen Plänen für seine - wie er sie nennt - "größte Strukturreform der vergangenen Jahrzehnte" fest. Er sei optimistisch, dass diese in den nächsten zwei Wochen finalisiert werden könne, betonte der Minister am Freitag in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Ärztekammervertreter planen indes weiter Protestmaßnahmen.

Robert Menasse erhält den Europäischen Buchpreis

Brüssel/Wien/EU-weit - Der österreichische Autor Robert Menasse (69) erhält heuer für seinen im Vorjahr erschienenen Roman "Die Erweiterung" den Europäischen Buchpreis zugesprochen. Diese Entscheidung einer 15-köpfigen Journalisten-Jury unter dem Vorsitz des italienischen Romanciers und Essayisten Giuliano da Empoli gab der Suhrkamp Verlag am Freitag bekannt. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und wird am 30. November im Europäischen Parlament in Brüssel überreicht.

101 Mitarbeiter von UN-Hilfswerk seit Kriegsbeginn getötet

Ramallah - 101 Mitarbeiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNWRA) sind seit dem wiederaufgeflammten Nahost-Konflikt getötet worden. Das teilte UNWRA-Chef Philippe Lazzarini am Freitag via Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) mit. "Verheerend. Über 100 UNRWA-Mitarbeiter wurden innerhalb eines Monats getötet. Eltern, Lehrer, Krankenschwestern, Ärzte, Hilfspersonal. UNRWA trauert, die Palästinenser trauern, die Israelis trauern."

Coronademo-Organisator wegen Holocaustleugnung verurteilt

Linz - Ein prominenter Vertreter der oberösterreichischen Coronamaßnahmengegner-Szene und Demo-Organisator ist am Freitag in Linz von einem Geschworenengericht nicht rechtskräftig wegen Holocaustleugnung zu drei Monaten bedingt verurteilt worden. Aus Sicht der Anklage hatte er auf Social Media Ausgangsbeschränkungen und Impfpflicht mit der Judenverfolgung verglichen. Er selbst fühlte sich missverstanden, er habe nur warnen wollen.

Signa - Restrukturierer für Signa Prime und Development

Wien - Die Signa Prime und die Signa Development bekommen einen eigenen Restrukturierer. Arndt Geiwitz, der vor wenigen Tagen den Vorsitz im Beirat sowie im Gesellschafter-Komitee von Rene Benko übernommen hat, hat den Deutschen Ralf Schmitz als Chief Restructuring Officer (CRO) in die beiden Gesellschaften geholt. Dieser soll die operative Umsetzung der Restrukturierung als zusätzliches Vorstandsmitglied übernehmen, teilte Signa am Freitag mit.

Verdächtiger nach Einbruch in Edtstadler-Wohnung geschnappt

Wien - Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) haben im Zuge einer Dämmerungsstreife am Donnerstag in Wien-Währing einen Einbrecher dingfest machen können. Dabei soll es sich um jenen Mann handeln, der im August in die Wiener Wohnung von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) eingebrochen war, berichtete der "Kurier" online. Die Polizei bestätigte eine Festnahme, verwies aber darauf, dass keine personenbezogenen Daten bekannt gegeben werden.

SZA mit neun Grammy-Nominierungen Favoritin

Los Angeles - Die amerikanische Singer-Songwriterin SZA geht als Favoritin in die Grammy-Verleihung 2024. Die 34-Jährige wurde am Freitag neun Mal für den wohl bekanntesten Musikpreis der Welt nominiert, unter anderem für ihren Song "Kill Bill" und das Album "SOS". Insgesamt dominierten bei der Bekanntgabe der Anwärterinnen und Anwärter für die Verleihung im kommenden Jahr die Frauen mit vielen Nominierungen, darunter Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus und die Band Boygenius.

Wiener Börse schließt wenig verändert, ATX steigt 0,05 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag nahezu unverändert beendet. Der ATX konnte seine Verlaufsverluste vollständig wettmachen, und drehte in der Schlussauktion sogar noch die Vorzeichen um: Am Ende stand ein geringfügiges Plus von 0,05 Prozent auf 3.203,66 Einheiten. Aussagen von US-Notenbankchef vom Vorabend drückten aber weiterhin auf die Stimmung. Bankaktien gaben vor dem Wochenende nach, Ölwerte wurde hingegen europaweit stark nachgefragt.

