Lebenslang und Einweisung nach Doppelmordes in Wien

Wien - Ein 51-Jähriger ist am Montag wegen zweifachen Mordes am Wiener Straflandesgericht zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden. Zusätzlich wurde der Mann in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Der Angeklagte soll zu Jahresbeginn einen Apotheker und eine junge Mutter brutal getötet haben. Der unterstandslose Pole galt laut einem psychiatrischen Gutachten als zurechnungsfähig, ist aber infolge einer schweren Persönlichkeitsstörung hochgefährlich.

Ex-Premier Cameron wird neuer britischer Außenminister

London - Damit hatte kaum jemand gerechnet. Der frühere britische Premierminister David Cameron ist als Außenminister in die Regierung in London zurückgekehrt. Das ist das Ergebnis einer Kabinettsumbildung von Regierungschef Rishi Sunak am Montag. Der konservative Premier hatte zuvor seine Innenministerin Suella Braverman entlassen. Auf ihren Posten rückte der bisherige Außenminister James Cleverly nach.

Pyro-Unfall: Zwei Freisprüche, Prozess gegen Männer vertagt

Wiener Neustadt - Nach einer Kugelbomben-Explosion mit zwei Toten vergangenes Silvester in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) sind vier Beschuldigte am Montag wegen grob fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung vor dem Landesgericht Wiener Neustadt gestanden. Eine 17- und eine 18-Jährige wurden nicht rechtskräftig freigesprochen. Das Einzelrichterverfahren gegen zwei Brüder im Alter von 18 und 20 Jahren wurde ausgeschieden, neuer Termin ist der 10. Jänner.

Laut Israel 21 Terroristen beim Al-Kuds-Krankenhaus getötet

Gaza - Bei Kämpfen beim Al-Kuds-Krankenhaus im Gazastreifen sind nach israelischen Armeeangaben etwa 21 Terroristen getötet worden. Israelische Soldaten seien von Terroristen mit zwei Panzerfäusten und kleineren Waffen aus dem Eingangsbereich des Krankenhauses in Gaza beschossen worden, teilte die Armee am Montag mit. Die Angreifer hätten sich unter eine Gruppe von Zivilisten gemischt. Die Soldaten hätten zurückgeschossen und seien auch durch die Luftwaffe unterstützt worden.

Acht Milizionäre durch US-Angriffe in Syrien getötet

Washington/Damaskus - Bei den jüngsten US-Luftangriffen in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens acht proiranische Milizen getötet worden. Die Zahl der Todesopfer werde angesichts mehrerer Schwerverletzter wohl noch steigen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag mit. Das US-Militär hatte im Osten Syriens erneut Ziele angegriffen, die von den iranischen Revolutionsgarden und anderen von Teheran unterstützten Gruppen genutzt worden sein sollen.

Polizei-Kampagnen seit 2018 kosteten 9,8 Millionen Euro

Wien - 2022 und heuer sind mehr als 3,4 Millionen Euro für Kampagnen zur Rekrutierung neuer Polizistinnen und Polizisten ausgegeben worden, seit 2018 sind es in Summe sogar 9,8 Millionen Euro gewesen. Das geht aus einer Anfragebeantwortung von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an die NEOS hervor. Dort man spricht man nun von "Steuermillionenverschwendung im Blindflug" und bemängelt konkrete Erfolgsmessungen. Das Innenministerium verweist auf einen Höchststand an Polizisten.

Zwei Tote bei russischem Angriff auf Cherson

Cherson - Bei einem russischen Angriff auf das Stadtzentrum von Cherson im Süden der Ukraine sind nach Behördenangaben zwei Menschen getötet worden. Zehn weitere Menschen wurden nach Angaben von Regionalgouverneur Oleksandr Prokudin bei dem Angriff am Montag verletzt. Laut Prokudin wurden ein Krankenhaus, ein Verwaltungsgebäude sowie mehrere Wohnhäuser und ein Krankenwagen beschädigt oder zerstört.

Rechtsliberale Koalition in Luxemburg steht

Luxemburg - Rund fünf Wochen nach der Parlamentswahl steht Luxemburg vor der Bildung einer neuen Regierung: In Verhandlungen hätten sich die Christlich-Soziale Volkspartei (CSV) und die liberale Demokratische Partei (DP) auf ein Regierungsprogramm geeinigt, sagte am Montag der nationale Spitzenkandidat der CSV, Luc Frieden, der mit der Regierungsbildung beauftragt ist. Der Koalitionsvertrag soll am Donnerstag unterschrieben werden.

Wiener Börse schließt mit Kursgewinnen

Wien - Der heimische Leitindex ATX gewann am Montag 0,77 Prozent und schloss bei 3.228,34 Zählern. Auch das europäische Umfeld startete höher in die neue Handelswoche. Der Fokus der Anleger richte sich bereits auf die US-Verbraucherpreise, die am Dienstag veröffentlicht werden. Aber auch der Nahost-Konflikt bleibt ein bestimmendes Thema an den Finanzmärkten. Gut gesucht zeigten sich in Wien die Bankwerte.

