Tschechischer Ex-Außenminister Karel Schwarzenberg gestorben

Prag/Wien - Der frühere tschechische Außenminister und Ehrenvorsitzende der rechtsliberalen Partei TOP 09, Karel Schwarzenberg, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Dies teilte mit sein Parteikollege, der frühere Finanzminister Miroslav Kalousek auf X, früher Twitter, mit. Schwarzenberg war in den letzten Tagen in einem Wiener Krankenhaus hospitalisiert. Laut dem Internetportal "Echo24.cz" starb Schwarzenberg am Samstag.

Netanyahu: Hamas hat Kontrolle über Nord-Gaza verloren

Tel Aviv - Die Terrororganisation Hamas hat nach israelischer Darstellung die Kontrolle über den nördlichen Teil des Gazastreifens verloren. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte am Samstagabend, Hamas-Kämpfer hätten "keinen sicheren Ort mehr, um sich zu verstecken". Auch das Militär hatte zuvor mitgeteilt, die Hamas kontrolliere den Norden des palästinensischen Küstenstreifens nicht mehr.

Kämpfe bei Spital - Israel will Babys evakuieren helfen

Tel Aviv/Gaza - Im israelischen Krieg gegen die Terrororganisation Hamas richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Situation rund um das Al-Shifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza. Das israelische Militär wies Vorwürfe zurück, es feuere auf das Krankenhaus. Zugleich kündigte es an, am Sonntag bei der Evakuierung von Babys aus dem Spitalsgebäude helfen zu wollen. Ein Chirurg, der für die Ärzte ohne Grenzen arbeitet, berichtete über den Tod zweier Frühchen aufgrund von Stromausfällen.

SPÖ-Parteitag nominiert EU-Kandidaten

Wien/Graz - Die SPÖ schließt ihren Parteitag in Graz am Sonntag mit der Kür der Kandidaten für die EU-Wahl ab. An der Spitze steht wie schon beim letzten Mal Andreas Schieder gefolgt von der Vizepräsidentin des Europaparlaments Evelyn Regner. Für Unstimmigkeiten im Vorfeld sorgte die Besetzung der dahinter liegenden Listenplätze, was die burgenländische Landesorganisation sogar zu einem Kandidatenverzicht motivierte.

Großeinsatz in Brandenburg beendet: Verdächtiger ist tot

Brandenburg an der Havel - Nach rund 34 Stunden ist ein Großeinsatz der deutschen Polizei wegen eines bewaffneten und in einem Haus im Landkreis Havelland verschanzten Mannes zu Ende gegangen. Der Verdächtige sei gegen 0.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag im Dachgeschoss des Gebäudes in der Gemeinde Milower Land von den Einsatzkräften aufgefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Die genauen Umstände des Todes müssten nun geklärt werden.

Zahlreiche Personen aus brennendem Haus in NÖ gerettet

St. Pölten - In St. Pölten ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Brand in einem Keller eines Mehrparteienhauses ausgebrochen. Laut ORF Niederösterreich wurden 45 Personen aus dem Objekt gerettet. Vier Menschen wurden vom Rettungsdienst versorgt, drei ins Spital gebracht. Die Flammen wurden zügig unter Kontrolle gebracht.

