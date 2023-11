Netanyahu: Hamas hat Kontrolle über Nord-Gaza verloren

Tel Aviv - Die Terrororganisation Hamas hat nach israelischer Darstellung die Kontrolle über den nördlichen Teil des Gazastreifens verloren. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte am Samstagabend, Hamas-Kämpfer hätten "keinen sicheren Ort mehr, um sich zu verstecken". Auch das Militär hatte zuvor mitgeteilt, die Hamas kontrolliere den Norden des palästinensischen Küstenstreifens nicht mehr.

Kämpfe bei Spital - Israel will Babys evakuieren helfen

Tel Aviv/Gaza - Im israelischen Krieg gegen die Terrororganisation Hamas richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Situation rund um das Al-Shifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza. Das israelische Militär hat am Samstag Vorwürfe zurückgewiesen, es feuere auf das Krankenhaus. Zugleich kündigte es an, am Sonntag bei der Evakuierung von Babys aus dem Spitalsgebäude helfen zu wollen. Die Hamas hatte zuvor berichtet, ein Neugeborenes in einem Brutkasten sei nach einem Stromausfall gestorben.

Pro-palästinensische Großdemos in London, Brüssel und Paris

London - In mehreren europäischen Hauptstädten haben am Samstag pro-palästinensische Großdemonstrationen stattgefunden. In London beteiligten sich laut Polizei 300.000 Menschen, die Veranstalter sprachen von 800.000. In Brüssel beteiligten sich nach Angaben der Polizei etwa 21.000 Menschen an einer pro-palästinensischen Demonstration, aus Paris wurden ungefähr 16.000 Teilnehmer gemeldet. Mehrere tausend Menschen gingen auch in deutschen Städten auf die Straße.

Babler bleibt mit 88,8 Prozent Parteichef

Wien/Graz - Andreas Babler ist beim Parteitag mit 88,76 Prozent der Delegiertenstimmen als Vorsitzender der SPÖ wiedergewählt worden. Zum Vergleich: Pamela Rendi-Wagner hatte bei ihrem letzten Antritt vor zwei Jahren nur gut 75 Prozent überzeugt. Von 591 anwesenden Delegierten haben 587 ihre Stimme abgegeben, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 99,3 Prozent. Das restliche Parteipräsidium bzw. Bablers Stellvertreter und Stellvertreterinnen wurden auch mit hoher Zustimmung gewält.

Ukraine droht mit Angriffen auf Russlands Öl- und Gas-Sektor

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat mit Vergeltungsschlägen auf den russischen Öl- und Gas-Sektor gedroht, wenn der Aggressor im Winter wieder gezielte Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur durchführen sollte. "Das wäre nur fair", sagte der ukrainische Energieminister German Galuschtschenko in einem Interview mit der Infoseite "Politico". Er war laut der Nachrichtenagentur Ukrinform gefragt worden, ob eine etwaige "Antwort" Kiews auch den Öl- und Gas-Sektor des Nachbarlandes beträfe.

Großeinsatz in Brandenburg beendet: Verdächtiger ist tot

Brandenburg an der Havel - Nach rund 34 Stunden ist ein Großeinsatz der deutschen Polizei wegen eines bewaffneten und in einem Haus im Landkreis Havelland verschanzten Mannes zu Ende gegangen. Der Verdächtige sei gegen 0.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag im Dachgeschoss des Gebäudes in der Gemeinde Milower Land von den Einsatzkräften aufgefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Die genauen Umstände des Todes müssten nun geklärt werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red