Metaller-Verhandlungen: Gewerkschaft droht mit Streik

Wien - Die Sozialpartner in der Metalltechnischen Industrie unternehmen heute ab 11 Uhr einen weiteren Anlauf, sich auf einen neuen Kollektivvertrag zu einigen. Verhandler Karl Dürtscher von der Gewerkschaft GPA zeigt sich im Vorfeld der 6. Verhandlungsrunde wenig optimistisch: "Wir bereiten alles für den Streik vor, weil es nicht absehbar ist, dass wir zu einer Einigung kommen", sagte er heute (Montag) im Ö1-"Morgenjournal" des ORF.

Berichte: Britische Innenministerin Braverman entlassen

London - Die umstrittene britische Innenministerin Suella Braverman ist entlassen worden. Das berichteten unter anderem die Sender BBC und Sky News am Montag unter Berufung auf Regierungsquellen. Die Rechtsaußen-Politikerin im Kabinett des konservativen Premierministers Rishi Sunak hatte zuletzt immer wieder für Kontroversen gesorgt. So warf sie der Polizei vor, auf dem linken Auge blind zu sein und Rechtsbrüche durch propalästinensische Demonstranten zu dulden.

Hamas: Alle Spitäler im Nord-Gazastreifen "außer Betrieb"

Gaza - Im Norden des Gazastreifens ist wegen der massiven Kämpfe nach Angaben der dort herrschenden radikalislamischen Hamas kein Krankenhaus mehr arbeitsfähig. "Alle Krankenhäuser" im Norden des Palästinensergebietes seien "außer Betrieb", sagte Yussuf Abu Rish, stellvertretender Gesundheitsminister der Hamas, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die USA bombardierten indes nach eigenen Angaben erneut Stellungen pro-iranischer Gruppen in Syrien.

Nächtlicher Brand am Wiener Christkindlmarkt

Wien - Auf dem erst am Freitag eröffneten Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz hat es in der Nacht auf Montag gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften aus, berichtete Pressesprecher Jürgen Figerl auf APA-Anfrage. Demnach stand ein Versorgungscontainer in Flammen. Laut Aussendung vom Stadt Wien Marketing handelte es sich um die Küche der beiden großen Hütten mit Indoor-Gastronomie. Diese wurden gesperrt, der restliche Christkindlmarkt hat geöffnet.

EU-Außenminister beraten über Lage in Nahost und Ukraine

Brüssel - Die Außenministerinnen und -minister der 27 EU-Staaten beraten am Montag in Brüssel über die Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell betonte vor dem Treffen, alle EU-Staaten stünden klar hinter seiner am Sonntagabend veröffentlichten Erklärung, die "sofortige Feuerpausen" fordere. Er bekräftigte die Verurteilung der Nutzung von Spitälern und Menschen als Schutzschilde durch die Hamas und die Aufforderung an Israel, zivile Opfer zu vermeiden.

Tödlicher Pyro-Unfall: Quartett bekannte sich nicht schuldig

Wiener Neustadt - Nach einer Kugelbomben-Explosion mit zwei Toten in der vergangenen Silvesternacht in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) sind am Montag vier Angeklagte vor dem Landesgericht Wiener Neustadt gestanden. Den Beschuldigten im Alter von 17 bis 20 Jahren wurde grob fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen, sie bekannten sich nicht schuldig. Die beiden männlichen Angeklagten hatten selbst schwere Verletzungen erlitten.

Ätna beruhigt sich wieder

Catania - Auf Sizilien hat sich der Ätna am Montag wieder beruhigt. Das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in Catania berichtete von einer verhältnismäßig normalen Nacht. Am Sonntag hatte der mehr als 3.300 Meter hohe Berg große Mengen glühende Lava in den Himmel gespuckt. Über dem Vulkan stand am Abend eine dicke Wolke aus Lava, magmatischen Gasen und Gestein bis in eine Höhe von 4,5 Kilometern.

Häfen in Australien nehmen nach Cyberattacke Betrieb auf

Sydney - Drei Tage nach einem Cyberangriff haben mehrere große Häfen in Australien ihren Betrieb wieder aufgenommen. Die Containerterminals in Sydney, Melbourne, Brisbane und Fremantle seien wieder in Betrieb, teilte der Hafenbetreiber DP World am Montag mit. Das Unternehmen rechnet damit, in den vier Häfen im Laufe des Tages 5.000 Container abzufertigen. Dies entspricht nach Einschätzung von Branchenexperten fast dem üblichen Tagesaufkommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red