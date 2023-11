SPÖ-Chef Babler lässt sich auf Parteitag bestätigen

Wien/Graz - Die SPÖ ist am Samstag in der Grazer Messe in ihren 46. ordentlichen Bundesparteitag gestartet, wo Parteichef Andreas Babler als Vorsitzender bestätigt werden soll. Diesmal steht der Traiskirchener Bürgermeister und Bundesrat als einziger Kandidat zur Wahl. Eine Latte hat er sich öffentlich nicht gelegt, er wird aber bemüht sein, ein besseres Ergebnis zu erreichen als Pamela Rendi-Wagner bei deren letzten Antritt, als sie vor zwei Jahren nur 75,3 Prozent bekommen hat.

London rüstet sich für propalästinensische Massendemo

London - Die Londoner Polizei rüstet sich für eine propalästinensische Großdemonstration mit Hunderttausenden Teilnehmern. Die Veranstalter erwarten zu der Kundgebung am Samstag etwa 500.000 Demonstranten in der britischen Hauptstadt. Damit wäre es einer der größten politischen Protestmärsche in der britischen Geschichte. Knapp 2.000 Polizisten sind im Einsatz.

Israel verkündet "taktische" Pause und Gaza-Fluchtrouten

Tel Aviv - Israels Armee hat den Bewohnern im Norden des heftig umkämpften Gazastreifens am Samstag erneut zwei sichere Fluchtkorridore in Richtung Süden in Aussicht gestellt. Für das Flüchtlingsviertel Jabalia wurde zudem eine "taktische" Pause der Kämpfe verkündet. Die "militärischen Aktivitäten" sollen in dem Viertel im Norden des Küstenstreifens zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr (9.00 Uhr bis 13.00 Uhr MEZ) für "humanitäre Zwecke" ausgesetzt werden, teilte das Militär am Samstag mit.

Ukraine meldet Drohnenangriffe

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine nach Angaben der Luftverteidigung in Kiew erneut massenhaft mit Drohnen und Raketen verschiedener Typen angegriffen. 19 von 31 Drohnen seien zerstört worden, teilte die Flugabwehr am Samstag in Kiew mit. Die Luftstreitkräfte machten keine Angaben zu den nicht abgeschossenen Drohnen.

Gefahrenlage wegen Erdbebenserie auf Island ausgerufen

Reykjavik - Auf Island haben die Behörden seit Mitternacht mehr als 400 Erdbeben registriert. Davon hätten 15 eine Stärke von mehr als 3,0 und zwei von mehr als 4,0 gehabt, berichtete der Rundfunksender RUV am Samstag. Der Experte Bjarki Kaldal�ns Friis von der Wetterbehörde sagte aber, die Zahl und die Stärke der Erschütterungen habe im Vergleich zum Vortag abgenommen. Dennoch würde es nach Angaben von Wissenschaftern zu einem Vulkanausbruch kommen, falls die Erdbeben andauerten.

Einigung auf EU-Budget für 2024

Brüssel - Verhandler des Europaparlaments und der EU-Mitgliedstaaten haben sich auf ein EU-Budget für 2024 geeinigt, wie in der Nacht auf Samstag mitgeteilt wurde. Demnach kann die EU Verpflichtungen in Höhe von 189,4 Mrd. Euro eingehen und bis zu 142,6 Mrd. Euro auszahlen. Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP), der für Österreich am Verhandlungstisch saß, sieht darin "einen ausgewogenen Mittelweg zwischen Sparsamkeit und Flexibilität für Unvorhergesehenes."

England: Unheilbar krankes Baby darf nicht daheim sterben

London - Ein unheilbar krankes Baby darf nach einer Gerichtsentscheidung nicht zu Hause sterben. Die lebenserhaltenden Maßnahmen für das acht Monate alte Mädchen müssten in einer Klinik oder einem Hospiz beendet werden, urteilte das Berufungsgericht in London, wie britische Medien am Samstag berichteten. Das Kind ist an einer sogenannten Mitochondriopathie erkrankt, einer genetischen Erkrankung, die das Nerven- und Muskelsystem betrifft und dem Körper Energie aussaugt.

Weiter Grenzkontrollen zu Slowenien und Ungarn

Wien - Österreich hält weiter an Grenzkontrollen zu Slowenien und Ungarn fest. Wie das Innenministerium am Samstag mitteilte, wird nach Ablauf des 11. November für vorerst weitere sechs Monate kontrolliert. Weiters führt Österreich derzeit auch Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und der Slowakei durch. An allen übrigen Grenzen gebe es "intensive Kontrollen im grenznahen Raum".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red