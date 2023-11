Andreas Babler stellt sich Parteitag

Wien - Die SPÖ bestätigt am Samstag bei einem Parteitag in Graz Andreas Babler als ihren Vorsitzenden. Der Traiskirchener Bürgermeister und Bundesrat steht als einziger Kandidat zur Wahl. Babler hatte sich im Juni im Duell mit Hans Peter Doskozil an die Spitze der Partei geschwungen und wird nun bemüht sein, ein besseres Ergebnis zu erreichen als Pamela Rendi-Wagner bei deren letzten Antritt. Sie erreichte vor zwei Jahren 75,3 Prozent.

Israel: Kontrolle über elf Hamas-Militärposten übernommen

Tel Aviv - Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben seit Beginn ihrer Bodeneinsätze im Gazastreifen die Kontrolle über elf Militärposten der Hamas übernommen. Die Armee habe in dem Küstengebiet erneut Tunnel und mutmaßliche Terroristen angegriffen, teilte das Militär weiter mit. Die unterirdischen Tunnel hätten sich in der Nähe einer Schule befunden und seien zerstört worden. Die israelische Marine habe in der Nacht auf Samstag zudem Waffenlager der Hamas attackiert.

Arabische Liga berät in Riad erneut über Gaza-Krieg

Riad - Auf Gesuch der Palästinenser und Saudi-Arabiens kommt die Arabische Liga am Samstag erneut zu Beratungen über den Gaza-Krieg zusammen. Bei der Sitzung in Riad gehe es um die "israelische Aggression gegen Gaza", hieß es in einer Erklärung der Organisation. Die 22 Außenminister der Arabischen Liga verurteilen "die israelische Besatzung und ihre Aggression gegen Gaza und fordern, dass das Land für seine Verbrechen gegen das palästinensische Volk zur Verantwortung gezogen wird."

Einigung auf EU-Budget für 2024

Brüssel - Verhandler des Europaparlaments und der EU-Mitgliedstaaten haben sich auf ein EU-Budget für 2024 geeinigt, wie in der Nacht auf Samstag mitgeteilt wurde. Demnach kann die EU Verpflichtungen in Höhe von 189,4 Mrd. Euro eingehen und bis zu 142,6 Mrd. Euro auszahlen. Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP), der für Österreich am Verhandlungstisch saß, sieht darin "einen ausgewogenen Mittelweg zwischen Sparsamkeit und Flexibilität für Unvorhergesehenes."

Zu viel Schnee - Keine Männer-Abfahrt in Zermatt/Cervinia

Zermatt/Cervinia - Die Männer-Abfahrt im alpinen Ski-Weltcup in Zermatt/Cervinia ist am Samstag in der Früh abgesagt worden. Nach weiterem Schneefall in der Nacht sowie wegen der heftigen Windböen entschieden die Organisatoren und der Weltverband FIS, dass die Sicherheit der Läufer nicht gewährleistet werden könne. Ob die Abfahrt am Sonntag stattfinden kann, bleibt offen. Die Wetterprognosen sind weiter ungünstig, auch für den Montag, den man ursprünglich als Reservetag in der Hinterhand hatte.

Gefahrenlage wegen Erdbebenserie auf Island ausgerufen

Reykjavik - Aufgrund der anhaltenden schweren Erdbebenserie auf Island warnen die Behörden auf der Nordatlantik-Insel vor noch stärkeren Beben und einem möglicherweise bevorstehenden Vulkanausbruch. Die Erschütterungen in der Nähe des Ortes Grindav�k könnten noch heftiger werden und letztlich zu einer Eruption führen, teilte die isländische Polizei am Freitagabend mit. Es gebe jedoch weiterhin keine Anzeichen dafür, dass sich das Magma der Erdoberfläche nähere.

Zwei Explosionen im Zentrum von Kiew

Kiew (Kyjiw) - Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind Samstag früh zwei Explosionen zu hören gewesen. Kurz darauf ertönten Luftalarmsirenen, wie Reporter der AFP berichteten. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko meldete im Onlinedienst Telegram "starke Explosionen". Vorläufigen Informationen zufolge sei die Luftabwehr im Einsatz gegen ballistische Waffen gewesen, erklärte Klitschko weiter. Er rief die Menschen auf, in den Schutzräumen zu bleiben, der Alarm bleibe bestehen.

Ätna spuckt wieder Lava

Catania/Wien - Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien hat sich Europas größter aktiver Vulkan Ätna wieder zu Wort gemeldet. Der mehr als 3.300 Meter hohe Berg spuckte in der Nacht auf Samstag größere Menge Lava. Aus der Ferne war zu sehen, wie das glühende Geröll in der Dunkelheit nach oben geschleudert wurde und dann langsam den Berg hinab floss. Insbesondere am Südostkrater war der Vulkan aktiv.

