SPÖ-Parteitag: Schieder mit 89,8 Prozent EU-Spitzenkandidat

Wien/Graz - Andreas Schieder wird die SPÖ wieder als Spitzenkandidat in die EU-Wahl führen. Die Delegierten haben der Kandidatenliste am zweiten Tag des SPÖ-Bundesparteitags in Graz am Sonntag grünes Licht gegeben. Schieder erhielt 89,8 Prozent. Auf dem zweiten Platz der Liste für die Wahl im Juni steht wieder die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Evelyn Regner, sie bekam 96,9 Prozent.

800 Ausländer und Palästinenser mit Zweitpass verließen Gaza

Kairo/Gaza - Aus dem Gazastreifen sind erneut Hunderte Ausländer und Palästinenser mit zweitem Pass ausgereist. Mehr als 800 von ihnen hätten den Grenzübergang Rafah nach Ägypten überquert, sagte ein Sprecher des Kontrollpunkts auf palästinensischer Seite am Sonntag. Damit hätten seit Wiederöffnung der Grenze vor etwa eineinhalb Wochen rund 2.700 Ausländer und Palästinenser mit zweitem Pass das abgeriegelte Küstengebiet verlassen.

Drei russische Offiziere bei Explosion in Südukraine getötet

Kiew (Kyjiw) - Durch eine Explosion in der von Russland besetzten Südukraine sind nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes mindestens drei russische Offiziere getötet worden. Die Explosion habe sich im "Hauptquartier der Besatzung" in Melitopol ereignet und sei das Ergebnis einer Aktion der "örtlichen Widerstandsbewegung", teilte der Militärgeheimdienst am Sonntag im Onlinedienst Telegram mit. Melitopol hat für die russische Armee eine wichtige logistische Bedeutung.

Tunnel-Einsturz in Indien - Dutzende Arbeiter eingeschlossen

Neu-Delhi - Nach dem Teil-Einsturz eines im Bau befindlichen Autobahntunnels im Norden Indiens haben Rettungskräfte Medienberichten zufolge nach verschütteten Arbeitern gesucht. Etwa 36 bis 40 Menschen könnten in den Trümmern des Tunnels nahe der Kleinstadt Uttarkashi im Himalaya-Bundesstaat Uttarakhand eingeschlossen sein, berichtete die Zeitung "Hindustan Times" unter Berufung auf Rettungskräfte am Sonntag.

Ärztekammer will Druck auf Politik weiter erhöhen

Wien - Das Präsidium der von internen Querelen geplagten Ärztekammer Wien hat am Freitagabend einstimmig beschlossen, insgesamt fünf Millionen Euro für Kampfmaßnahmen - etwa den Protestmarsch Anfang Dezember oder weitere Kampagnen - bereitstellen zu wollen. Das teilte die Kammer am Sonntag via Aussendung mit. Damit möchte man den Druck auf Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) erhöhen, in dessen geplanter Reform die Kammer eine Entmachtung befürchtet.

Lugner will Tochter Jacqueline Opernball-Gäste wählen lassen

Wien - Jacqueline Lugner, Tochter des Wiener Bauunternehmers Richard "Mörtel" Lugner, sucht die Gäste ihres Vaters für den Wiener Opernball aus. Sie kenne die Hollywoodstars besser, sagte der 91-jährige Lugner dem "Spiegel". Als Betreiberin des Wiener Lugner Kinos finde sich die 29-Jährige besser in der Filmbranche zurecht. Künftig könne sie den Ballbesuch "vielleicht ganz statt mir übernehmen".

König Charles und Spitzenpolitiker erinnern an Kriegstote

London - Die königliche Familie und britische Spitzenpolitiker haben am Sonntag in London an die Kriegstoten erinnert. Nach zwei Schweigeminuten legte König Charles III. (74) als erster einen Kranz am Mahnmal Cenotaph im Regierungsviertel nieder, gefolgt von seinem Sohn und Thronfolger Prinz William (41), seinem Bruder Prinz Edward (59) und seiner Schwester Prinzessin Anne (73).

red