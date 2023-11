Schieder will als Spitzenkandidat in die EU-Wahl

Wien/Graz - Der designierte Spitzenkandidat der SPÖ für die Europawahl Andreas Schieder will mit einem starken Ergebnis bei diesem Urnengang auch die politische Wende in Österreich einleiten. Am zweiten Tag des SPÖ-Parteitags in Graz meinte er in seiner Grundsatzrede: "Es geht um Europa aber auch darum, den ersten Schritt zum Einläuten des Endes dieser Bundesregierung zu machen."

Netanyahu: Hamas hat Kontrolle über Nord-Gaza verloren

Tel Aviv - Die Terrororganisation Hamas hat nach israelischer Darstellung die Kontrolle über den nördlichen Teil des Gazastreifens verloren. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte am Samstagabend, Hamas-Kämpfer hätten "keinen sicheren Ort mehr, um sich zu verstecken". Auch das Militär hatte zuvor mitgeteilt, die Hamas kontrolliere den Norden des palästinensischen Küstenstreifens nicht mehr.

Israel nennt neues Zeitfenster zur Flucht in den Süden Gazas

Tel Aviv/Gaza - Israels Armee hat den Zivilisten im umkämpften nördlichen Gazastreifen am Sonntag ein neues Zeitfenster für die Flucht in den Süden des Küstengebiets genannt. Zudem soll ein Durchgang zwischen der größten Klinik in Gaza, dem Shifa-Krankenhaus, und einer Verbindungsstraße in Richtung Süden geschaffen werden, wie die Armee am Sonntag auf X (vormals Twitter) mitteilte. Der Fluchtkorridor sei zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr Ortszeit (08.00 Uhr bis 15.00 Uhr MEZ) geöffnet.

Erdbebenserie auf Island nimmt kein Ende

Reykjavik - Die Erdbebenserie auf Island dauert an. Zwischen Mitternacht und 6.00 Uhr morgens (Ortszeit, 7.00 Uhr MEZ) am Sonntag registrierten die Behörden etwa 880 Erdbeben, wie der Sender RUV berichtete. Allerdings seien alle Erschütterungen unter der Stärke von 3,0 geblieben. Es sei deshalb viel ruhiger gewesen als in den vorigen zwei Nächten. Dennoch kann es weiterhin auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich der Hauptstadt Reykjavik zu einem Vulkanausbruch kommen.

Fast fünf Millionen Binnenflüchtlinge in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine zählt im eigenen Land etwa fünf Millionen Vertriebene wegen der seit Jahren andauernden russischen Angriffe. Die für Flüchtlingsfragen zuständige Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk sprach im Fernsehen von 4,9 Millionen registrierten Binnenflüchtlingen. Allein 3,6 Millionen Menschen seien seit der großangelegten russischen Invasion vom Februar 2022 innerhalb der Ukraine geflüchtet.

Lugner will Tochter Jacqueline Opernball-Gäste wählen lassen

Wien - Jacqueline Lugner, Tochter des Wiener Bauunternehmers Richard "Mörtel" Lugner, sucht die Gäste ihres Vaters für den Wiener Opernball aus. Sie kenne die Hollywoodstars besser, sagte der 91-jährige Lugner dem "Spiegel". Als Betreiberin des Wiener Lugner Kinos finde sich die 29-Jährige besser in der Filmbranche zurecht. Künftig könne sie den Ballbesuch "vielleicht ganz statt mir übernehmen".

König Charles und Spitzenpolitiker erinnern an Kriegstote

London - Die königliche Familie und britische Spitzenpolitiker haben am Sonntag in London an die Kriegstoten erinnert. Nach zwei Schweigeminuten legte König Charles III. (74) als erster einen Kranz am Mahnmal Cenotaph im Regierungsviertel nieder, gefolgt von seinem Sohn und Thronfolger Prinz William (41), seinem Bruder Prinz Edward (59) und seiner Schwester Prinzessin Anne (73).

Zahlreiche Personen aus brennendem Haus in NÖ gerettet

St. Pölten - In St. Pölten ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Brand in einem Keller eines Mehrparteienhauses ausgebrochen. Laut ORF Niederösterreich wurden 45 Personen aus dem Objekt gerettet. Acht Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen und gelten somit als verletzt, hieß es auf Anfrage seitens der Landespolizeidirektion. Die Flammen wurden zügig unter Kontrolle gebracht.

