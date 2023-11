Das Ringen um einen neuen Metaller-KV geht weiter

Wien - In der Metalltechnischen Industrie hat am späten Vormittag die 6. Runde der Lohnverhandlungen begonnen. Die Arbeitnehmerseite peilt eine Einigung bis 22 Uhr an und hat ihren Forderungen mit einer Streikdrohung Nachdruck verliehen. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat unterdessen angeboten, die Teuerungsprämie um ein Jahr zu verlängern, wenn sich die Verhandler auf Einmalzahlungen einigen.

Prozess wegen Doppelmordes in Wien bald zu Ende

Wien - Ein 51-Jähriger hat sich am Montag wegen zweifachen Mordes am Wiener Straflandesgericht verantworten müssen. Der Angeklagte soll zu Jahresbeginn einen Apotheker und eine junge Mutter brutal getötet haben. Der unterstandslose Pole gilt laut einem psychiatrischen Gutachten als zurechnungsfähig, soll aber infolge einer schweren Persönlichkeitsstörung hochgefährlich sein. Gegen 17.00 Uhr haben sich die Geschworenen zur Beratung zurückgezogen. Ein Urteil soll am Abend erfolgen.

Ex-Premier Cameron wird neuer britischer Außenminister

London - Damit hatte kaum jemand gerechnet. Der frühere britische Premierminister David Cameron ist als Außenminister in die Regierung in London zurückgekehrt. Das ist das Ergebnis einer Kabinettsumbildung von Regierungschef Rishi Sunak am Montag. Der konservative Premier hatte zuvor seine Innenministerin Suella Braverman entlassen. Auf ihren Posten rückte der bisherige Außenminister James Cleverly nach.

Pyro-Unfall: Zwei Freisprüche, Prozess gegen Männer vertagt

Wiener Neustadt - Nach einer Kugelbomben-Explosion mit zwei Toten vergangenes Silvester in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) sind vier Beschuldigte am Montag wegen grob fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung vor dem Landesgericht Wiener Neustadt gestanden. Eine 17- und eine 18-Jährige wurden nicht rechtskräftig freigesprochen. Das Einzelrichterverfahren gegen zwei Brüder im Alter von 18 und 20 Jahren wurde ausgeschieden, neuer Termin ist der 10. Jänner.

Polizei-Kampagnen seit 2018 kosteten 9,8 Millionen Euro

Wien - 2022 und heuer sind mehr als 3,4 Millionen Euro für Kampagnen zur Rekrutierung neuer Polizistinnen und Polizisten ausgegeben worden, seit 2018 sind es in Summe sogar 9,8 Millionen Euro gewesen. Das geht aus einer Anfragebeantwortung von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an die NEOS hervor. Dort man spricht man nun von "Steuermillionenverschwendung im Blindflug" und bemängelt konkrete Erfolgsmessungen. Das Innenministerium verweist auf einen Höchststand an Polizisten.

Nach Beschuss: Israel greift Ziele im Süden des Libanons an

Tel Aviv - Israels Militär hat nach Angriffen aus dem Libanon erneut Ziele in dem nördlichen Nachbarland beschossen. "Terroristen haben eine Panzerabwehrrakete aus dem Libanon auf das Gebiet von Netua im Norden Israels abgefeuert", teilte das Militär am Montag mit. Zudem seien mehrere Mörsergranaten nach Israel geschossen worden, die in offenem Gelände eingeschlagen seien. Es gebe keine Berichte über Verletzte. Die Internetseite "Haaretz" berichtete dagegen von mehreren Verletzten.

Austro-Superrechner soll mit doppelter Leistung starten

Wien - In den kommenden beiden Jahren werden 36 Millionen Euro in eine neue Hochleistungsrechner-Infrastruktur fließen. Damit entsteht in Wien, Linz und Innsbruck der "Multi-Site Computer Austria" (MUSICA), der 2025 auf 40 Petaflops - und damit die doppelte Rechenleistung wie in den ursprünglichen Plänen veranschlagt - kommen soll. Die zunächst vorgesehenen Mittel in der Höhe von 20 Mio. Euro wurden seitens der Bundesregierung angehoben, hieß es am Montag vor Journalisten.

