Israel korrigiert Zahl der Toten vom 7. Oktober auf 1.200

Ramallah - Die israelische Regierung hat ihre Angaben zur Zahl der beim Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober getöteten Menschen nach unten korrigiert. Bei dem Angriff seien etwa 1.200 Menschen in Israel getötet worden, nicht 1.400 wie bisher vermutet, sagte Außenministeriumssprecher Lior Haiat am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Es handle sich um eine "aktualisierte Schätzung".

Arabische Liga berät in Riad erneut über Gaza-Krieg

Riad - Auf Gesuch der Palästinenser und Saudi-Arabiens kommt die Arabische Liga am Samstag erneut zu Beratungen über den Gaza-Krieg zusammen. Bei der Sitzung in Riad gehe es um die "israelische Aggression gegen Gaza", hieß es in einer Erklärung der Organisation. Die 22 Außenminister der Arabischen Liga verurteilen "die israelische Besatzung und ihre Aggression gegen Gaza und fordern, dass das Land für seine Verbrechen gegen das palästinensische Volk zur Verantwortung gezogen wird."

Babler stellt sich Parteitag

Wien - Die SPÖ bestätigt am Samstag bei einem Parteitag in Graz Andreas Babler als ihren Vorsitzenden. Der Traiskirchener Bürgermeister und Bundesrat steht als einziger Kandidat zur Wahl. Babler hatte sich im Juni im Duell mit Hans Peter Doskozil an die Spitze der Partei geschwungen und wird nun bemüht sein, ein besseres Ergebnis zu erreichen als Pamela Rendi-Wagner bei deren letzten Antritt. Sie erreichte vor zwei Jahren 75,3 Prozent.

Walser tritt als Tiroler Wirtschaftskammer-Chef zurück

Innsbruck/Thaur - Der Tiroler Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser (ÖVP) hat Freitagnachmittag seinen Rücktritt bekanntgegeben. Er selbst sprach in einer Erklärung von "persönlichen Gründen" und räumte gleichzeitig ein, dass er seiner "Rolle und Verantwortung als Unternehmer nicht immer den nötigen Platz eingeräumt" habe. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Innsbruck gegenüber der APA erklärte, läuft gegen Walser ein Ermittlungsverfahren wegen Finanzstrafdelikten.

Robert Menasse erhält den Europäischen Buchpreis

Brüssel/Wien/EU-weit - Der österreichische Autor Robert Menasse (69) erhält heuer für seinen im Vorjahr erschienenen Roman "Die Erweiterung" den Europäischen Buchpreis zugesprochen. Diese Entscheidung einer 15-köpfigen Journalisten-Jury unter dem Vorsitz des italienischen Romanciers und Essayisten Giuliano da Empoli gab der Suhrkamp Verlag am Freitag bekannt. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und wird am 30. November im Europäischen Parlament in Brüssel überreicht.

Signa - Restrukturierer für Signa Prime und Development

Wien - Die Signa Prime und die Signa Development bekommen einen eigenen Restrukturierer. Arndt Geiwitz, der vor wenigen Tagen den Vorsitz im Beirat sowie im Gesellschafter-Komitee von Rene Benko übernommen hat, hat den Deutschen Ralf Schmitz als Chief Restructuring Officer (CRO) in die beiden Gesellschaften geholt. Dieser soll die operative Umsetzung der Restrukturierung als zusätzliches Vorstandsmitglied übernehmen, teilte Signa am Freitag mit.

