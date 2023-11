EU kritisiert Hamas wegen "menschlicher Schutzschilde"

Brüssel - Die EU hat der Terrororganisation Hamas vorgeworfen, Krankenhäuser und Zivilisten im Gazastreifen als "menschliche Schutzschilde" zu benutzen. In einer Erklärung, die der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Sonntag im Namen der EU verbreitete, wurde Israel zugleich zu "größtmöglicher Zurückhaltung" aufgerufen, um das Leben von Zivilisten zu schützen. Die Hamas widersprach indes Angaben Israels, Treibstoff für das Al-Shifa-Spital im Gazastreifen abgelehnt zu haben.

Doskozil kandidiert erneut als Landeshauptmann

Wien - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird bei der Landtagswahl 2025 erneut antreten. Das gab er am Montag auf Facebook bekannt. Er habe immer betont, nur erneut zu kandidieren, "wenn die burgenländische Bevölkerung das will." Dass dem so so sei, zeige nun eine von der Partei in Auftrag gegebene Umfrage, wonach ihn 70 Prozent der Burgenländer bei einer Direktwahl wählen würden. "Ich werde mich 2025 mit großer Demut wieder um dieses Amt bewerben", so Doskozil.

Metaller-Verhandlungen: Gewerkschaft droht mit Streik

Wien - Die Sozialpartner in der Metalltechnischen Industrie unternehmen heute ab 11 Uhr einen weiteren Anlauf, sich auf einen neuen Kollektivvertrag zu einigen. Verhandler Karl Dürtscher von der Gewerkschaft GPA zeigt sich im Vorfeld der 6. Verhandlungsrunde wenig optimistisch: "Wir bereiten alles für den Streik vor, weil es nicht absehbar ist, dass wir zu einer Einigung kommen", sagte er heute (Montag) im Ö1-"Morgenjournal" des ORF.

EU-Außenminister beraten über Lage in Nahost und Ukraine

Brüssel - Die Außenminister der 27 EU-Staaten beraten am Montag in Brüssel über die Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit Blick auf den Gaza-Krieg geht es unter anderem um die Frage, wie die EU dazu beitragen kann, die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen zu verbessern. Beim Thema Ukraine soll weiter darüber beraten werden, wie langfristige Sicherheitszusagen für das von Russland angegriffene Land aussehen könnten.

Nordkorea fordert Ende von UNO-Grenzüberwachung

Seoul - Nordkorea drängt auf die Auflösung des US-geführten UNO-Kommandos zur Überwachung der entmilitarisierten Zone (DMZ) zwischen Nord- und Südkorea. Die Regierung in Pjöngjang bezeichnete die multinationale Truppe als "illegale Kriegsorganisation", berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag. Die beiden Koreas befinden sich formal immer noch im Krieg. Die UNO-Mission wacht über den vor 70 Jahren geschlossenen Waffenstillstand zwischen Seoul und Pjöngjang.

Preise für Haushaltsenergie stiegen im September erneut

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie sind im September den zweiten Monat in Folge gestiegen. Gegenüber August erhöhten sie sich um 1,9 Prozent, teilte die Energieagentur in einer Aussendung mit. Grund dafür sei vor allem die Teuerung im Bereich von Treibstoffen und Heizöl. Auf das allgemeine Inflationsniveau wirkten die Energiepreise laut Energieagentur aber leicht dämpfend, außerdem lagen die Preise um 1,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.

Häfen in Australien nehmen nach Cyberattacke Betrieb auf

Sydney - Drei Tage nach einem Cyberangriff haben mehrere große Häfen in Australien ihren Betrieb wieder aufgenommen. Die Containerterminals in Sydney, Melbourne, Brisbane und Fremantle seien wieder in Betrieb, teilte der Hafenbetreiber DP World am Montag mit. Das Unternehmen rechnet damit, in den vier Häfen im Laufe des Tages 5.000 Container abzufertigen. Dies entspricht nach Einschätzung von Branchenexperten fast dem üblichen Tagesaufkommen.

Prozess nach tödlichem Pyro-Unfall in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - Nach einem Pyrotechnik-Unfall mit zwei Toten in der vergangenen Silvesternacht in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) müssen sich vier Angeklagte am Montag vor dem Landesgericht Wiener Neustadt verantworten. Den Beschuldigten im Alter von 17 bis 20 Jahren wird grob fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red