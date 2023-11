Metaller-Verhandlungen: Gewerkschaft droht mit Streik

Wien - Die Sozialpartner in der Metalltechnischen Industrie unternehmen heute ab 11 Uhr einen weiteren Anlauf, sich auf einen neuen Kollektivvertrag zu einigen. Verhandler Karl Dürtscher von der Gewerkschaft GPA zeigt sich im Vorfeld der 6. Verhandlungsrunde wenig optimistisch: "Wir bereiten alles für den Streik vor, weil es nicht absehbar ist, dass wir zu einer Einigung kommen", sagte er heute (Montag) im Ö1-"Morgenjournal" des ORF.

Sunak feuert Innenministerin und baut britisches Kabinett um

London - In Großbritannien hat Premierminister Rishi Sunak die umstrittene Innenministerin Suella Braverman entlassen. Ihren Posten werde Außenminister James Cleverly übernehmen, teilte das Büro des Regierungschefs am Montag mit. Als neuer Außenminister feiert überraschend Ex-Premierminister David Cameron ein Comeback im Kabinett. Braverman hatte wiederholt für Kontroversen gesorgt und Sunak damit unter Druck gebracht.

Prozess wegen Doppelmordes in Wien beginnt

Wien - Der Prozess gegen einen Mann wegen zweifachen Mordes am Jahresbeginn in Wien ist am Montag unter regem Interesse am Straflandesgericht gestartet. Der mittlerweile 51-Jährige soll einen Apotheker und eine junge Mutter brutal getötet haben. Der unterstandslose Pole gilt laut einem psychiatrischen Gutachten als zurechnungsfähig, er soll aber infolge einer schweren Persönlichkeitsstörung hochgefährlich sein. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt, am Dienstag erfolgt das Urteil.

Haus der Geschichte übersiedelt ins Museumsquartier

Wien - Was bereits seit dem Frühjahr vermutet wurde, ist nun fix: Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) wird mit 2028 von der Neuen Burg am Heldenplatz in das nahe liegende Museumsquartier (MQ) übersiedeln. Diese Entscheidung gaben am Montag Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt.

Hamas: Alle Spitäler im Nord-Gazastreifen "außer Betrieb"

Gaza - Im Norden des Gazastreifens ist wegen der massiven Kämpfe nach Angaben der dort herrschenden radikalislamischen Hamas kein Krankenhaus mehr arbeitsfähig. "Alle Krankenhäuser" im Norden des Palästinensergebietes seien "außer Betrieb", sagte Yussuf Abu Rish, stellvertretender Gesundheitsminister der Hamas, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Nach einer zwölfstündigen Pause feuerten indes Extremisten aus dem Gazastreifen erneut Raketen auf den Süden Israels ab.

EU-Außenminister beraten über Lage in Nahost und Ukraine

Brüssel - Die Außenministerinnen und -minister der 27 EU-Staaten beraten am Montag in Brüssel über die Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell betonte vor dem Treffen, alle EU-Staaten stünden klar hinter seiner am Sonntagabend veröffentlichten Erklärung, die "sofortige Feuerpausen" fordere. Er bekräftigte die Verurteilung der Nutzung von Spitälern und Menschen als Schutzschilde durch die Hamas und die Aufforderung an Israel, zivile Opfer zu vermeiden.

Doskozil kandidiert erneut als Landeshauptmann

Wien - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird bei der Landtagswahl 2025 erneut antreten. Das gab er am Montag auf Facebook bekannt. Er habe immer betont, nur erneut zu kandidieren, "wenn die burgenländische Bevölkerung das will." Dass dem so sei, zeige nun eine von der Partei in Auftrag gegebene Umfrage, wonach ihn 70 Prozent der Burgenländer bei einer Direktwahl wählen würden. "Ich werde mich 2025 mit großer Demut wieder um dieses Amt bewerben", so Doskozil.

Nächtlicher Brand am Wiener Christkindlmarkt

Wien - Auf dem erst am Freitag eröffneten Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz hat es in der Nacht auf Montag gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften aus, berichtete Pressesprecher Jürgen Figerl auf APA-Anfrage. Demnach stand ein Versorgungscontainer in Flammen. Laut Aussendung vom Stadt Wien Marketing handelte es sich um die Küche der beiden großen Hütten mit Indoor-Gastronomie. Diese wurden gesperrt, der restliche Christkindlmarkt hat geöffnet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red