Ex-Premier Cameron wird neuer britischer Außenminister

London - Damit hatte kaum jemand gerechnet. Der frühere britische Premierminister David Cameron ist als Außenminister in die Regierung in London zurückgekehrt. Das ist das Ergebnis einer Kabinettsumbildung von Regierungschef Rishi Sunak am Montag. Der konservative Premier hatte zuvor seine Innenministerin Suella Braverman entlassen. Auf ihren Posten rückte der bisherige Außenminister James Cleverly nach.

Prozess wegen Doppelmordes in Wien

Wien - Einem 51-jährigen Mann ist am Montag wegen zweifachen Mordes zu Jahresbeginn in Wien der Prozess gemacht worden. Der Angeklagte soll einen Apotheker und eine junge Mutter brutal getötet haben. Der unterstandslose Pole gilt laut einem psychiatrischen Gutachten als zurechnungsfähig, er soll aber infolge einer schweren Persönlichkeitsstörung hochgefährlich sein. Ein Urteil am Straflandesgericht soll noch am Montag erfolgen.

Polizei-Kampagnen seit 2018 kosteten 9,8 Millionen Euro

Wien - 2022 und heuer sind mehr als 3,4 Millionen Euro für Kampagnen zur Rekrutierung neuer Polizistinnen und Polizisten ausgegeben worden, seit 2018 sind es in Summe sogar 9,8 Millionen Euro gewesen. Das geht aus einer Anfragebeantwortung von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an die NEOS hervor. Dort man spricht man nun von "Steuermillionenverschwendung im Blindflug" und bemängelt konkrete Erfolgsmessungen. Das Innenministerium verweist auf einen Höchststand an Polizisten.

Nach Beschuss: Israel greift Ziele im Süden des Libanons an

Tel Aviv - Israels Militär hat nach Angriffen aus dem Libanon erneut Ziele in dem nördlichen Nachbarland beschossen. "Terroristen haben eine Panzerabwehrrakete aus dem Libanon auf das Gebiet von Netua im Norden Israels abgefeuert", teilte das Militär am Montag mit. Zudem seien mehrere Mörsergranaten nach Israel geschossen worden, die in offenem Gelände eingeschlagen seien. Es gebe keine Berichte über Verletzte. Die Internetseite "Haaretz" berichtete dagegen von mehreren Verletzten.

Israels Armee: 4.300 Angriffe seit Beginn der Bodeneinsätze

Gaza - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben seit Beginn der Bodeneinsätze im Gazastreifen vor rund zwei Wochen insgesamt 4.300 Angriffe ausgeführt. Daran seien die Luftwaffe und Bodentruppen beteiligt gewesen, teilte die Armee am Montag auf Telegram mit. Dabei seien unter anderem Hunderte Abschussstellungen für Panzerabwehrraketen getroffen worden sowie rund 300 Tunnelschächte. Bei rund 3.000 Zielen habe es sich um "terroristische Infrastruktur" gehandelt.

EU-Außenminister beraten über Lage in Nahost und Ukraine

Brüssel - Die Außenministerinnen und -minister der 27 EU-Staaten beraten am Montag in Brüssel über die Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. "Wir treten für humanitäre Waffenpausen und Korridore ein, dass ist auch der Konsens auf europäischer Ebene", erklärte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Rande des Treffens. Das Ziel müsse sein, das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern, aber nicht die Hamas zu stärken.

red